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De Financiële fout van Roland (48): ‘Ik betaalde de helft van de bruiloft van mijn dochter, maar zij verbrak daarna het contact’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Roland (46), die dacht zijn band met zijn dochter definitief te herstellen met een genereus gebaar voor haar bruiloft, maar daar een onverwachte klap voor terugkreeg. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

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Roland (46): „Ik was nog jong toen mijn dochter werd geboren, ik was 20. Ik moet eerlijk toegeven dat onze band niet altijd even stabiel is geweest. Dat komt mede doordat zij het resultaat is van een onenightstand. Er zijn heel wat jaren geweest waarin ik er minder voor haar was dan ik achteraf had gewild.

De afgelopen twee jaar hadden we gelukkig veel meer contact. Het ging beter tussen ons, we spraken elkaar vaker en langzaam kreeg ik het gevoel dat we onze band aan het herstellen waren. Dus toen ik hoorde dat mijn dochter ging trouwen, was ik oprecht trots. Dit was een nieuw hoofdstuk voor haar.

Financiële tegenvaller

Op een gegeven moment gaf ze aan dat het financieel allemaal wat tegenviel. Een bruiloft organiseren was veel duurder dan zij en haar partner hadden verwacht en ze kwamen aardig wat geld tekort. Ze vroeg of ze misschien een paar duizend euro van me kon lenen om dat gat op te vullen. Ze zou het in de maanden daarna terugbetalen.

Ik hoefde daar eigenlijk niet eens over na te denken. In plaats van een paar duizend euro uit te lenen, besloot ik het meteen goed te doen. Ik gaf haar en haar aanstaande 15.000 euro. Niet als lening, maar als cadeau. Ik wilde haar helpen en haar een zorgeloze dag bezorgen. Ze waren ontzettend dankbaar.

Alles klopte

De bruiloft zelf was prachtig, echt alles klopte. Ik stond daar en dacht: dit is hoe het hoort te zijn. Wat was ik trots op mijn dochter. Helaas hield dat gevoel niet lang stand, want ongeveer twee maanden na de bruiloft kreeg ik ineens te horen dat ze geen contact meer met mij wilde.

De reden lag volgens haar in het verleden. Ze kon het toch niet accepteren dat ik er vroeger niet voor haar was geweest. Dat ik nu wél mijn best deed, veranderde daar voor haar niets aan. Ik kreeg alles wat ooit fout was gegaan opnieuw naar mijn hoofd geslingerd. Ik wist niet wat ik hoorde, het ging toch net goed?

Gebruikt voelen

Ik voelde me gebruikt. Natuurlijk had ik met alle liefde die 15.000 euro voor die bruiloft gegeven, maar waarom een groot geldbedrag aannemen als je toch niets met mij te maken wil hebben? Het voelde echt alsof ik alleen maar goed genoeg was om haar bruiloft te redden op financieel vlak, meer niet. Achteraf gezien had ik het anders moeten aanpakken.”

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Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Wat verdrietig dat dit is gebeurd. Het is heel begrijpelijk dat je je gekwetst en gebruikt voelt. Je hebt een groot bedrag geschonken vanuit liefde en de wens om de band met je dochter verder te herstellen. Dat daar vervolgens geen contact meer uit voortkomt, moet ontzettend pijnlijk zijn.

Tegelijkertijd kun je gevoelens uit het verleden niet met geld oplossen. Voor jouw dochter kunnen oude pijn en teleurstelling nog steeds een grote rol spelen, ook al doe jij nu je best om de relatie te verbeteren.

Brief schrijven

Mijn advies zou zijn om haar een brief te schrijven waarin je rustig uitlegt hoe je je voelt, zonder verwijten. Geef aan dat je verdriet hebt van de situatie, maar dat de deur voor contact altijd openstaat. Je kunt daarnaast af en toe een kort berichtje sturen om te laten weten dat je aan haar denkt en interesse hebt in haar leven. Meer kun je op dit moment helaas niet doen.

Voor iedereen zit hier ook een belangrijke financiële les in. Of je nu geld uitleent of cadeau geeft aan familie of vrienden: vraag jezelf altijd af of je er vrede mee hebt als je dat geld nooit meer terugziet. Zelfs bij een lening bestaat de kans dat iemand niet kan of wil terugbetalen. En een schenking geeft geen garantie op een betere relatie of een bepaald resultaat.

Goede intentie

Je hebt het geld met een goede intentie gegeven. Daar hoef je geen spijt van te hebben. Maar zie het vooral als een cadeau zonder voorwaarden. Wat er nu verder gebeurt in de relatie met je dochter, ligt helaas niet meer in jouw handen.”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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