Michiel Hekkens
Michiel Hekkens Geld & Carrière 17 jul 2026
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Het mediaan vermogen per land in 2026: Nederland wordt armer

Eén inzicht beklijft het meest uit het nieuwe Global Wealth Report 2026 van de Zwitserse bank UBS. Niet dat Nederlanders nog steeds bij de rijkste volkeren ter wereld horen, dat hadden we wel verwacht. Maar wel dat ons reële vermogen sinds 2020 flink is geslonken.

Ieder jaar brengt UBS het Global Wealth Report uit, een wereldwijde vermogensranglijst waarin het gemiddelde en mediane vermogen per volwassene per land wordt berekend. In de editie van 2026, gepubliceerd op 30 juni, is de gemiddelde Nederlander op papier fors rijker geworden. Tegelijk holt ons reële vermogen al jaren achteruit. Manners legt uit hoe dat kan.

Het vermogen van de gemiddelde en doorsnee Nederlander

Op het eerste gezicht lijkt er geen vuiltje aan de lucht. De wereld is in één jaar tijd fors rijker geworden, luidt de belangrijkste conclusie van het UBS-rapport, en wel 10,8 procent rijker. Die groei komt echter vooral door wisselkoersen. In 2025 verloor de dollar fors aan waarde. Aangezien de internationale ranglijst in dollars wordt uitgedrukt, werden Europeanen, Japanners en Chinezen daardoor op papier rijker. Reken je dit terug naar euro’s, dan blijft er van die waardestijging weinig over.

Het gemiddeld vermogen van een volwassene per land

De gemiddelde Nederlander zat eind 2025 op een vermogen van 353.000 euro, waarmee we een tiende plaats innemen in de wereld. Maar gemiddeld zegt niet zoveel als de mediaan, de tabel die je daaronder ziet.

RangLand/marktGemiddeld vermogen per volwassene
1Zwitserland€774.793
2Verenigde Staten€592.576
3Luxemburg€557.219
4Hongkong SAR€551.717
5Australië€524.516
6Singapore€448.695
7Denemarken€445.399
8Nieuw-Zeeland€382.853
9Noorwegen€362.035
10Nederland€353.436
11België€347.166
12Zweden€345.877
13Canada€340.329
14Duitsland€294.990
15Frankrijk€290.518
16Taiwan€283.007
17Ierland€267.376
18Israël€265.624
19Zuid-Korea€264.902
20Spanje€260.776
21Verenigd Koninkrijk€249.198
22Oostenrijk€238.289
23Italië€237.820
24Japan€180.294
25Finland€177.987
26Portugal€166.605
27Qatar€160.430
28Malta€139.281
29Verenigde Arabische Emiraten€134.138
30Griekenland€121.994
Bron: Global Wealth Report 2026

Het mediaan vermogen van een volwassene per land

Kijken we naar de mediaan, dan gaat het om 108.431 euro. Goed voor een 12e plaats.

RangLand/marktMediaan vermogen per volwassene
1Luxemburg€335.323
2België€235.886
3Australië€179.390
4Nieuw-Zeeland€175.844
5Denemarken€173.422
6Hongkong SAR€159.973
7Canada€125.797
8Zwitserland€123.877
9Noorwegen€119.151
10Japan€115.528
11Italië€111.490
12Nederland€108.431
13Verenigd Koninkrijk€106.668
14Frankrijk€103.743
15Malta€97.049
16Taiwan€96.287
17Spanje€94.957
18Zuid-Korea€86.586
19Ierland€83.756
20Singapore€82.071
21Qatar€81.276
22Finland€76.336
23Zweden€71.523
24Israël€71.356
25Slovenië€69.248
26Portugal€65.513
27Oostenrijk€60.747
28Verenigde Staten€58.722
29Griekenland€50.351
30Duitsland€45.519
Bron: Global Wealth Report 2026

Wat hieruit af te leiden valt, is dat het gemiddelde vermogen van Nederlanders tot de hoogste van Europa behoort. Bij het mediane vermogen halen onder meer de Belgen en Italianen ons in. Dat verschil zit voor een groot deel in de doorsnee hypotheekschuld, die in Nederland veel hoger is dan in België of Italië. Ook zit veel Nederlands vermogen vast in collectieve pensioenpotten, die niet meetellen als vrij beschikbaar privévermogen.

Nederlander minder vermogend sinds 2020

De meest opvallende statistiek is echter de reële vermogensontwikkeling in lokale valuta sinds 2020. Hierbij valt het wisselkoersverschil weg. Daarnaast is er gecorrigeerd voor inflatie, waardoor het gaat om de waarde in koopkracht. UBS merkt op dat er hier grote verschillen tussen landen bestaan. In sommige Europese landen is het gemiddelde vermogen in vijf jaar tijd snel gestegen, vooral in Kroatië (+29 procent) en Noorwegen (+27 procent). In Nederland is er juist sprake van een van de sterkste dalingen. Het gemiddelde vermogen in ons land is in 2025 reëel 14,36 procent minder waard dan in 2020.

Dit betekent dat het vermogen van de gemiddelde Nederlander de inflatie sinds 2020 niet heeft bijgehouden. Nederlandse vermogens zitten sterk in huizen, pensioenen en spaargeld, terwijl de grootste rendementen werden geboekt op de aandelenmarkt en andere financiële bezittingen. Daardoor konden huishoudens elders sterker profiteren van stijgende beurskoersen. Op papier werden we rijker, maar in de praktijk is ons vermogen nu fors minder waard dan in 2020.

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Michiel Hekkens
Geschreven door Michiel Hekkens

Michiel studeerde filosofie, woonde enige tijd in China en gaf les op een middelbare school. Als veelvraat van media en journalistiek dompelt hij zich net zo graag onder in de longreads van The Economist als in de onderbuik van Johan Derksen. Die brede interesse is terug te zien in zijn werk als redacteur.

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