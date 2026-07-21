Cassandra Oostrom
Cassandra Oostrom Geld & Carrière 21 jul 2026
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500.000 deelnemers onderzocht: dit is waarom thuiswerken voor alleenwonenden minder gezond kan zijn

Een analyse van ruim 500.000 Amerikanen laat zien dat thuiswerken voor alleenwonenden een keerzijde kan hebben. Zij brengen gemiddeld meer tijd alleen door en rapporteren vaker stress, somberheid en eenzaamheid dan werknemers die op locatie werken.

De grootste verandering die werd gevonden, had te maken met sociale contacten.

Waarom alleenwonenden meer last hebben van thuiswerken

Sinds de coronapandemie werken veel mensen vaker vanuit huis. Hoewel veel werknemers aangeven dat ze thuiswerken prettig vinden, blijkt uit het onderzoek dat mensen met een baan die zich vooral thuis afspeelt, gemiddeld ongeveer een uur per dag langer alleen zijn dan mensen met werk waarbij aanwezigheid op locatie nodig is. Na verloop van tijd namen ook klachten zoals stress, angst, somberheid en eenzaamheid toe bij sommige thuiswerkers.

Mensen die met familie of huisgenoten wonen, ervoeren volgens het onderzoek geen duidelijke toename van mentale klachten. Ook brachten zij niet opvallend meer tijd alleen door. Voor mensen die alleen wonen was dat anders. Bij hen zagen onderzoekers wel een stijging in de tijd die ze alleen doorbrachten en deze mensen rapporteerden vaker gevoelens van psychische belasting.

Volgens de onderzoekers betekent dit niet dat thuiswerken automatisch slecht is. De leefomgeving van werknemers speelt een grote rol in hoe zij de vrijheid van thuiswerken ervaren.

Voor wie werkt thuiswerken juist wél beter?

Ook kunnen verschillende groepen anders reageren op thuiswerken. Zo ervaren sommige werknemers met autisme of ADHD een terugkeer naar kantoor juist als extra stressvol. Prikkels, reistijd en sociale verwachtingen kunnen voor hen zwaarder wegen dan de voordelen van fysiek contact met collega’s.

Een ander onderzoek onder 1600 Chinese werknemers liet bovendien zien dat hybride werken de tevredenheid, prestaties en mentale gezondheid kan verbeteren, vooral bij mensen met lange reistijden en bij vrouwen.

Wat betekent dit voor de mentale gezondheid?

Volgens deskundigen is er meer onderzoek nodig naar de verschillen tussen landen en bevolkingsgroepen. De manier waarop mensen wonen, reizen en sociale contacten onderhouden, verschilt sterk per cultuur.

De coronaperiode heeft niet alleen veranderd waar mensen werken, maar ook hoe mensen leven. De onderzoekers benadrukken dat sociale contacten belangrijk blijven voor de mentale gezondheid. Voor sommige mensen kan het kantoor daarom een waardevolle plek zijn om anderen te ontmoeten, terwijl thuiswerken voor anderen juist meer rust en ruimte biedt.

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Cassandra Oostrom
Geschreven door Cassandra Oostrom

Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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