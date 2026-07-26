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Florian (47) verhuurde zijn appartement in Spanje, maar één verkeerde keuze kostte hem duizenden euro’s

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Florian (47), die zijn Spaanse appartement volledig uit handen gaf en daar later hard op werd afgerekend. Jennie Helena van Vakantieverhuurcursus geeft tips.

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Florian (47): „Een paar jaar geleden kocht ik een appartement in Spanje. Het idee was dat ik er zelf een paar weken per jaar zou zitten en het de rest van de tijd zou verhuren. Niet om er ontzettend rijk van te worden, maar het moest in ieder geval een beetje de kosten dekken.

Omdat ik er zelf niet altijd was en geen zin had om alles op afstand te regelen, heb ik een lokale beheerder ingeschakeld. Hij zou alles doen: de boekingen, de schoonmaak, de sleuteloverdracht en het contact met de huurders. Hij vroeg 25 procent van de opbrengst. Dat vond ik stevig, maar ik dacht: dan heb ik er in ieder geval geen omkijken naar.

Alles uit handen gegeven

In het begin leek alles prima te lopen. Ik kreeg netjes een overzicht van de boekingen en ik ging er gewoon vanuit dat het klopte.

De beheerder regelde alles lokaal, sprak de taal en wist hoe alles werkte. Voor mijn gevoel was dat precies waarom je zo iemand inhuurt. Alleen achteraf gezien heb ik eigenlijk nooit echt gecontroleerd wat er gebeurde.

Onverwacht naar Spanje

Op een dag besloot ik zelf een weekendje naar mijn appartement in Spanje te gaan. Mijn relatie liep niet zo lekker, dus ik wilde er even tussenuit. Ik zag dat het appartement leegstond, dus ik boekte donderdagavond laat een ticket en zat vrijdagochtend al in het vliegtuig. Ik had door alle drukte geen tijd gehad om de beheerder te bellen; dat zou ik wel doen als ik eenmaal daar was.

Toen ik daar aankwam, merkte ik al snel dat er iets niet klopte. Het appartement was bezet. Ik checkte de verhuuragenda nog eens en ik zag er toch echt geen boeking instaan. In eerste instantie dacht ik nog aan een fout of een misverstand. Totdat ik met de buren ging praten.

Rechtstreeks aan beheerder betalen

Die vertelden iets wat ik niet had zien aankomen: het appartement zat eigenlijk bijna altijd vol. Wat bleek: een groot deel van de verhuur liep volledig buiten mij om. Huurders betaalden rechtstreeks aan de beheerder, vaak contant of via constructies waar ik geen zicht op had.

Daardoor zag ik maar een fractie van de werkelijke inkomsten. En omdat ik volledig vertrouwde op zijn administratie, had ik daar nooit vragen over gesteld. In werkelijkheid draaide het appartement dus hartstikke goed, veel beter dan ik dacht.

Twee jaar lang ongemerkt winst opgestreken

Toen ik alles goed ging uitzoeken, werd duidelijk dat dit al zeker twee jaar speelde. Twee jaar waarin er waarschijnlijk duizenden euro’s langs mij heen zijn gegaan. Dat voelt heel erg verkeerd. Het doet zelfs een beetje pijn.

De beheerder is inmiddels vervangen en het appartement wordt nu via een andere partij geregeld. Alles is veel strakker vastgelegd en ik kijk zelf ook veel vaker mee. Maar het vertrouwen dat ik eerst had, is weg.”

Tips van Jennie van Vakantieverhuurcursus

Jennie Helena weet alles over het verhuren van recreatieve objecten en legt uit: „Wat enorm vervelend dat dit zo is gelopen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit (gelukkig) nog nooit eerder heb gehoord, dus vermoedelijk gaat dit om een zeldzame uitzondering. Maar wel heel vervelend dat dit Florian zo overkomen is.

Camera of Ring-deurbel

Een praktische tip is om een camera of Ring-deurbel bij de voordeur van je appartement te plaatsen. Wij hebben zelf ook een vakantiewoning in Spanje en kunnen dankzij de camera altijd zien wie er in en uit de woning gaat. Je krijgt bovendien een melding bij beweging, dus als dat op een moment gebeurt dat er geen boeking zou moeten zijn, valt dat direct op.

Daarnaast is het inderdaad goed om zo nu en dan een onaangekondigde controle te doen. Florian deed dat nu toevallig, maar het is zeker te overwegen om dit structureel in te plannen. Omdat het om een vakantiewoning op afstand gaat, lukt dat misschien niet vaak, maar al zou het gaan om één controle per half jaar, dan zou dat veel verschil maken. Dan was dit waarschijnlijk eerder aan het licht gekomen.

Boeteclausule

Dat roept bij mij meteen een idee op: leg dit voortaan vast in je contract met een beheerpartij. Denk aan een boeteclausule als boekingen buiten de eigenaar om verlopen. Daarmee ben je meteen duidelijk richting de beheerder én heb je meer poten om op te staan in het geval het wel nog eens gebeurt.

Tot slot is het goed om te weten dat volledig beheer op afstand helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Je hoeft niet per se alles uit handen te geven aan één partij. Je kunt ook zelf de verhuur via platforms zoals Airbnb en Booking beheren en alleen derden inschakelen voor schoonmaak of onderhoud. Zo houd je zelf veel meer grip op zowel de verhuur als de inkomsten. Heel fijn om te horen dat Florian inmiddels een betrouwbare beheerder heeft gevonden! En mocht Florian ervoor openstaan, dan zou hij kunnen overstappen op eigen beheer in combinatie met een schoonmaker.”

Jennie Helena van Vakantieverhuurcursus.nl verhuurt zelf vijf vakantiehuizen en helpt anderen om dit ook op te zetten als ‘side hustle‘ naast hun huidige baan. Door middel van vakantieverhuur kun je op een leuke manier werken aan vermogensgroei. Jennie deelt er allerlei tips over op haar Instagram.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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