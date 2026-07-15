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Nieuwe Energiewet: weigeren van slimme meter kan huishoudens met zonnepanelen 1650 euro kosten

De nieuwe Energiewet verplicht de vervanging van oude energiemeters. Volgens de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) kunnen huishoudens die een analoge meter blijven weigeren uiteindelijk honderden tot 1650 euro aan dwangsommen krijgen.

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De nieuwe Energiewet is per 1 januari 2026 ingegaan. De voorganger van die wet is al in 1998 in het leven geroepen en gaat over alles wat met energie en energievoorziening te maken heeft in Nederland. Sinds de jaren 90 is er een hoop veranderd op het stroomnet. Daarom moeten analoge energiemeters vervangen worden door een digitaal of slim exemplaar.

Waarom moeten analoge energiemeters verdwijnen?

Sinds de laatste wijziging van de Energiewet is er veel veranderd op ons stroomnet. Woningen in Nederland verbruiken niet alleen energie, maar leveren die ook terug. De nieuwe digitale en slimme meters meten apart hoeveel energie wordt verbruikt en hoeveel wordt teruggeleverd. In ruil voor die teruggeleverde energie krijgen huiseigenaren die energie opwekken met zonnepanelen een vergoeding. Maar dat is een gevoelig punt.

Met een oude meter kan opgeleverde energie worden weggestreept tegen de energie die wordt verbruikt. Wie zijn of haar oude meter houdt, kan dus blijven wegstrepen. Dat is voordelig voor huiseigenaren, maar wordt per 1 januari 2027 ook verboden.

Hoe herken je een analoge meter? Bij een analoge meter moet je de meterstanden handmatig opnemen. Ook kun je een analoge meter herkennen aan een draaischijf en het ontbreken van een digitaal scherm.

Wanneer legt de RDI een dwangsom op?

Het laten aanmeten van een nieuwe energiemeter is verplicht per het ingaan van de nieuwe Energiewet en dus is het de bedoeling dat netbeheerders en huiseigenaren meewerken. Een netbeheerder moet de nieuwe meter kosteloos plaatsen. Wie niet reageert op die oproep en geen afspraak inplant, kan financiële consequenties ervaren, schrijft de RDI.

„Reageert u niet binnen zes weken op de eerste aanbiedingsbrief door een vervangingsafspraak te maken? Dan vervalt het aanbod voor een gratis plaatsing.” Maar dat is niet het enige. „Werkt u niet mee en maakt u geen vervangingsafspraak met uw netbeheerder? Dan kunnen de kosten nog verder oplopen.”

De RDI legt dan een last onder dwangsom op. „Om u aan te moedigen alsnog de oude meter te laten vervangen.” Wie dan alsnog niet meewerkt, kan meerdere dwangsommen verwachten.

Waarom kan de dwangsom oplopen tot 1650 euro?

De kosten daarvan kunnen hoog oplopen. Mensen zonder zonnepanelen betalen 100 euro per keer dat wordt geconstateerd dat ze zich niet hebben aangemeld bij hun netbeheerder. Dat wordt elke drie weken gecontroleerd en je kunt maximaal drie keer een dwangsom ontvangen. Dat komt dus neer op een bedrag van 300 euro.

Mensen met zonnepanelen zijn een stuk duurder uit. Zij betalen 550 euro per keer dat is vastgesteld dat zij zich niet hebben aangemeld bij hun netbeheerder. Ook bij hen wordt elke drie weken gecontroleerd of ze zich hebben aangemeld en ook zij krijgen maximaal drie keer een dwangsom. Dat bedrag komt neer op een bedrag van 1650 euro.

500.000 huishoudens nog aan de beurt

Naar schatting moeten zo’n 500.000 huishoudens nog een nieuwe meter krijgen. Weet je niet zeker of je al wel of niet een slimme of digitale energiemeter hebt? Geen nood, je krijgt vanzelf een brief van je netbeheerder als je meter vervangen moet worden. In eerste instantie betaal je hier dus niks voor. Het is de verantwoordelijkheid van de netbeheerder om alle meters te vervangen. Ze zullen dus ongetwijfeld van zich laten horen.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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