Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ode Annemarie van Gaal aan mbo’ers: ‘Door AI zijn universitair-geschoolden toch niet meer nodig’

Ondernemer Annemarie van Gaal heeft in Nieuws van de Dag gisteravond een lofzang op studenten aan het mbo gehouden. „Ik denk dat we ze nog onderwaarderen, terwijl ze ons respect en waardering verdienen.”

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Waarom juist de mbo’ers? Door tijdbesparende AI zijn universitair opgeleiden straks niet meer nodig, denkt de opiniemaker. Annemarie van Gaal in Nieuws van de Dag: „We staan nu aan de beginfase van AI. Heel veel banen gaan verdwijnen. Je zult nu maar beleidsambtenaar zijn, onderzoeker of bankmedewerker. Er gaat echt wat veranderen. Maar mbo’ers laten de wereld draaien.”

Annemarie van Gaal: ‘Zonder mbo’ers loopt het land vast’

Wat Annemarie van Gaal betreft zijn studenten aan het mbo „crucialer voor onze samenleving en onze welvaart dan studenten die net van de universiteit komen”. „Zonder tegelzetters, elektriciens, bouwvakkers en zorgpersoneel kunnen we de energietransitie niet aan. Kunnen we de woningen niet bouwen, loopt het hele land vast.”

Positief puntje volgens Annemarie van Gaal: de salarissen van mensen met een mbo-diploma gaan langzaamaan stijgen. „Maar we zouden ze nú al moeten waarderen. En we zouden jongeren nu al moeten stimuleren om gewoon een vak te leren. Het is de beste garantie op een goed salaris en een goede toekomst.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Klus van een week met 4 man is nu 3 minuten werk

Annemarie van Gaal krijgt in Nieuws van de Dag voorgelegd dat ouders hun kinderen liever naar het hbo of de universiteit zien gaan, dan naar het mbo. Haar reactie: „Ik was vorige week bij een bijeenkomst van allemaal CEO’s van marktonderzoekbureaus. Die nemen gewoon geen jongeren meer aan die van de universiteit komen. Iedereen die nu met pensioen gaat of vertrekt, wordt niet meer vervangen. Ze hebben ze niet meer nodig, vanwege AI. Als ze vroeger bijvoorbeeld een opdracht van een klant kregen om tienduizend berichten van social media te analyseren en er een rapport over te maken, dan waren ze een week zoet met vier man. Nu is het drie minuten werk.”

Probleem: er gaan minder leerlingen naar het mbo. Wat Annemarie van Gaal daarop te zeggen heeft, hoor je in de video hierboven.

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





Reacties