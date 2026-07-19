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De Financiële fout van Els (48): ‘Mijn dochter had geen reisverzekering; ik draaide op voor de kosten’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Els (48), die op vakantie geconfronteerd werd met een onverwachte ziekenhuisrekening van haar dochter. Lesley Echteld van De Gezinsportemonnee deelt haar tips over deze financiële misser.

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Els (48): „Mijn dochter van 20 ging met haar vriendin op vakantie buiten Europa. Ze hadden er lang naar uitgekeken en alles leek goed geregeld. Van tevoren heb ik haar nog nadrukkelijk verteld dat ze haar reisverzekeringen moest checken. Ze had namelijk al een doorlopende reisverzekering, maar die was alleen binnen Europa geldig. Ik vroeg haar specifiek of ze ook iets had geregeld voor buiten Europa. Ze zei van wel, dus ik ging ervan uit dat het goed zat.

In het ziekenhuis

Nadat ze ongeveer een week op reis waren, kreeg ik ineens een telefoontje. Mijn dochter was flauwgevallen en helaas verkeerd terechtgekomen. Ze had een aardige hoofdwond. Ze was naar het ziekenhuis gebracht en moest daar enkele dagen blijven voor onderzoek, medicatie en observatie.

Op dat moment denk je natuurlijk niet aan geld, maar alleen aan je kind. Ik ben meteen naar haar toe gevlogen en heb geholpen waar ik kon. Gelukkig kreeg ze de juiste zorg en mocht ze na een paar dagen weer naar het hotel, maar toen kwam de rekening.

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Onverwachte kosten

Het ziekenhuis rekende uiteindelijk bijna 2900 euro voor haar opname en behandeling. Ik dacht: oké, dat regelen we wel met de verzekering, maar helaas ging dat niet. Mijn dochter bleek toch geen reisverzekering voor buiten Europa te hebben afgesloten. Ik wist niet wat ik hoorde. Ze had het uitgesteld en uiteindelijk niet gedaan, omdat ze dacht dat er toch niets zou gebeuren in die twee weken.

Ik heb het bedrag uiteindelijk voorgeschoten. Je laat je kind daar natuurlijk niet mee zitten, zeker niet in zo’n situatie. We hebben afgesproken dat zij zou starten met terugbetalen zodra ze weer thuis was. Ze vond dat zelf ook logisch en was daar heel duidelijk over, maar daarna werd het stil.

Geen terugbetaling

Nu zijn we een halfjaar verder en heb ik nog geen euro teruggezien. Iedere keer komt er een ander verhaal: studiekosten, huur of andere onverwachte uitgaven. En ergens begrijp ik het ook wel; ze is 20 en studeert nog. Maar het wringt wel, want dit ging niet om een kleine uitgave, maar om bijna 3000 euro.



Wat mij het meest steekt, is niet eens het geld zelf, maar het feit dat ze niet naar me heeft geluisterd en dacht dat er toch niets zou gebeuren. Die reisverzekeringen zijn er niet voor niets, denk ik dan.”

Tips van Lesley van De Gezinsportemonnee

Lesley Echteld van De Gezinsportemonnee is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Een reisverzekering lijkt voor veel mensen een detail, totdat er iets misgaat. Juist jongvolwassenen denken vaak dat een ongeluk of ziekenhuisopname hen niet zal overkomen. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 jongeren reist zonder een reisverzekering af te sluiten. Dat terwijl de medische kosten in het buitenland snel oplopen tot duizenden euro’s. Controleer daarom altijd of je verzekering geldig is voor het land waar je naartoe reist en check welke dekking je precies hebt. Binnen en buiten Europa kunnen namelijk grote verschillen zitten.

Verantwoordelijkheid nemen

In deze situatie gaat het niet alleen om een vergeten reisverzekering, maar ook om verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van een financiële fout. Iedereen maakt fouten, zeker op jonge leeftijd. Financiële volwassenheid betekent niet dat je nooit een fout maakt, maar dat je meewerkt aan een oplossing als er iets misgaat. Een open gesprek over verwachtingen en terugbetaling is daarbij belangrijk.

Een mogelijke oplossing is om samen een realistisch terugbetalingsplan op te stellen. Als de 2900 euro niet in één keer terug te betalen is, kan een vast maandbedrag uitkomst bieden. Kijk samen naar wat je dochter per maand kan missen. Dat begint bij: hoeveel geld komt er binnen? Wat gaat eruit? En wat blijft er over? Zodra dit helder is, kan er gekeken worden naar wat een haalbaar bedrag is om per maand terug te betalen. Leg de afspraken schriftelijk vast, zodat het voor beide partijen duidelijk is. Dat voorkomt misverstanden.

Voorbereiding is belangrijk

Deze situatie laat vooral zien hoe belangrijk voorbereiding is. Een doorlopende reisverzekering kost vaak maar een paar euro per maand, terwijl de financiële gevolgen van onverzekerd reizen enorm kunnen zijn. Controleer vóór vertrek altijd de dekking, bestemming en voorwaarden. Een paar minuten extra controle kan duizenden euro’s aan onverwachte kosten besparen.

Zie een reisverzekering niet als een extra kostenpost, maar als een vangnet voor situaties die je niet kunt voorspellen. Je hoopt hem nooit nodig te hebben, maar als er iets gebeurt, ben je blij dat je hem hebt.”

De Gezinsportemonnee is een online platform over geldzaken, besparen en gezinsfinanciën, opgericht door Lesley Echteld om het taboe op geld te doorbreken. Vanuit haar ervaring als moeder van vijf kinderen deelt zij praktische en toegankelijke tips waarmee gezinnen meer grip krijgen op hun financiën. Haar kracht ligt in het vertalen van financiële onderwerpen naar herkenbare situaties uit het dagelijks leven.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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