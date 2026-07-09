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Lionel (46) betaalde een nepboete in Spanje: ‘Ik scande de QR-code en maakte 359 euro over’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Lionel hoe een parkeerboete tijdens zijn vakantie in Zuid-Spanje hem honderden euro’s kostte. Marianne Bendixen van Geld101 geeft tips.

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Lionel (46): „Ik was samen met mijn nieuwe vriendin op vakantie in Zuid-Spanje. We hadden een paar dagen een auto gehuurd en reden langs de kust, van strand naar strand. Op een middag wilden we heel graag naar een populaire strandtent waar iedereen het over had. Alleen: parkeren was daar echt een drama.

Na een paar rondjes rijden zag ik een klein hoekje langs de weg waar nog nét plek was. Ik twijfelde nog. De auto’s stonden allemaal een beetje scheef geparkeerd en er waren geen duidelijke lijnen. Maar we wilden zó graag even dat strand op en wat eten bij die tent, dat ik dacht: ach, het zal wel loslopen.

Parkeerboete

Een paar uur later liepen we terug naar de auto en zag mijn vriendin meteen een briefje onder de ruitenwisser zitten. Mijn eerste gedachte was direct: zie je wel, toch fout geparkeerd.

Het zag eruit als een officiële parkeerboete. Alles was in het Spaans natuurlijk, dus we hebben Google Translate erbij gepakt. Daaruit begrepen we dat we een boete hadden gekregen vanwege fout parkeren. Ik baalde als een stekker, maar ergens vond ik het ook mijn eigen schuld. Ik had tenslotte al getwijfeld over die plek.

Op het papier stond een QR-code waarmee ik de boete eenvoudig kon betalen. Dat vond ik eigenlijk nog best handig. Ik dacht: dat regel ik morgen wel even rustig vanuit het appartement.

Parkeerboete overgemaakt

De volgende ochtend scande ik de QR-code en kwam ik op een betaalpagina terecht. Dus ik maakte het geld over: 359 euro. Dat deed echt pijn, maar ik wilde geen gedoe met openstaande boetes in het buitenland of gedoe met het autoverhuurbedrijf.

Twee dagen later gingen we opnieuw naar hetzelfde strand. Dit keer vonden we gelukkig wel een normale parkeerplek. Toen we terugliepen naar de boulevard zag ik ineens bij meerdere auto’s precies zo’n parkeerboete onder de ruitenwissers zitten.

Op dat moment dacht ik nog niet direct iets raars, totdat ik zag dat een man die parkeerboete pakte, ernaar keek en het direct weggooide. Mijn vriendin zei nog: ‘Vraag anders even waarom hij dat doet.’

Politie is op de hoogte

Dus ik liep naar hem toe en vroeg in het Engels waarom hij die parkeerboete weggooide. Die man begon meteen te lachen. Hij vertelde dat het nepboetes waren die speciaal op zulke toeristische plekken onder de ruitenwissers werden gestopt. Volgens hem gebeurde het daar al maanden. Toeristen schrikken, scannen die QR-code en maken vervolgens geld over naar de rekening van oplichters.

Blijkbaar wist de politie er zelfs al van, vertelde hij, maar ze kunnen er weinig tegen doen, omdat die mensen steeds wisselen van locatie en rekeningnummers. Achteraf denk je: waarom heb ik niet eerst online gecontroleerd hoe echte parkeerboetes er hier uitzien? Maar op vakantie ben je daar gewoon minder scherp in. Zeker als je diep vanbinnen al denkt dat je misschien fout hebt geparkeerd.

Die 359 euro heb ik natuurlijk nooit meer teruggezien, maar sindsdien scan ik echt nooit meer zomaar een QR-code, zeker niet in het buitenland.”

Tips van Marianne van Geld101

Marianne Bendixen van Geld101 is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Dit is zo’n oplichtingstruc waar je makkelijk intrapt, juist omdat de situatie heel geloofwaardig voelt. Als je zelf al twijfelde over je parkeerplek en er vervolgens een boete onder je ruitenwisser zit, denk je al snel: balen, maar dit zal wel kloppen. Oplichters maken daar slim gebruik van.

Controleer het eerst

Ik zou nooit zomaar een QR-code op een briefje onder je ruitenwisser scannen en daarna direct betalen. Een QR-code voelt handig en officieel, maar je ziet eigenlijk niet waar de code precies toe leidt. Controleer daarom altijd eerst of de website waar je op terechtkomt echt van een officiële instantie is. Twijfel je? Betaal dan niet meteen.

Zeker in het buitenland is het slim om eerst even op te zoeken hoe parkeerboetes daar normaal worden afgehandeld. Je kunt ook contact opnemen met het autoverhuurbedrijf of de lokale parkeerinstantie. Dat kost misschien wat extra tijd, maar kan je wel honderden euro’s schelen.

Let ook op het bedrag en de betaalmethode. Een boete van 359 euro voor fout parkeren is behoorlijk hoog, dus dat is een moment om even pas op de plaats te maken. Moet je betalen via een vreemde betaalpagina, een onbekende rekening of zonder duidelijke officiële gegevens? Dan zou er echt een alarmbel moeten afgaan.

Oplichters spelen in op emotie

Wat ik vooral wil meegeven: laat je niet opjagen door angst voor extra kosten of gedoe. Dat is precies waar oplichters op inspelen. Neem even afstand, controleer de gegevens en betaal pas als je zeker weet dat het klopt. Zeker op vakantie, als je ontspannen bent en minder scherp oplet, is dat extra belangrijk.”

Marianne Bendixen deelt op Geld101 praktische tips over geld: van besparen en slimme deals tot extra inkomen verdienen. Met haar nuchtere kijk en ervaring helpt ze mensen om weer grip te krijgen op hun geld. Je kunt haar ook volgen op Instagram.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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