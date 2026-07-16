Deel dit artikel: Share App Mail Pin

AEX-index sluit voor het eerst ooit boven de 1100 punten

De AEX-index op het Damrak is donderdag voor het eerst boven de grens van 1100 punten geëindigd. Woensdag tikte de hoofdindex al voor het eerst ooit de 1100 punten aan dankzij een koerssprong van ASML, maar toen kwam de slotstand nog onder die grens uit.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

De AEX sloot donderdag 0,4 procent hoger tot 1102,38 punten. ASML stond bovenaan met een plus van 3,2 procent. De chipmachinefabrikant kwam woensdag met sterke kwartaalresultaten en vooruitzichten. De fabrikant van machines waarmee de meest geavanceerde chips worden gemaakt, blijft profiteren van de forse investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie. Voor al die AI-toepassingen zijn veel chips nodig. Daarnaast verhoogden analisten van Deutsche Bank, Berenberg, Jefferies en RBC hun koersdoelen voor het aandeel.

De MidKap steeg 0,3 procent naar 1084,97 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent en de beurs in Londen klom 0,4 procent.

Verliezers

Branchegenoten van ASML konden niet van de stijging meeprofiteren op het Damrak. Besi en ASMI eindigden bij de grootste verliezers in de hoofdindex en daalden 3,2 en 1,9 procent.

Chipaandelen hadden last van het verlies van TSMC. De Taiwanese chipfabrikant, die donderdag met sterke kwartaalresultaten kwam, daalde ruim 2 procent op Wall Street. De verhoging van de verwachte uitgaven overschaduwde de beter dan verwachte resultaten.

TomTom

Bij de kleinere fondsen kreeg TomTom er 5,3 procent bij, nadat het bedrijf woensdag ruim 13 procent verloor. De navigatiespecialist boekte afgelopen kwartaal minder omzet. Dankzij kostenbesparingen boekte het bedrijf wel weer winst, na een fors verlies een jaar eerder.

In Frankfurt steeg Delivery Hero 0,1 procent. Uber heeft een bod uitgebracht van ongeveer 12,9 miljard euro op de Duitse maaltijdbezorger. Het bestuur van Delivery Hero steunt het bod. Techinvesteerder Prosus (min 1,9 procent) heeft aangegeven zijn aandelen Delivery Hero te verkopen aan Uber.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties