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Hovenier Bob (35) wacht al maanden op 5600 euro: ‘Na alle complimenten wilden ze ineens niet betalen’

Hovenier Bob (35) legde in zes weken een complete tuin aan, maar wacht maanden later nog altijd op een betaling van 5600 euro. Volgens geldexpert Francis Neslo komt dit soort betaalconflicten onder ondernemers steeds vaker voor.

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Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt.

Bob (35): „Ik werk als zelfstandig hovenier en dacht altijd dat ik mensen redelijk goed kon inschatten. Natuurlijk hoor je weleens verhalen over klanten die niet betalen, maar ik had zelf eigenlijk nooit problemen gehad. Tot eind vorig jaar.

Via via kwam ik in contact met een stel dat hun achtertuin wilde laten opknappen. Ze wilden onder andere nieuw gras, nieuwe planten en een lang pad met tegels. Ik ben langsgegaan, heb alles ingemeten en daarna een offerte gemaakt van 5600 euro. Nog geen vijf minuten nadat ik de offerte had verstuurd, kreeg ik al een bericht terug. Ze gingen akkoord.

Complimenten over de aangelegde tuin

Achteraf denk ik weleens dat dat misschien al een teken had moeten zijn, maar op dat moment vond ik het vooral prettig. Ik had weer een nieuwe opdracht gepland staan. Zes weken later, eind november, startte ik met mijn team: het oude gras ging eruit, er kwam nieuw gras in, we hebben mooie, nieuwe planten geplaatst en een compleet pad aangelegd. Het was een flinke klus waar behoorlijk wat uren in zijn gaan zitten.

Toen alles klaar was, waren de klanten laaiend enthousiast. Ze liepen door de tuin en bleven maar met complimenten strooien. ‘Wat is dit mooi geworden’, zeiden ze. En ook: ‘We hebben nog nooit zulk goed werk gezien.’ Dat soort opmerkingen hoor je als ondernemer natuurlijk graag. Eenmaal thuis kreeg ik zelfs nog een berichtje met hoe blij ze wel niet waren.

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Factuur verstuurd

Ik stuurde de dag erna mijn factuur en ging ervan uit dat het geld binnen een paar weken op mijn rekening zou staan, maar dat was niet zo. Na een paar weken stuurde ik een vriendelijke herinnering. Daarop kreeg ik een reactie terug dat ze het waren vergeten en het snel zouden regelen. Prima, dacht ik nog. Alleen gebeurde er vervolgens weer niets.

Een maand werd twee maanden. Twee maanden werden drie. Daarna vier en uiteindelijk zelfs vijf maanden. Iedere keer kwam er weer een nieuw excuus. Dan hadden ze het druk gehad, dan waren ze op vakantie geweest en dan zouden ze er volgende week echt naar kijken.

Incassobureau ingeschakeld

Ondertussen had ik nog steeds geen euro ontvangen. Een paar weken terug was ik er helemaal klaar mee en besloot ik een incassobureau in te schakelen. En toen gebeurde er iets opvallends. Opeens waren ze niet meer tevreden met de tuin. Dezelfde mensen die mij op de dag van oplevering hadden verteld dat ze nog nooit zulk goed werk hadden gezien, beweerden ineens dat er van alles mis was met de tuin.

Ze wilden zelfs een eigen bureau inschakelen om het werk te laten beoordelen. Ik wist niet wat ik hoorde. Er was tijdens de werkzaamheden nooit een klacht geweest. Ook na oplevering niet. Sterker nog: ze waren alleen maar enthousiast geweest. Voor mijn gevoel zochten ze gewoon een reden om niet te hoeven betalen.

Voortaan een aanbetaling

We zijn inmiddels weer weken verder en nog steeds heb ik geen geld gezien. De tuin ligt er prachtig bij, dat kan niet anders. Maar de rekening betalen? Ho maar. Sindsdien vraag ik bij grotere klussen altijd een flinke aanbetaling. Dat deed ik vroeger uit vertrouwen niet, maar nu weet ik wel beter.”

Tips van Francis Neslo

Francis Neslo is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Wat Bob overkomt is enorm frustrerend en helaas zie ik het vaker. Een klant die tijdens de klus alleen maar complimenten geeft, maar zodra de factuur valt opeens ‘ontevreden’ is. Zelf ook een aantal keer meegemaakt helaas… Die plotselinge ommezwaai is bijna nooit oprecht, het is een manier om onder betaling uit te komen. Goed nieuws voor Bob: al die enthousiaste appjes van bij de oplevering zijn juist bewijs in zijn voordeel.

Altijd een aanbetaling en alles op papier

Bij grotere klussen zou ik altijd een aanbetaling vragen, bijvoorbeeld 30 tot 50 procent vooraf en de rest bij oplevering. Zo deel je het risico en merk je meteen of een klant het serieus meent. Dat heeft niets met wantrouwen te maken, het is gewoon jezelf indekken.

Zorg dat je afspraken zwart op wit staan: een offerte met omschrijving, prijs, betaaltermijn en opleverdatum. Een akkoord per WhatsApp of mail telt ook, dus bewaar al die berichten goed. Juist die vastgelegde communicatie maakt het verschil als het misgaat.

Wacht niet te lang met actie

Blijft betaling uit, wacht dan niet maanden. Na een nette herinnering stuur je een formele aanmaning, de zogenoemde veertiendagenbrief, waarin je een termijn stelt en aankondigt dat je incassokosten en wettelijke rente in rekening brengt. Helpt dat niet, dan kun je naar de kantonrechter, bij bedragen tot 25.000 euro vaak zelfs zonder advocaat. Ik hoop dat Bob zijn 5600 euro alsnog binnenkrijgt!”

Francis Neslo is expert online geld verdienen en founder van meerdere bedrijven, waaronder sapjesmerk JuiceXpress en dansscholenketen Got2Groove DanceCentre in Rotterdam.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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