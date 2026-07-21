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Anna-Viënna (22) bracht een spel uit voor mensen met dementie: ’15 cliënten stonden meteen aan, een wow-moment’

Waar de één op ‘oudere’ leeftijd nog studeert of dagelijks naar de baas op kantoor rijdt, besluit een ander jong en ondernemend te zijn. Zo begon Anna-Viënna als 14-jarige vrijwilligerswerk te doen voor ouderen in een zorginstelling. Ze is daar acht jaar later nog altijd en heeft tegelijkertijd met haar bedrijf een spel voor mensen met dementie uitgebracht. Met veel succes, tot aan een onderscheiding aan toe.

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Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend. Deze keer aan de Limburgse Anna-Viënna, die nog maar een jonge tiener was toen zij moedig een mail naar een zorginstelling stuurde: ‘Mag ik bij jullie werken?’ Dat mocht niet, maar het was een begin van iets waarvan zij nu zegt: „Ik denk dat ik de ouderenzorg nooit meer uit ga.”

Anna-Viënna in Jong en Ondernemend

Naam: Anna-Viënna van den Broek

Leeftijd: 22

Woont in: Maasbree („geboren in Venlo”).

Functie: werkzaam in een Limburgse zorginstelling; sinds najaar 2025 eigenaar van spelbedrijf Oude Bekenden.

Aantal medewerkers: „Geen, alleen ikzelf.”

Studie na de middelbare school: vier jaar mbo Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (Venlo), momenteel verpleegkundig (Roermond), beide bij Gilde Opleidingen.

Jong en ondernemend met een zelfbedacht spel

Hoe kwam je erop om Oude Bekenden te bedenken en uit te brengen?

Anna-Viënna: „Door de jaren heen kwam ik erachter dat het aanbod van passende spellen voor ouderen beperkt is. Ik besloot voor mijn werk toen een eigen spel te ontwikkelen, maar helemaal niet met het idee om het uit te brengen. Ik werkte twee jaar geleden op een afdeling met mensen met een vergevorderd stadium van dementie en toen speelden we Oude Bekenden een keer met vijftien mensen tegelijk. Ze stonden allemaal meteen aan en deden superleuk mee. Dat was wel een wow-moment.”

Hoe werkt het spel?

„Het spel bestaat uit vijftig kaartjes met bekende personen en programma’s van vroeger. Met die kaartjes kun je het geheugen proberen te stimuleren. Er zijn drie manieren om het te spelen. De eerste manier is dat de spelleider vraagt om namen aan te vullen, zoals bij André van Duin of Peppi en Kokki. Het is laagdrempelig, omdat die namen bij mensen in het langetermijngeheugen gegrift staan. De tweede manier is om de deelnemers te vragen of ze iets over de naam of het programma kunnen vertellen. We zetten dan ook een liedje op en zingen samen. De derde mogelijkheid is een raadtekst op de achterkant van het kaartje en er staan ook feitjes bij die de spelleider kan vertellen.”

Ik wilde een spel maken waarbij iedereen winnaar is.

Het is een spel zonder winnaar?

„Ja, want verliezen kan frustrerend zijn. Ik wilde een spel maken waarbij iedereen winnaar is, maar vooral om het geheugen te stimuleren en om verbinding te maken met elkaar. Dat kan ook met mantelzorgers of familieleden als kleinkinderen zijn.”

‘Ik wilde bonusopa’s en bonusoma’s’

Is het spel op meer plekken te koop dan alleen je website?

„Ja, sinds kort op Bol.com, heel leuk. En bij een aantal winkels hier in de buurt en SpelPlus, een gespecialiseerde website voor ouderen.”

Hoeveel spellen ‘gaan er al door het land’?

„Toevallig heb ik een paar dagen terug een grote bestelling uit China binnengekregen. Ik had bijna niks meer en dat gaf wel stress. Sinds de start afgelopen najaar heb ik er volgens mij 400 verkocht.”

Wat trok je in de ouderenzorg aan toen je je mail stuurde, terwijl je nog maar 14 jaar was?

„Ik ben heel vroeg een oma en beide opa’s verloren en heb nu nog één oma. De andere oma heb ik nooit mogen kennen, helaas, en één opa slechts twee jaar. Ik zei tegen mijn ouders altijd dat ik bonusopa’s en bonusoma’s wilde, dus toen stuurde ik dat mailtje. Je mag op die leeftijd nog geen betaald werk doen in een zorginstelling, maar na nog een mail werd het vrijwilligerswerk. Dat heb ik twee jaar gedaan en ik ben daarna deels betaalde stages gaan lopen in de ouderenzorg. Nu ben ik 22 en denk ik dat ik de ouderenzorg nooit meer uit ga.”

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‘Je moet me helpen, er zit een moordenaar op mijn bed’

Je was helemaal verkocht?

„Totaal. Op mijn 14e begon ik met vrijwilligerswerk in een huiskamer voor ouderen met dementie. Ik waste onder meer af, speelde spelletjes, verzorgde nagels, luisterde samen muziek of ging met mensen even wandelen. Op die leeftijd was het natuurlijk niet zo gemakkelijk. Op de eerste dag moest ik een cliënt naar haar kamer brengen. Ze greep mijn hand en zei: ‘Meisje, je moet me helpen, want er zit een moordenaar op mijn bed’. Ik viel gelijk voor het verhaal van ouderen met dementie en vond het heel interessant.”

