Harder rijden dan toegestaan levert je maar een paar seconden tijdswinst op
Misschien herken je het wel: het gaspedaal wat harder indrukken om te zorgen dat je sneller thuis bent. Dat kan fijn zijn voor je gemoedstoestand, maar uit onderzoek blijkt dat je heus niet zoveel sneller thuis bent als gedacht. Je bespaart gemiddeld slechts 54 seconden door harder te rijden dan toegestaan.
Onderzoekers van de University of Minnesota keken naar de data van maar liefst 120 miljoen autoritten. Ze waren benieuwd naar hoe hard bestuurders reden en hoeveel harder dan toegestaan sommige wegpiraten zich over de weg bewogen.
Harder rijden dan toegestaan levert kleine winst op, vaak alleen op lange afstanden
Bij zo’n 43 procent van de ritten reed de auto harder dan de toegestane snelheid. Het ging dan niet om een paar kilometer te hard rijden, maar gemiddeld om zo’n 18 kilometer per uur harder dan toegestaan. Ook was dat niet voor een kort moment, maar voor langere tijd. Bestuurders die te hard reden, deden dat volgens het onderzoek gemiddeld zo’n 12 procent van hun rit.
Hoe die onderzoekers hebben gekeken naar de beoogde tijdwinst? Dat is simpel. Onderzoekers keken naar de ritten die hardrijders reden, maar rekenden de reistijd uit als zij zich wél aan de toegestane snelheid hadden gehouden. De afstand en route bleven dus hetzelfde, maar het rijgedrag verandert. Met een gemiddelde afstand van 46 kilometer per dag levert dat een tijdswinst op van 54 seconden.
In 2024 sprak Metro al met verkeersexpert Ruben Loendersloot, omdat er overdag op snelwegen geen 130, maar 100 kilometer per uur moet worden gereden. Loendersloot zei toen ook al dat een dergelijke snelheidsbeperking geen grote impact heeft op hoelang je onderweg bent, tenzij je echt lang moet rijden.
Hoe rijd je het meest zuinig?
Ook keken onderzoekers naar welke manier van rijden het meest zuinig is. Handig, want de brandstofprijzen blijven maar stijgen. Het blijkt dat het voordeliger is om de auto zachtjes uit te laten rollen dan om abrupt te remmen als je te hard rijdt. Op die manier kun je zo’n 2,4 tot 3 procent brandstof besparen. Een bescheiden getal, maar op de lange termijn helpen alle kleine beetjes.
Overigens is het tegenwoordig steeds lastiger om onbestraft harder te rijden dan toegestaan. De maximumsnelheid wordt op steeds meer plekken naar beneden bijgesteld, en bovendien neemt het aantal plekken waar mobiele flitspalen staan flink toe.
Mocht je dus een belangrijke afspraak hebben, is het beter om wat vroeger weg te gaan dan om te haasten op de snelweg. Dat scheelt je niet alleen stress, maar in het beste geval ook een groot geldbedrag.
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