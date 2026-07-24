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Van succesvol ondernemer naar voedselbank: Peter Dinkla vertelt hoe 1,1 miljoen euro schuld zijn leven veranderde

Peter Dinkla (57) verloor zijn bedrijf, zijn villa en bleef achter met 1,1 miljoen euro schuld. Zes jaar later helpt de voormalige ondernemer juist mensen met financiële problemen én wil hij het taboe op schulden doorbreken.

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Dinkla weet als geen ander hoe het voelt om van ‘heel hoog naar heel laag’ te gaan. Hoewel hij glorietijden als ondernemer beleefde en in een villa met zwembad woonde, belandde hij later in de bijstand en moet hij aankloppen bij de voedselbank. „Ook al zit je diep in de ellende, je kunt daar weer uitkomen.”

Als klein jongetje weet Peter eigenlijk al dat hij ooit in een villa met zwembad komt te wonen. „Ik ben geadopteerd en groeide op in een traditioneel gezin. Mijn adoptievader was een dominante man die opkeek naar rijke en succesvolle mensen. Die frustratie projecteerde hij op mij. Van mij werd verwacht dat ik zou studeren en als kind herinner ik me nog goed dat mijn vader en ik langs de landhuizen met tennisbanen en zwembaden fietsten. Dat wilde ik ook bereiken. Inmiddels weet ik dat die bewijsdrang voortkomt uit mijn opvoeding en adoptie. Ik wilde laten zien wat ik waard was.”

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In het kort

Peter Dinkla verliest zijn bedrijf, zijn villa en blijft achter met 1,1 miljoen euro schuld.

Hij gaat van ‘heel hoog naar heel laag’, belandt in de bijstand en klopt aan bij de voedselbank.

De schaamte rond armoede en schulden treft hem hard, maar hij leert creatief met geld omgaan.

Hij schreef het boek Van miljoen op de bank naar voedselbank en werkt bij Humanitas als hulpverlener.

Dinkla benadrukt dat geldstress iedereen kan raken en vaak leidt tot schaamte en ‘domme dingen’.

Hij laat zich omscholen tot schuldhulpverlener en roept mensen met geldzorgen op: zoek hulp.

Hoe Peter Dinkla als dertiger zijn droomvilla kocht

Het lukt Peter om na zijn studie die gemanifesteerde rijkdom te bereiken. „Mijn baan in loondienst combineerde ik met een eigen bedrijf. Ik heb eigenlijk altijd bedrijven en handeltjes gehad en ik heb daar uiteindelijk een hoop geld mee verdiend. Door hard te werken en dankzij mijn ondernemersdrang lukte het me om rond mijn dertigste dat huis mét zwembad te kopen.”

Peter en zijn gezin ervaren welvarende jaren. „Daar hebben we als gezin van genoten, maar het voelde niet alsof we in complete luxe of exclusiviteit leefden. Het probleem met geld is dat het altijd meer kan zijn”, aldus de ondernemer. „Het is leuk als je veel geld verdient, maar dan is er toch wel weer een buurman met een mooie of duurdere aankoop die je ook wilt hebben. Er zit geen eindigheid aan. Desalniettemin gaf rijkdom me ook zelfvertrouwen. Mijn zelfbeeld was laag, dus klampte ik me vast aan mijn prestaties. Ik was fanatiek sporter, bespeelde meerdere instrumenten en verdiende veel geld. Dat had ik nodig om me zelfverzekerd te voelen.”

Waarom Peter uiteindelijk met 1,1 miljoen euro schuld achterbleef

Maar na verloop van tijd begint de rijkdom te wankelen. „Eigenlijk heeft dat een lange aanloop van zo’n twaalf jaar gehad. Mijn toenmalige vrouw raakte arbeidsongeschikt en door problemen met verzekeringen kwam een hoop van het bedrijf dat we samen runden, op mijn schouders te liggen. Ik was mantelzorger, moest voor de kinderen zorgen en probeerde drie bedrijven draaiende te houden.”

