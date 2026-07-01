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Inflatie daalt tot 2,9 procent in juni door lagere energieprijzen

Het dagelijks leven in Nederland is in juni 2,9 procent duurder geworden dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming. De inflatie is daarmee flink afgenomen vergeleken met de 3,5 procent in mei.

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Door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, liepen de olie- en gasprijzen in de eerste maanden van het conflict hard op. De inflatie steeg daardoor in mei tot 3,5 procent, mede door hogere vliegticketprijzen door hogere brandstofkosten. In februari, voor het conflict, bedroeg de inflatie nog 2,4 procent.

De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen in juni met 6 procent, na een stijging van 9,7 procent in mei. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleven onveranderd, na een prijsstijging van 0,4 procent in mei. De prijzen in de dienstensector stegen met 4,1 procent, na een toename van 4,7 procent een maand eerder. Industriële goederen werden 0,7 procent duurder, na een stijging van eveneens 0,7 procent in mei.

Seizoensinvloeden

In vergelijking met mei daalden de prijzen voor consumenten in juni met 0,6 procent. Het CBS plaatst daar wel een kanttekening bij. De tijdelijke seizoensinvloeden kunnen hier groot zijn, bijvoorbeeld bij kleding die in de uitverkoop wordt gedaan. Die afprijzingen zijn geen blijvende prijsdaling.

Op basis van de Europese meetmethode bedroeg de inflatie in Nederland vorige maand 2,5 procent, tegen 3,4 procent in mei. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in de eigen woning. Bij de Nederlandse methode tellen die wel mee.

Eurozone

De inflatie in Nederland ligt daarmee onder het gemiddelde van de eurozone. In het eurogebied daalde de inflatie in juni naar 2,8 procent, van 3,2 procent in mei. In februari, voor de Iranoorlog, bedroeg de inflatie in de eurozone nog 1,9 procent.

Het inflatiecijfer zou eigenlijk woensdagochtend om 06.30 uur worden gepubliceerd, maar werd door een technische storing bij het CBS uitgesteld. De storing was het gevolg van werkzaamheden in een datacentrum in Almere. De werkzaamheden hebben te maken met de brand die vorige maand uitbrak in het datacentrum. Ook toen kampte het CBS met een storing.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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