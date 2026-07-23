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Nieuw onderzoek: energiearmoede daalt niet meer, gemiddelde financiële tekort loopt op tot 624 euro

De daling van de energiearmoede is tot stilstand gekomen. Net als in 2024 kampte vorig jaar 6 procent van de Nederlandse huishoudens met een combinatie van een laag inkomen en hoge energiekosten. Dat komt neer op ongeveer 503.000 huishoudens, blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

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Hoewel het aandeel niet verder is gestegen, is de situatie voor veel getroffen huishoudens wel verslechterd. Vooral de energierekening loopt verder op, waardoor steeds meer mensen moeite hebben om de kosten te dragen.

Metro schreef eerder dat al die goedbedoelde tips om energie te besparen tijdens je vakantie je nog geen 30 euro opleveren.

Waarom stijgt het aantal huishoudens met hoge energiekosten?

Binnen de groep energiearme huishoudens verschuift het probleem. Het aantal huishoudens met een slecht geïsoleerde woning neemt verder af, maar het aantal huishoudens met een laag inkomen én hoge energiekosten groeit juist. Dat steeg van 385.000 in 2024 naar 410.000 in 2025.

Volgens TNO en het CBS komt dat vooral doordat huishoudens meer energie verbruiken en de vaste leveringskosten voor gas en elektriciteit zijn gestegen.

Gemiddeld betaalden Nederlandse huishoudens in 2025 maandelijks 181 euro aan energie. Een jaar eerder was dat nog 167 euro. Voor huishoudens in energiearmoede liep dat bedrag op van gemiddeld 177 naar 188 euro per maand.

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Betaalbaarheidskloof groeit naar gemiddeld 624 euro per jaar

Voor het eerst is ook gekeken naar de zogenoemde betaalbaarheidskloof: het bedrag dat huishoudens jaarlijks tekortkomen om niet langer als energiearm te worden beschouwd.

Die kloof groeit. Huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten kwamen in 2025 gemiddeld 624 euro per jaar tekort. In 2024 was dat nog 577 euro. Om alle huishoudens in deze groep uit de energiearmoede te helpen, zou volgens de onderzoekers ongeveer 256 miljoen euro nodig zijn geweest.

De grootste tekorten zijn te zien bij huishoudens in woningen met een zeer slechte energiekwaliteit. Zij komen gemiddeld bijna 1300 euro per jaar tekort. Ook energiearme huishoudens met een koopwoning hebben relatief grote financiële problemen, met een gemiddeld tekort van 967 euro.

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503.000 huishoudens blijven afhankelijk na einde steunmaatregelen

Tijdens de energiecrisis na de Russische inval in Oekraïne schoten de energiekosten fors omhoog. De financiële steun van de overheid voorkwam in 2022 en 2023 dat een groot deel van de huishoudens in energiearmoede terechtkwam.

Na het aflopen van die regelingen steeg het aandeel energiearme huishoudens in 2024 weer naar 6 procent. Dat percentage bleef in 2025 gelijk, maar ligt nog altijd lager dan in 2021, het laatste jaar vóór de invoering van de steunmaatregelen.

Waar komt energiearmoede het vaakst voor?

Energiearmoede komt relatief vaak voor in de grote steden en in Noordoost-Groningen en Zuid-Limburg. In gemeenten als Vaals, Heerlen, Rotterdam en Enschede ligt het aandeel energiearme huishoudens ruim boven het landelijke gemiddelde. Huishoudens met de grootste betaalbaarheidskloof wonen vooral aan de randen van Nederland.

Gemiddeld besteden Nederlandse huishoudens ongeveer 5 procent van hun inkomen aan energie. Voor huishoudens in energiearmoede is dat gemiddeld 12 procent. Volgens TNO en het CBS zijn de energiekosten de afgelopen jaren harder gestegen dan de inkomens, mede door hogere vaste lasten en een toegenomen energieverbruik.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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