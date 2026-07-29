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ING Scanner heeft moeite met iDEAL-vervanger Wero, kun je dan nog wel online betalen?

Voor online betalingen stapt Nederland eind 2026 over van iDEAL naar Wero; iDEAL wordt vanaf dat moment langzaam uitgefaseerd. Nu blijkt echter dat de ING Scanner moeite heeft met Wero en dat mensen die hun bankzaken niet via de app regelen, het systeem niet kunnen gebruiken.

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Het gaat hierbij om mensen die geen smartphone of tablet hebben, hun online betalingen niet met de app doen en dus afhankelijk zijn van de scanner.

ING Scanner en Wero: systeem werkt niet samen

„Een Wero-betaling werkt bij ING anders dan een iDEAL-betaling en kan daarom niet worden goedgekeurd met de ING Scanner”, laat ING weten na berichtgeving van de NOS. „Dat kan alleen met de ING-app.” De ING Scanner kan nog wel worden gebruikt voor andere bankzaken.

ING wil niet zeggen hoeveel klanten de scanner gebruiken. Wel meldt de bank dat „minder dan 1 procent” van het totale aantal iDEAL-betalingen met de scanner wordt gedaan. ING telt ongeveer 8 miljoen particuliere klanten, van wie 6,4 miljoen dagelijks de ING-app gebruiken.

📲 iDEAL en Wero iDEAL is van Nederlandse bodem en werd in 2005 in het leven geroepen. Het systeem was jarenlang in handen van de drie Nederlandse banken ING, Rabobank en ABN AMRO, die de betaalmethode bij Currence hadden ondergebracht. Dagelijks worden er ongeveer 4 miljoen iDEAL-transacties gedaan. Wero zou de manier waarop mensen betalen, volledig moeten „herdefiniëren”. Het voordeel is dat je straks ook bij webshops over de grens kunt betalen met je bankpas. Op termijn zou je er ook meer mee kunnen dan alleen afrekenen, zoals betaalverzoeken sturen en contactloos betalen.

Wero vervangt iDEAL

Zoals gezegd wordt Wero vanaf eind 2026 de manier om online te betalen en vervangt het iDEAL. Het gaat dan om betalingen in webshops, fysieke winkels en betaalverzoeken.

„Kan of wil een klant de ING-app niet gebruiken? Dan kan hij betalen met een andere betaalmethode, mits de webshop deze optie aanbiedt”, vervolgt ING. „Denk aan betalen op factuur, bankoverschrijving of creditcard.”

Rabo Scanner werkt wel samen met Wero

Voor klanten die de Rabo Scanner gebruiken, verandert er niks bij de overgang naar Wero, laat een woordvoerder van Rabobank weten. Ongeveer 8 procent van alle transacties wordt met de Rabo Scanner afgehandeld.

Klanten van ABN AMRO kunnen met het apparaatje e.dentifier betalingen blijven doen via het nieuwe betaalsysteem, zegt een woordvoerder van die bank. ABN AMRO is wel bezig om de e.dentifier te vervangen door de security key, een soort USB-stick waarmee klanten kunnen internetbankieren. Met die security key kunnen klanten ook Wero-betalingen doen.

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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