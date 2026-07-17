Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het mediaan vermogen per land in 2026: Nederland wordt armer

Eén inzicht beklijft het meest uit het nieuwe Global Wealth Report 2026 van de Zwitserse bank UBS. Niet dat Nederlanders nog steeds bij de rijkste volkeren ter wereld horen, dat hadden we wel verwacht. Maar wel dat ons reële vermogen sinds 2020 flink is geslonken.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Ieder jaar brengt UBS het Global Wealth Report uit, een wereldwijde vermogensranglijst waarin het gemiddelde en mediane vermogen per volwassene per land wordt berekend. In de editie van 2026, gepubliceerd op 30 juni, is de gemiddelde Nederlander op papier fors rijker geworden. Tegelijk holt ons reële vermogen al jaren achteruit. Manners legt uit hoe dat kan.

Op het eerste gezicht lijkt er geen vuiltje aan de lucht. De wereld is in één jaar tijd fors rijker geworden, luidt de belangrijkste conclusie van het UBS-rapport, en wel 10,8 procent rijker. Die groei komt echter vooral door wisselkoersen. In 2025 verloor de dollar fors aan waarde. Aangezien de internationale ranglijst in dollars wordt uitgedrukt, werden Europeanen, Japanners en Chinezen daardoor op papier rijker. Reken je dit terug naar euro’s, dan blijft er van die waardestijging weinig over.

Het gemiddeld vermogen van een volwassene per land

De gemiddelde Nederlander zat eind 2025 op een vermogen van 353.000 euro, waarmee we een tiende plaats innemen in de wereld. Maar gemiddeld zegt niet zoveel als de mediaan, de tabel die je daaronder ziet.

Rang Land/markt Gemiddeld vermogen per volwassene 1 Zwitserland €774.793 2 Verenigde Staten €592.576 3 Luxemburg €557.219 4 Hongkong SAR €551.717 5 Australië €524.516 6 Singapore €448.695 7 Denemarken €445.399 8 Nieuw-Zeeland €382.853 9 Noorwegen €362.035 10 Nederland €353.436 11 België €347.166 12 Zweden €345.877 13 Canada €340.329 14 Duitsland €294.990 15 Frankrijk €290.518 16 Taiwan €283.007 17 Ierland €267.376 18 Israël €265.624 19 Zuid-Korea €264.902 20 Spanje €260.776 21 Verenigd Koninkrijk €249.198 22 Oostenrijk €238.289 23 Italië €237.820 24 Japan €180.294 25 Finland €177.987 26 Portugal €166.605 27 Qatar €160.430 28 Malta €139.281 29 Verenigde Arabische Emiraten €134.138 30 Griekenland €121.994 Bron: Global Wealth Report 2026

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Het mediaan vermogen van een volwassene per land

Kijken we naar de mediaan, dan gaat het om 108.431 euro. Goed voor een 12e plaats.

Rang Land/markt Mediaan vermogen per volwassene 1 Luxemburg €335.323 2 België €235.886 3 Australië €179.390 4 Nieuw-Zeeland €175.844 5 Denemarken €173.422 6 Hongkong SAR €159.973 7 Canada €125.797 8 Zwitserland €123.877 9 Noorwegen €119.151 10 Japan €115.528 11 Italië €111.490 12 Nederland €108.431 13 Verenigd Koninkrijk €106.668 14 Frankrijk €103.743 15 Malta €97.049 16 Taiwan €96.287 17 Spanje €94.957 18 Zuid-Korea €86.586 19 Ierland €83.756 20 Singapore €82.071 21 Qatar €81.276 22 Finland €76.336 23 Zweden €71.523 24 Israël €71.356 25 Slovenië €69.248 26 Portugal €65.513 27 Oostenrijk €60.747 28 Verenigde Staten €58.722 29 Griekenland €50.351 30 Duitsland €45.519 Bron: Global Wealth Report 2026

Wat hieruit af te leiden valt, is dat het gemiddelde vermogen van Nederlanders tot de hoogste van Europa behoort. Bij het mediane vermogen halen onder meer de Belgen en Italianen ons in. Dat verschil zit voor een groot deel in de doorsnee hypotheekschuld, die in Nederland veel hoger is dan in België of Italië. Ook zit veel Nederlands vermogen vast in collectieve pensioenpotten, die niet meetellen als vrij beschikbaar privévermogen.

Nederlander minder vermogend sinds 2020

De meest opvallende statistiek is echter de reële vermogensontwikkeling in lokale valuta sinds 2020. Hierbij valt het wisselkoersverschil weg. Daarnaast is er gecorrigeerd voor inflatie, waardoor het gaat om de waarde in koopkracht. UBS merkt op dat er hier grote verschillen tussen landen bestaan. In sommige Europese landen is het gemiddelde vermogen in vijf jaar tijd snel gestegen, vooral in Kroatië (+29 procent) en Noorwegen (+27 procent). In Nederland is er juist sprake van een van de sterkste dalingen. Het gemiddelde vermogen in ons land is in 2025 reëel 14,36 procent minder waard dan in 2020.

Dit betekent dat het vermogen van de gemiddelde Nederlander de inflatie sinds 2020 niet heeft bijgehouden. Nederlandse vermogens zitten sterk in huizen, pensioenen en spaargeld, terwijl de grootste rendementen werden geboekt op de aandelenmarkt en andere financiële bezittingen. Daardoor konden huishoudens elders sterker profiteren van stijgende beurskoersen. Op papier werden we rijker, maar in de praktijk is ons vermogen nu fors minder waard dan in 2020.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Michiel Hekkens Michiel studeerde filosofie, woonde enige tijd in China en gaf les op een middelbare school. Als veelvraat van media en journalistiek dompelt hij zich net zo graag onder in de longreads van The Economist als in de onderbuik van Johan Derksen. Die brede interesse is terug te zien in zijn werk als redacteur.

Reacties