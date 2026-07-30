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AEX op nieuw slotrecord na grote drukte met bedrijfscijfers

De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met een nieuw slotrecord de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten een grote hoeveelheid resultaten van onder meer ING, Shell, Air France-KLM, Magnum, BAM, ArcelorMittal en dsm-firmenich. Ook elders in Europa werden veel cijfers gepubliceerd. Verder lieten de chipfondsen op het Damrak wat herstel zien van de recente uitverkoop.

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De AEX eindigde 1,1 procent hoger op een stand van 1104,69 punten. Het vorige slotrecord was op 16 juli met 1102,38 punten. ING kwam met goed ontvangen cijfers en won ruim 5 procent. Staalconcern ArcelorMittal klom 3,2 procent. Shell steeg 0,2 procent na een forse winststijging door de sterk gestegen olieprijzen door de Iranoorlog. IJsjesbedrijf Magnum stond eveneens licht in het groen.

Dsm-firmenich werd 11,7 procent duurder. Het voedings- en gezondheidsbedrijf kwam met beter dan verwachte cijfers en schrapt duizend banen om kosten te besparen. ASMI won 9,5 procent en Besi en ASML werden tot 5,7 procent hoger gezet.

MidKap

De MidKap steeg 0,3 procent tot 1096,92 punten. De DAX in Frankfurt klom 0,5 procent, ondanks een flinke stijging van de Duitse inflatie in juli. Wel groeide de Duitse economie in het tweede kwartaal sterker dan verwacht. De CAC 40 in Parijs boekte een winst van 0,8 procent. De FTSE 100 in Londen daalde licht. De Britse centrale bank heeft de rente zoals verwacht onveranderd gelaten.

In de MidKap kreeg Air France-KLM er 4,2 procent bij. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern boekte in de eerste jaarhelft minder winst door de verstoringen door de Iranoorlog, maar die daling was minder sterk dan gevreesd. Tankopslagbedrijf Vopak kwam ook met cijfers en won 4,7 procent. Bouwer BAM sprong 9 procent omhoog.

Verlies Adidas

Biotechnoloog Pharming dook juist meer dan 20 procent in het rood door een verlaging van de omzetverwachting voor het hele jaar. Arcadis daalde 5 procent. Het advies- en ingenieursbureau heeft ook het tweede ongevraagde overnamebod van zijn Canadese branchegenoot WSP Global afgewezen.

Adidas verloor bijna 11 procent in Frankfurt. Het sportmerk heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van 6,7 miljard euro gedraaid door het WK voetbal, maar de winst stelde wel teleur. In Milaan klom sportwagenmerk Ferrari meer dan 1 procent na een verhoging van de winstverwachting. In Parijs zakte vliegtuigbouwer Airbus ruim 3 procent ondanks een flinke winststijging door de levering van meer vliegtuigen in de eerste jaarhelft.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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