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Flexibel pensioen populairder, maar wat is het eigenlijk?

Voor de meeste mensen is pensioen iets waar je niet naar omkijkt; je werkgever regelt het en jij hoeft je er niet om te bekommeren. Volgens cijfers van vermogensbeheerder Vive groeit het flexibele pensioen echter in populariteit, een pensioenvorm waar je als werknemer juist wél invloed op hebt.

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Het komt steeds vaker voor dat werknemers niet alleen meedingen in het collectieve pensioenfonds, maar ook een flexibel, individueel deel opbouwen, waarover ze zelf zeggenschap hebben.

Wat is flexibel pensioen?

In het afgelopen jaar zag Vive dat vijf grote werkgevers in Nederland kozen voor die pensioenvorm. Deze bedrijven hebben samen zo’n 1000 medewerkers en in een jaar tijd is er voor hen een miljoen euro aan vermogen opgebouwd.

De beweging valt samen met de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp), die iedere werknemer een eigen pensioenpot geeft en pensioen daarmee zichtbaarder en persoonlijker maakt. De nadruk bij deze pensioenvorm ligt meer op eigen regie voor de werknemer. Werknemers kunnen geld bijstorten, hun doel aanpassen, het risico verhogen of verlagen en het vermogen dat ze bij hun huidige werkgever opbouwen, meenemen naar een volgende baan. Dat kan ook als iemand besluit naar het buitenland te verhuizen.

„Pensioen was decennialang iets wat voor je werd geregeld, zonder dat je er zicht op had”, zegt Alexander Brouwer, oprichter van Vive. „Het systeem vroeg weinig van je. Maar nu iedereen een eigen pot krijgt, wordt het iets waar je zelf iets mee moet.”

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Voor flexibel pensioen is wel inzicht nodig

Het is niet aangeraden om ‘zomaar’ allerlei aanpassingen te doen aan je pensioen. Volgens Brouwer is inzicht in je pensioen tegenwoordig steeds belangrijker. „Je kunt mensen niet zomaar een eigen pot geven en verwachten dat het goed komt”, zegt hij. „Ze moeten kunnen zien wat ze opbouwen, snappen welke keuzes ze hebben, en weten waar ze terechtkunnen met een vraag. Zonder dat blijft het een pot waar niemand naar omkijkt.”

Het collectieve stelsel ving mensen op die zich niet in hun pensioen verdiepten; dat vangnet wordt kleiner.

Nieuw pensioenstelsel Lange tijd was er weinig sprake van keuzevrijheid voor de Nederlandse werknemer als het ging om hun pensioen. De werkgever bepaalde vrijwel alles en de werknemer had er nauwelijks zicht op. Maar sinds 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen van kracht, wat ervoor zorgt dat elke werknemer nu een pensioenpot heeft (of krijgt) die meebeweegt met de beleggingsresultaten. Pensioenuitvoerders hebben tot 1 januari 2028 om over te stappen; de eerste fondsen gingen begin 2025 over, een grotere groep volgde begin 2026.

Mensen die geen pensioen opbouwen

Onlangs sprak Metro nog met Janet en Pauline, beide zzp’ers, die geen pensioen opbouwen. Zij lopen echter tegen de 60 en opeens lijkt het pensioen dichterbij dan ooit. Voor sommige mensen in loondienst kan het zo zijn dat zij aanvullend pensioen mislopen. Eind 2023 ging het om 680.000 werknemers zonder aanvullend pensioen. Dat was destijds 9 procent van de arbeidsmarkt.

In de nieuwe wet (Wtp) is vastgesteld dat dat cijfer eind 2027 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 2019. Juist voor die groep kan een flexibele, laagdrempelige regeling een eerste ingang zijn, omdat werkgever en werknemer zelf bepalen of en hoeveel er wordt ingelegd.

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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