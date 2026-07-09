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Mensen met warmtepomp worden de dupe van nieuwe nettarieven: ‘Energierekening met 500 euro omhoog’

Om de problemen op het huidige stroomnet tegen te gaan, heeft Netbeheer Nederland variabele tarieven voorgesteld. Voor mensen met een warmtepomp kan dat een dure grap worden: hun energierekening kan hierdoor jaarlijks 505 euro duurder worden, zo waarschuwt de Vereniging Warmtepomp.

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Het is de bedoeling dat de nieuwe nettarieven de problemen op het stroomnet helpen tegen te gaan. Als toezichthouder ACM het goedkeurt, stijgen de tarieven voor netbeheer en komen er verschillen in wat je gaat betalen per tijdsvak. Zo ga je bijvoorbeeld tijdens de piekuren tussen 16.00 en 23.00 uur meer betalen voor elektriciteit. Lukt het je om buiten de piekuren te blijven? Dan betaal je juist minder.

Forse prijsstijgingen voor mensen met een warmtepomp

Uit een onderzoek van adviesbureau Common Futures blijkt dat een gemiddeld huishouden met een gasgestookte cv-ketel 135 euro meer gaat betalen. Als gevolg van andere nieuwe regelgeving de komende jaren, komt hier nog bijna 160 euro bovenop.

Mensen die een volledig elektrische warmtepomp hebben, gaan jaarlijks 505 euro meer betalen voor hun energierekening. Volgens Common Futures is het grootste deel daarvan, 355 euro, het gevolg van de tijdsafhankelijke nettarieven.

Kritiek op tijdsblok voor duurdere piekuren

Volgens de Vereniging Warmtepompen laat de analyse duidelijk zien dat mensen met een warmtepomp onevenredig hard worden getroffen door de nettarieven. Zij hekelen vooral het voorgestelde lange tijdsblok voor de duurdere piekuren.

„De branche respecteert dat investeringen in de infrastructuur leiden tot tariefsverhogingen, en dat een hoger verbruik leidt tot een groter deel van de rekening. Het blok van 16.00 tot 23.00 uur in het winterhalfjaar is echter onnodig lang”, zo stelt de Vereniging.

‘Onterecht’

Volgens de brancheorganisatie bestaat de kans op netcongestie slechts enkele uren per jaar en is dit lokaal. Vooral het laden van elektrische auto’s is daar de oorzaak van. „Het is onterecht om deze rekening vooral bij gebruikers van warmtepompen te leggen.” Toch benadrukt de organisatie dat een warmtepomp ook met de invoering van de nieuwe nettarieven de goedkoopste optie is. „Het gebruik van een warmtepomp blijft in alle gevallen goedkoper dan het gebruik van een gasketel.”

Warmtepompen in huurwoningen moeten veel goedkoper worden: 15.000 euro is veel te gek.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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