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Hanneke (52) werd voor 2500 euro bestolen door haar eigen dochter: ‘Terwijl ik in het ziekenhuis lag’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Hanneke hoe ze na een ziekenhuisopname ontdekte dat er duizenden euro’s van haar rekening waren verdwenen. Geldexpert Francis Neslo geeft tips.

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Hanneke (52): „Afgelopen herfst lag ik bijna twee weken in het ziekenhuis. Het was een vervelende periode. Ik had een heftige operatie achter de rug en was vooral bezig met herstellen. Geldzaken waren op dat moment wel het laatste waar ik aan dacht.

Mijn dochter hielp in die periode af en toe met praktische dingen. Ze haalde de post op, gaf de planten water en hield een oogje in het zeil bij mijn huis. Ik was daar juist dankbaar voor. Je vertrouwt je eigen kind tenslotte.

Bankrekening checken

Toen ik na bijna twee weken weer thuiskwam, was ik vooral blij dat ik weer in mijn eigen bed kon slapen. Een paar dagen later besloot ik mijn bankrekening te controleren. Ik wilde even kijken of alle rekeningen wel afgeschreven werden en of er nog genoeg op mijn lopende rekening stond. Ik schrok me rot.

Er bleek bijna 2500 euro van mijn rekening verdwenen te zijn. In eerste instantie dacht ik nog dat er misschien iets mis was gegaan. Een dubbele afschrijving of een fout van de bank. Maar toen ik de transacties bekeek, zag ik dat het om tientallen betalingen ging. Winkels, supermarkten, geldopnames bij pinautomaten en allerlei andere uitgaven. Ik wist meteen dat er iets niet klopte.

Pijnlijk vermoeden

Het vervelende was dat ik al snel een vermoeden kreeg. Mijn dochter zat op dat moment financieel behoorlijk in de problemen, dat wist ik. Ze had schulden en kwam moeilijk rond. Natuurlijk hoop je dan dat je geen gelijk hebt, maar diep vanbinnen wist ik eigenlijk al hoe het zat. Ik besloot haar te bellen.

In eerste instantie ontkende ze alles. Ze wist nergens van en had geen idee hoe dat geld was verdwenen. Maar toen ik een aantal specifieke transacties noemde, viel er een lange stilte. Daarna gaf ze het toe.

Dubbele klap

Ze had mijn pinpas gebruikt terwijl ik in het ziekenhuis lag. Ze had ermee gewinkeld, boodschappen gedaan en extra geld opgenomen. Volgens haar was het begonnen met een klein bedrag dat ze later terug wilde storten, daarna ging het al snel helemaal mis. Uiteindelijk liep het bedrag op tot bijna 2500 euro.

Het geld kwijtraken was vervelend, maar eerlijk gezegd deed iets anders nog veel meer pijn. Het was mijn eigen dochter. Als een onbekende je besteelt, ben je boos. Maar als je eigen kind misbruik maakt van je vertrouwen terwijl jij in een ziekenhuisbed ligt, voelt dat als een dubbele klap.

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Vertrouwen kwijt

Ze heeft meerdere keren haar excuses aangeboden. Ze zei dat ze in paniek was door haar financiële situatie en niet meer helder nadacht. Misschien is dat zo, maar dat maakt het niet ongedaan. Ik zie haar nog steeds. Het blijft mijn dochter en ik wil haar niet volledig uit mijn leven schrappen. Maar ons contact is nooit meer hetzelfde geworden.

Waar mijn portemonnee vroeger gewoon op tafel lag, berg ik die nu altijd op. Zeker als zij langskomt. Mijn bankpas laat ik nergens meer slingeren en ik houd mijn rekening veel beter in de gaten dan vroeger. Want je ziet het, zelfs je eigen kind kun je niet altijd vertrouwen.”

Tips van Francis Neslo

Francis Neslo is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Jeetje… Het verhaal van Hanneke raakt me, want dit is oplichting die dubbel pijn doet. Niet alleen het geld is weg, maar ook een stuk vertrouwen in je eigen kind. Het is dan ook heel begrijpelijk dat ze worstelt met hoe ze hiermee omgaat.

Deel je gegevens niet

Hoe lastig het ook voelt: je pinpas en pincode houd je het liefst voor jezelf, ook bij familie. Heb je hulp nodig tijdens bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, geef dan liever een gericht bedrag mee of machtig iemand beperkt via de bank. Zo houd je zelf het overzicht, zonder dat het meteen wantrouwen hoeft uit te stralen.

Houd je rekening in de gaten

Stel pushmeldingen in voor afschrijvingen en betalingen. Zo zie je direct wanneer er iets gebeurt en groeit een klein bedrag nooit ongemerkt uit tot 2500 euro. Veel mensen ontdekken zoiets pas weken later, en juist die vertraging geeft ruimte voor problemen.

Zoek hulp die bij de situatie past

Wil je je geld terug, dan kun je dat samen schriftelijk afspreken en je dochter het geld in termijnen laten terugbetalen. En blijkt de financiële nood bij je kind groot, dan kan een budgetcoach of schuldhulpverlening echt het verschil maken. Soms los je daarmee niet alleen het geldprobleem op, maar voorkom je dat het nog eens gebeurt. Ik hoop van harte dat Hanneke en haar dochter hier samen uitkomen. Sterkte dames!”

Francis Neslo is expert online geld verdienen en founder van meerdere bedrijven, waaronder sapjesmerk JuiceXpress en dansscholenketen Got2Groove DanceCentre in Rotterdam.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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