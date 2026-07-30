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Giel (37) huurde een villa op Ibiza: ‘Mijn borg van 1500 euro kreeg ik nooit terug’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Giel hoe een zonnige vakantie op Ibiza eindigde met een flinke financiële tegenvaller. Danielle Heesbeen van Happy met Geld geeft tips.

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Giel (37): „Vorig jaar gingen mijn vrouw en ik met onze tweeling van 2 jaar naar Ibiza. We wilden er even tussenuit en hadden via internet een prachtige villa gevonden. Een villa met een mooi zwembad, genoeg ruimte voor de kinderen om te spelen en een rustige ligging. Het leek perfect.

Borg voor villa op Ibiza

Voor de huur van de villa moesten we een borg betalen van 1500 euro. Een fors bedrag, maar voor zo’n villa begreep ik het wel. Het was een luxe huis en we waren met kleine kinderen, je weet maar nooit. De verhuurder vertelde dat de borg binnen enkele dagen na vertrek zou worden teruggestort als alles in orde was.

De vakantie zelf was geweldig. We hebben genoten van het eiland, de kinderen hadden de tijd van hun leven in het zwembad en we hebben het huis netjes achtergelaten. Op de laatste dag hebben we zelfs nog extra schoongemaakt. Mijn vrouw zei nog lachend: ‘Voor 1500 euro laat ik geen kruimel liggen.’

Berichtje naar de verhuurder

Toen we weer thuis waren, verwachtte ik eigenlijk dat de borg vanzelf zou worden teruggestort. Maar na een week stond het geld nog steeds niet op mijn rekening. Ik stuurde een berichtje naar de verhuurder om te vragen wanneer ik het kon verwachten.

Na een paar dagen kreeg ik een serieuze mail van de verhuurder. Volgens hem was er veel schade geconstateerd in de villa en daarom werd de complete borg ingehouden. Ik viel bijna van mijn stoel. Welke schade?

Niets kapotgemaakt

Als ‘bewijs’ stuurden ze een aantal foto’s mee. Op de foto’s waren beschadigingen te zien aan een muur, een kast, de buitentafel en in een badkamer. Alleen: die schade hadden wij helemaal niet veroorzaakt. Sterker nog, in die badkamer waren wij niet eens geweest. We hadden een andere badkamer gebruikt.

Ik reageerde direct dat dit onmogelijk door ons kon zijn gedaan. We zijn voorzichtig geweest en hebben de tweeling constant in de gaten gehouden. Bovendien waren sommige foto’s zo ingezoomd dat ik niet eens kon zien waar ze in de villa waren genomen.

Meer mensen borg kwijtgeraakt

De verhuurder hield echter voet bij stuk. Volgens hem was de schade pas na ons verblijf ontdekt en waren wij er verantwoordelijk voor. Ik bleef mailen, bellen en uitleg geven, maar kreeg steeds hetzelfde antwoord.

Op een gegeven moment begon ik te vermoeden dat dit vaker gebeurde. Ik ben online gaan zoeken en kwam verhalen van meerdere mensen tegen die ook problemen hadden gehad met hun borg na het huren van een villa op Ibiza. Sommigen waren zelf nóg meer kwijtgeraakt.

Uiteindelijk heb ik me erbij neer moeten leggen. Juridische stappen nemen vanuit Nederland tegen een verhuurder op Ibiza voor 1500 euro voelde als een bijna onmogelijke opgave. Dan zou ik nog meer geld kwijt zijn. Ik wilde dit eigenlijk alleen maar zo snel mogelijk vergeten.”

Tips van Danielle van Happy met Geld

Danielle Heesbeen van Happy met Geld is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Wat Giel overkwam, is pijnlijk. Niet alleen vanwege het geld, maar ook omdat je denkt dat je alles netjes hebt gedaan. Je levert de woning schoon op, doet zelfs nog extra je best en toch krijg je je borg niet terug. Dat voelt ontzettend onrechtvaardig. Gelukkig kun je een paar dingen doen om de kans hierop kleiner te maken.

Controleer voor je boekt

Controleer vóór je boekt altijd met wie je zaken doet. Zoek de verhuurder of het verhuurbedrijf op via Google, Trustpilot en andere onafhankelijke reviewsites. Zie je vaker klachten over het inhouden van de borg of kun je juist nauwelijks iets over de verhuurder vinden? Wees dan extra kritisch.

Maak op de dag van vertrek ook een video van de woning. Loop rustig door alle ruimtes en film de meubels en eventuele bestaande beschadigingen. Zorg dat de datum en tijd zichtbaar zijn en stuur de video direct na het uitchecken naar de verhuurder. Zo heb je een tijd gestempelde opname van de staat waarin je de woning hebt achtergelaten.

Transactiebewijs

Betaal de borg bij voorkeur via een bankoverschrijving of creditcard, zodat je een duidelijk transactiebewijs hebt. Bewaar ook de boekingsbevestiging, e-mails en WhatsApp-berichten. Als er later vragen ontstaan, heb je alle informatie direct bij de hand.”

Danielle Heesbeen is financieel gedragscoach en oprichter van Happy met Geld. Ruim twintig jaar in geldzaken leerde haar één ding: de meeste financiële problemen zitten niet in de cijfers, maar in het gedrag erachter. Ze helpt vrouwen een geldsysteem bouwen dat past bij wie ze zijn, niet bij wie ze zouden moeten zijn. Volg haar ook op Instagram en Facebook.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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