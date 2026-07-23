Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Peter (52) werd opgelicht door een elektricien: ‘Hij verving dingen die nog piekfijn in orde waren’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Peter hoe een simpele reparatie uitmondde in een rekening van 1750 euro. Financieel expert Carlijn Bos deelt haar tips.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Peter (52): „Bij mij thuis viel de stroom een tijd terug af en toe uit. Ik had zelf al een beetje rondgekeken en dacht dat er een schakelaar in de meterkast vervangen moest worden. Dat leek me geen enorme klus.

Schakelaar vervangen

Mijn eigen elektricien was op vakantie, dus ik zocht iemand via Google. Ik belde hem op, legde uit wat het probleem was en vertelde ook dat ik vermoedde dat het om de schakelaar ging. Hij zei dat hij er wel even naar zou kijken. Op de dag van de afspraak moest ik werken. Mijn vrouw was thuis om de elektricien binnen te laten. Voordat ik wegging, zei ik nog tegen haar: ‘Waarschijnlijk vervangt hij alleen die schakelaar.’

Toen ik die middag thuiskwam, zag ik meteen dat er van alles was veranderd in de meterkast. Mijn vrouw vertelde dat de elektricien tijdens de klus had gezegd dat het veel erger was dan gedacht. Volgens hem was de installatie verouderd en zelfs gevaarlijk. Hij waarschuwde haar dat er brand kon ontstaan als hij het niet direct zou aanpakken. Mijn vrouw schrok zich natuurlijk rot.

Onverstandig om ermee te wachten

Hij zei dat hij het meteen kon oplossen en dat het onverstandig zou zijn om ermee te wachten. Ze wilde geen enkel risico nemen en heeft hem zijn gang laten gaan, maar toen kwam de rekening. Hij vroeg 1750 euro. Toen ze het me vertelde toen ik thuiskwam, viel ik bijna achterover. Ze had volledig vertrouwd op zijn verhaal, maar ik wist direct dat het niet kon kloppen.

De volgende dag heb ik een andere elektricien laten komen. Die keek nog geen tien minuten en zei: ‘Nee, dit had inderdaad helemaal niet gehoeven.’ Ik was woest. Ik heb de eerste elektricien direct gebeld en gezegd dat hij mijn vrouw bang had gemaakt en dat hij werkzaamheden had uitgevoerd die helemaal niet nodig waren. Dat hij misbruik had gemaakt van het feit dat zij alleen thuis was.

Misbruik gemaakt

Hij lachte me nog net niet uit. ‘Het zijn dure tijden, meneer’, zei hij alleen maar. Verder wilde hij nergens over in discussie. Ik heb nog geprobeerd mijn geld terug te krijgen, maar daar wilde hij niets van weten.

Uit frustratie heb ik een uitgebreide, negatieve review geplaatst om anderen te waarschuwen. Tot mijn verbazing was die review een week later ineens verdwenen. Het ergste vind ik nog steeds dat mijn vrouw zich er schuldig over voelde. Dat was helemaal niet nodig. Zij wilde alleen voorkomen dat ons huis in brand zou vliegen. Achteraf bleek dat precies de angst te zijn waar deze man misbruik van had gemaakt.”

Tips van financieel expert Carlijn Bos

Carlijn Bos van Finance Op Orde is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Wat Peter en zijn vrouw overkwam, is helaas een bekende vorm van misleiding. Oplichters spelen vaak in op angst en tijdsdruk. In dit geval werd er gedreigd met brandgevaar, waardoor er direct gehandeld moest worden. Juist op dat moment is het belangrijk om even pas op de plaats te maken.

Voorkom verrassingen

Mijn advies: spreek vooraf altijd een prijs of maximaal budget af en leg dit bij voorkeur ook schriftelijk vast, bijvoorbeeld per e-mail. Zo voorkom je verrassingen achteraf en heb je iets om op terug te vallen als er een discussie ontstaat over de kosten.

Laat je daarnaast nooit onder druk zetten om direct akkoord te gaan met extra werkzaamheden. Vraag altijd om een duidelijke uitleg van wat er precies moet gebeuren en wat de kosten daarvan zijn. Gaat het om een groot bedrag of een ingrijpende reparatie? Vraag dan een tweede offerte aan of laat een andere vakman meekijken.

Doorvragen

Natuurlijk is er één uitzondering: als er daadwerkelijk sprake is van acuut gevaar. Maar ook dan mag je doorvragen. Vraag de vakman om concreet uit te leggen en te laten zien wat er gevaarlijk is. ‘Dit is levensgevaarlijk’ is geen uitleg. Een betrouwbare vakman moet kunnen vertellen welk onderdeel niet in orde is en waarom direct ingrijpen noodzakelijk is.

Controleer vooraf ook reviews via meerdere platforms en kijk of het bedrijf een KvK-inschrijving, fysiek adres en duidelijke contactgegevens heeft. Wees extra alert wanneer iemand tijdens de klus ineens veel aanvullende werkzaamheden voorstelt die vooraf niet zijn besproken.

Verzamel bewijs

Is het kwaad al geschied, zoals bij Peter? Verzamel dan zoveel mogelijk bewijs. Bewaar de factuur, betaalgegevens en berichten en vraag de tweede elektricien om zijn bevindingen schriftelijk vast te leggen. Daarmee sta je sterker als je een klacht wilt indienen of juridische stappen wilt overwegen. En misschien wel het belangrijkste: geef jezelf niet de schuld. Oplichters maken bewust gebruik van emoties zoals angst en onzekerheid. Dat kan iedereen overkomen.

Mijn financiële vuistregel is daarom simpel: hoe groter de druk om direct te betalen of akkoord te geven, hoe belangrijker het is om juist even niets te beslissen.”

Met meer dan tien jaar ervaring in de financiële wereld helpt financieel strateeg en Register Controller Carlijn Bos particulieren om vermogen op te bouwen en financieel onafhankelijker te worden. Als oprichter van Finance op orde vertaalt zij complexe financiële vraagstukken naar heldere inzichten en praktische strategieën die direct toepasbaar zijn. Haar cursus geeft beginnende beleggers de kennis, het vertrouwen en het stappenplan om hun geld slim voor zich te laten werken.

Meer verhalen in de rubriek Opgelicht lezen? Deze artikelen waren favoriet bij onze lezers:

Meld je aan voor Opgelicht Wil je ook (anoniem) meedoen aan Opgelicht van Metro en jouw verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

Reacties