Hij vervolgt: „Uiteindelijk besloten mijn toenmalige vrouw en ik te gaan scheiden. In die twaalf jaar tijd heb ik meerdere burn-outs gehad, maar ik bleef doorwerken. Om even een vergelijking met de Titanic te maken: ik wist ergens wel dat die ijsberg in zicht was. Maar je houdt je vast aan het ondernemerschap en krijgt een soort tunnelvisie. Ik herinner me nog goed dat ik een maand lang op een stoel in mijn tuin zat en tegen mezelf zei: ‘Er moet iets groots gebeuren’. Maar ergens wist ik dat het niet goed ging komen.”

En dat voorgevoel klopt, want op 50-jarige leeftijd gaat Peter failliet en blijft hij achter met 1,1 miljoen euro aan schuld. „Ik was helemaal naar de klote. De jaren na mijn scheiding was ik kapot. Ik heb zelfs een aantal weken in een kliniek moeten verblijven om tot rust te komen. Daarna kwam ik thuis in een verwaarloosde en lege villa met stapels post en aanmaningen. Ik opende de brief van de bank waarin stond dat het huis verkocht moest worden. Toen wist ik wel: ‘Dit komt niet meer goed’. Hoe wrang dat ook was, het gaf me ergens ook berusting. Ik voelde het al zo lang aankomen en nu was het dan zo ver. Het was de realiteit.”

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Hoe de voedselbank Peters kijk op armoede volledig veranderde

Peter komt in de bijstand terecht en moet aankloppen bij de voedselbank. „Dat vond ik verschrikkelijk. Ik was het al die tijd gewend om dingen zelf te doen. Dat geldt voor veel ondernemers; die vragen niet zomaar om hulp. Dat ik moest aankloppen bij instanties vond ik heel erg. Toen ik in de rij bij de voedselbank stond, dacht ik meermaals: ‘Wat doe ik hier? Hier komen arme mensen’. Maar ja, ik had 1,1 miljoen euro aan schuld. Ik was ook arm.”

Hij vervolgt: „Toch had ik nog behoorlijk wat jaren voor de boeg, dus ik moest er wat van maken. Ook naar mijn kinderen toe. Ik moest door en mijn lot aanvaarden. Naarmate de tijd vorderde, ging ik er zelfs de lol van inzien. Zo werd ik steeds creatiever en slimmer met geld. Ik kreeg bijvoorbeeld door dat een bekende leverancier van maaltijdboxen – waar ik in mijn rijke tijd ooit zelf klant van was – vlak voor het weekend vaak maaltijden en eten overhad. Het lukte me om daardoor allerlei lekkere dingen mee te krijgen en ook nog goed voor mezelf te koken.”

Taboe op schulden en armoede

Rondom armoede kunnen nogal ongenuanceerde geluiden klinken, zoals ‘ga gewoon werken’ of ‘hoe kun je het zo ver laten komen?’ Opmerkingen die Peter in zijn welvarende tijd wellicht ook had kunnen maken. „Maar wat mij overkwam, kan ieder mens overkomen. In mijn omgeving van vrienden, kennissen en familie was ik de enige met schulden en bijstand. Ineens bevond me in een hele andere wereld. Een wereld die jarenlang ver van mij afstond en als zoiets ver van je afstaat, ben je geneigd om dat soort opmerkingen te maken. Daar zit tegelijkertijd ook de kloof. Koester het als je het goed hebt en heb compassie voor mensen die zoiets meemaken. Ik had me niet hoeven schamen als er geen taboe was geweest.”

Het is Peters missie geworden om het taboe rondom armoede en schulden te verkleinen. „Als je zelf eerlijk en kwetsbaar bent, krijg je ook meer verhalen van anderen te horen. Ineens bleken er ook mensen te zijn die hetzelfde hadden meegemaakt als ik. Alles is overigens relatief, zeker als het om geld gaat. Zo kende ik een vrouw die ging scheiden en volledig in de stress schoot omdat ze ‘slechts’ 25.000 euro per maand aan alimentatie ontving. En toen er bij ons in de villawijk op het jaarlijkse miljonairsfeest – waar ik overigens zelf nooit naartoe ging – plots een miljardair binnenwandelde, waren alle miljonairs depressief. Die hadden plots financiële zorgen omdat ze geen miljarden, maar miljoenen hadden. Je kunt je heel snel druk maken om geld.”

