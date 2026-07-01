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Beschikbaar inkomen huishoudens stijgt in eerste kwartaal

Nederlandse huishoudens hadden in het eerste kwartaal van 2026 gemiddeld meer te besteden dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat vooral door de stijging van de beloning van werknemers door hogere cao-lonen en een groei van het aantal banen, en een stijging van sociale uitkeringen. Tegelijkertijd nam de hypotheekschuld verder toe.

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Het zogeheten reëel beschikbaar inkomen was in de eerste drie maanden van het jaar 2,1 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de stijging van het beschikbaar inkomen, gecorrigeerd voor prijsstijgingen. De beloning van werknemers droeg het meest bij aan de stijging van het huishoudinkomen. De totale beloning van werknemers groeide met 5,4 procent. Het aantal banen van werknemers groeide met 1,4 procent en de cao-lonen waren 4,5 procent hoger. Het gemengd inkomen lag 4,5 procent lager dan hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 6,4 procent. De uitkeringen stegen verder doordat uitkeringen vaak zijn gekoppeld aan het minimumloon, dat ten opzichte van een jaar eerder met 4,6 procent toenam.

Hypotheekschuld

Daarnaast ontvingen huishoudens hogere pensioenuitkeringen. Dat komt deels doordat pensioenfondsen die per 1 januari 2026 zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel de uitkeringen met relatief hoge percentages hebben verhoogd. Huishoudens betaalden 5 procent meer belastingen en sociale premies.

De hypotheekschuld groeide met bijna 11,8 miljard euro ten opzichte van een kwartaal eerder, naar 947 miljard euro. De hypotheekschuld loopt sterker op dan vorig jaar doordat de huizenprijzen in het eerste kwartaal hoger lagen dan een jaar eerder en er meer woningen werden verkocht. De hypotheekschuld als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) was 80,1 procent. Een jaar eerder was dit 79,5 procent.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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