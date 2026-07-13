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Stichting start massaclaim tegen achterafbetaaldienst Klarna

De Stichting Massaschade & Consument (SMC) is een massaclaim tegen de betaaldienst Klarna gestart. De stichting stelt dat het bedrijf met zijn diensten voor achteraf betalen de regels voor consumentenkrediet overtreedt. Daardoor zouden consumenten onterechte vorderingen, extra kosten en oplopende schulden krijgen.

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Voorzitter Lucia Melcherts van SMC stelt dat de achteraf betaaldiensten van Klarna „feitelijk gewoon een lening” zijn, waarvoor strenge regels gelden. Maar het bedrijf zou zich daar volgens de stichting niet aan houden. „Met Klarna kunnen mensen te maken krijgen met onbedoelde extra kosten en kunnen ze zelfs in de financiële problemen komen”, zegt ze.

SMC eist dat de betaaldienst de „onterechte” kosten terugbetaalt aan consumenten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om aankoopbedragen, herinneringskosten, boetes en incassokosten. De stichting schat dat het in totaal om meer dan 500 miljoen euro aan terugbetalingen gaat.

Eerdere klacht

De claimstichting stelt dat Klarna geen toereikende kredietwaardigheidstoets uitvoert, consumenten niet goed informeert over de risico’s en slordig omgaat met betwiste vorderingen, retourzendingen en fraudegevallen. Ook konden minderjarigen volgens SMC de diensten te makkelijk gebruiken. Klarna is gevraagd om een reactie.

Financieel klachteninstituut Kifid boog zich in april ook al over Klarna en zei dat Klarna de regels voor consumentenkrediet ernstig had geschonden. Zo zou de betaaldienst bij twee onlineaankopen geen verplichte kredietwaardigheidstoets hebben uitgevoerd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelde vorig jaar dat consumenten extra bescherming nodig hebben door de opkomst van ‘buy now, pay later’. De steeds populairdere diensten zorgen voor veel betalingsproblemen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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