Waarom schaamte mensen langer in de schulden houdt

Peter schrijft zijn verhaal uiteindelijk op in zijn boek Van miljoen op de bank naar voedselbank. „Dat boek was bedoeld als therapie voor mezelf. Maar ik ontdekte dat mensen het knap vonden hoe ik mijn leven weer had opgepakt. Ik ging aan het werk – eerst als vrijwilliger en later in loondienst – bij Humanitas, een stichting die zorg en maatschappelijke ondersteuning biedt aan mensen in kwetsbare situaties. Daar kon ik mensen goed helpen, omdat ik in hetzelfde schuitje had gezeten. Inmiddels zie ik mijn financiële val als een soort taak die ik kennelijk moest volbrengen. Ik moest naar de klote, opkrabbelen en mensen helpen.”

Peter legt uit dat het uiteindelijk niet gaat om het bedrag of de hoogte van de schulden. Geldzorgen geven nu eenmaal stress. „Mensen kunnen ook een hoop stress ervaren om een paar duizend euro. Geldstress heeft invloed op je gezondheid, je zelfbeeld en je rol in de maatschappij. Daarnaast zit er een hoop schaamte onder armoede en vaak leiden mensen een dubbelleven. Toen ik bij Humanitas begon, wisten mijn collega’s niet dat ik nog een schuld had. Ik vertelde mensen niet gemakkelijk in welke situatie ik zat. Maar de mensen aan wie ik het wel vertelde, reageerden juist heel begripvol. Achteraf was die schaamte helemaal niet nodig geweest. Maar ik was bang dat mensen op me neerkeken of iets van me vonden.”

Van failliete ondernemer naar schuldhulpverlener

Uiteindelijk laat Peter zich omscholen tot schuldhulpverlener en door zijn eigen ervaringen weet hij als geen ander wat schulden met je doen. „Chronische stress zorgt ervoor dat je tunnelvisie krijgt en domme dingen gaat doen. Je krijgt bijvoorbeeld een toeslag binnen en in plaats van dat je dat geld opspaart, koop je dan een nieuwe televisie, neem je een huisdier of boek je een vakantie. Het is wetenschappelijk bewezen dat stress het IQ verlaagt. Je kunt niet meer goed nadenken over geldzaken. Ik heb gestudeerd aan de universiteit en heb me gespecialiseerd in wiskunde en informatica. Ik durf toch wel te stellen dat mijn IQ zeker niet laag is, maar ik deed wel veel domme dingen.”

Vallen en opstaan

Peter benadrukt dat meer mensen financiële zorgen hebben dan we wellicht denken. „Zoek hulp”, adviseert Peter. „Naast overheidshulp zijn er ook allerlei andere organisaties die je kunnen helpen, zoals Humanitas of SchuldHulpMaatjes. Praat over jouw situatie en creëer een stip op de horizon. Vaak zit je al te lang in de ellende, maar je kunt daar ook écht weer uitkomen.”

„Ik ben van heel hoog naar heel laag gegaan”, aldus Peter. „Financieel begeef ik me inmiddels niet meer op die hoge positie, maar ik heb wel heel mooi werk en mag hele mooie dingen doen. Zoals mijn boek, lezingen, mijn theatervoorstelling en een interview als deze. Uit een negatieve ervaring kan uiteindelijk ook weer iets moois ontstaan.”

Zijn boek Van miljoen op de bank naar voedselbank is onder meer te koop via zijn eigen website. Een deel van de opbrengst doneert Peter aan de Voedselbank en gebruikt hij om gratis lezingen en theatershows te blijven faciliteren over het thema armoede en schulden.

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Geschreven door Julia Osendarp Na haar opleiding aan de School voor Journalistiek komt Julia in het maatschappelijke werkveld terecht en begeeft ze zich in allerlei lagen van de journalistiek. Haar maatschappelijke achtergrond loopt later als een rode draad door haar journalistieke carrière heen en is terug te herkennen in haar verhalen.

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