Heb je ook nog andere bijbaantjes gehad om wat geld te verdienen?

„Ik was al snel jong en ondernemend, vanaf mijn 12e of zo. Ik kocht dan bijvoorbeeld dingetjes in China om door te verkopen en had later een iets professioneler sieradenbedrijfje. Eigenlijk was ik altijd bezig. Zo heb ik een keer een hele collectie galajurken gehad. Die verhuurde ik aan leerlingen die afstudeerden en geen 300 euro voor zo’n jurk wilden betalen.”

Jong en ondernemend, maar geen idee waarvan

Dat je jong en ondernemend bent, heeft dat er altijd al in gezeten? Weet je waar dat vandaan komt?

„Als je vanaf je 12e bezig bent, klopt dat wel, ja. Maar van wie of wat ik dat heb? Werkelijk geen idee.”

Heb je financiële of andere hulp gehad bij het ontwikkelen en op de markt brengen van je spel, of heb je alles alleen gedaan?

„Ik deed alles alleen. Van het zoeken naar een fabrikant, het maken van de website, het uitzoeken van wet- en regelgeving tot iemand met programma’s om mijn idee uit te voeren. Dat is een Amerikaanse vrouw geworden. Nu ben ik bezig met een Duitse variant, waarbij ik word geholpen door iemand uit Oezbekistan. Ik vind het leuk dat ik op deze manier mensen uit verre landen leer kennen, waarmee ik een band opbouw. Dat lukte zelfs met een vrouw uit China, mijn contactpersoon bij de fabrikant.”

Anna-Viënna, winnares van De Gouden Motor

Het heeft je allemaal maar mooi een onderscheiding opgeleverd.

„Een paar maanden geleden werd ik genomineerd als toptalent voor de verkiezing van De Gouden Motor van Gilde mbo-opleidingen (een verkiezing van studenten en docenten die uitblinken in vakmanschap, red.). Docenten hadden dat geregeld, ik was helemaal verbaasd. Ik was eerst een van de 495 genomineerden en kwam toen tot de laatste tien. Je gaat dan een heel traject in met bijvoorbeeld speeddates met genomineerde docenten.

Op 11 juni was het Grote Gilde Gala in theater De Oranjerie in Roermond, waarbij ik eerst nog in de Top 5 kwam. Je moet dan op een podium nog een keer je verhaal doen voor 750 mensen, héél spannend. Je krijgt bovendien een persoonlijke boodschap via een videoscherm. Bij mij waren het cliënten van mijn vorige werkplek die Oude Bekenden speelden. Daar heb ik heel wat traantjes om gelaten.”

Wat win je bij zoiets, een beker, geld misschien?

„Ik heb een award in de vorm van een gouden motor gekregen en een cheque van 750 euro om te besteden aan persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld voor een cursus. Nee, ik mag er niet van op vakantie.”

Na een interview moest Anna-Viënna ‘nee’ verkopen

Als je jong en ondernemend bent, kun je allerlei valkuilen op je pad tegenkomen. Hoe is dat bij jou gegaan?

„Ik had een keer een interview met De Limburger en daarna kreeg ik allemaal berichtjes en mails met bestellingen. Ik heb toen wel excuses moeten aanbieden, omdat ik niet meer kon leveren, en toen voelde ik me keischuldig. Met spoed heb ik uit China een expreszending geregeld. Dat scheelde weken, maar kostte me ook 700 euro extra. Een tijdje terug kwam ik er ook achter dat de kwaliteit wel wat beter kon. Toen heb ik alles opnieuw laten maken.”

Ik probeer mezelf nu wel wat meer vrije tijd te gunnen.

Wie jong en ondernemend is, kan snel vervallen in 80-urige werkweken. Hoe is dat bij jou?

„Vanaf het moment dat ik het spel echt in mijn handen had, was ik niet meer te stoppen. Toen was ik ook ’s nachts bezig. Dat heb ik nu ook weer een beetje door de Duitse variant waarover ik het had. Ik probeer mezelf nu echter wel wat meer vrije tijd te gunnen.”

‘Belangrijk om er voor de ouderen in de samenleving te zijn’

Als je wél echt even vrij bent, wat vind je dan leuk om te doen?

„Ik sport graag, wandelen vind ik leuk en afspreken met vrienden.”

Wat is je levensmotto?

„We hebben in Nederland te maken met vergrijzing, dus ik vind dat we de ouderen niet mogen vergeten. De jeugd van tegenwoordig is vooral bezig met hun telefoon, maar ik vind het belangrijk om er voor de ouderen in de samenleving te zijn.”

Als er nu in Venlo een kleine Anna-Viënna rondloopt die jong en ondernemend wil zijn, wat vertel je haar dan met de kennis van nu?

„Heb je een idee? Ga ervoor. Wie weet wat voor mooi product je kunt neerzetten en waar mensen echt iets aan hebben. Altijd proberen dus, en als het niet lukt, dan heb je niet gefaald.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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