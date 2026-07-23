Noodfonds Energie opent dit najaar opnieuw: dit zijn de inkomensgrenzen voor 2026
Het Noodfonds Energie gaat dit najaar opnieuw open. Huishoudens met een laag of middeninkomen kunnen mogelijk een tegemoetkoming krijgen als hun energierekening een groot deel van het inkomen opslokt.
Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar, waarmee naar verwachting zo’n 500.000 huishoudens kunnen worden geholpen.
Wanneer opent het Noodfonds Energie?
Vorig jaar ging het Noodfonds Energie al in het voorjaar open, maar moest het na korte tijd sluiten vanwege de enorme toestroom aan aanvragen. Er was langere tijd onduidelijkheid over wanneer het fonds opnieuw open zou gaan, maar nu blijkt dat dit in het najaar van 2026 zal gebeuren. De precieze datum is nog niet bekend, maar mensen die graag als eerste op de hoogte willen worden gehouden hiervan, kunnen zich hier inschrijven.
Wie komt in aanmerking voor het Noodfonds Energie?
Het Noodfonds Energie kijkt momenteel naar twee dingen: het inkomen van je huishouden en de hoogte van je energierekening. Is je energierekening hoog in verhouding tot je inkomen? Dan kan het fonds een deel van de energiekosten vergoeden. Hiervoor moet je dan ook aan een van deze twee voorwaarden voldoen:
- Je bruto huishoudinkomen is maximaal 130 procent van het sociaal minimum én je energierekening bedraagt minimaal 8 procent van je bruto maandinkomen.
- Je bruto huishoudinkomen is tussen de 130 en 200 procent van het sociaal minimum én je energierekening bedraagt minimaal 10 procent van je bruto maandinkomen.
Welke inkomensgrenzen gelden in 2026?
Het sociaal minimum is een wettelijk vastgesteld minimumbedrag dat iemand nodig heeft om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien. Denk bijvoorbeeld aan woonlasten, energie en zorg. Dit bedraagt in 2026 1790 euro bruto per maand voor alleenstaanden en 2500 euro bruto per maand voor samenwonenden (inclusief 8 procent vakantiegeld).
Het Noodfonds Energie gaat uit van de volgende maximale bruto maandinkomens:
130 procent van het sociaal minimum
- Alleenstaanden: 2327 euro
- Samenwonenden: 3250 euro
200 procent van het sociaal minimum
- Alleenstaanden: 3580 euro
- Samenwonenden: 5000 euro
Je moet dus wel voldoen aan de inkomensvoorwaarde en de voorwaarde voor energiekosten. Als alleen je inkomen laag genoeg is of alleen je energierekening hoog genoeg, dan kom je dus niet in aanmerking.
Hoeveel vergoeding kun je krijgen uit het noodfonds?
Het Noodfonds Energie vergoedt niet je volledige energierekening. Het compenseert alleen de helft van het deel van je energiekosten dat boven de eerdergenoemde 8 of 10 procent van je inkomen uitkomt.
Website Keuze.nl heeft voor bovenstaand vraagstuk een rekentool ontwikkeld, die raadpleeg je hier.
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