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AEX-index voor het eerst boven 1100 punten door koerssprong ASML

Op de Amsterdamse beurs heeft de AEX-index woensdag voor het eerst in de geschiedenis de 1100 puntengrens bereikt. De hoofdindex, die bestaat uit de grootste bedrijven op de Nederlandse beurs, tikte kort na opening een niveau aan van 1102,37 punten. Dat is de hoogste stand ooit.

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ASML was veruit de grootste stijger in de hoofdindex met een winst van ruim 5 procent dankzij goed ontvangen resultaten. De chipmachinemaker uit Veldhoven was opnieuw positiever over de omzet en winst dit jaar, na een sterk tweede kwartaal. De fabrikant van machines, waar de meest geavanceerde chips mee worden gemaakt, blijft profiteren van de forse investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie (AI). Voor al die AI-toepassingen zijn veel chips nodig.

De AEX-index noteerde rond 09.45 uur 0,7 procent hoger op 1098,03 punten. De hoofdindex eindigde dinsdag al op een nieuw slotrecord. Een maand geleden naderde de AEX al het historische niveau van 1100 punten, maar volgde een terugval tot bijna 1050 punten.

Overige beurzen

De belangrijkste beursindex van Nederland begon 2026 op 951,29 punten en is dit jaar 15,6 procent in waarde gestegen. In heel 2025 won de AEX meer dan 8 procent. ASML is dankzij al het enthousiasme over AI uitgegroeid tot het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf van Europa. Dit jaar is het aandeel al ruim 60 procent in waarde gestegen.

De MidKap daalde woensdagochtend 0,6 procent tot 1067,18 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,9 procent. De Aziatische beurzen lieten overwegend winsten zien. De Nikkei in Tokio eindigde 1,5 procent hoger. De Kospi in Seoul steeg ruim 6 procent dankzij sterke koerswinsten van de chipmakers Samsung (plus 6 procent) en SK Hynix (plus 9 procent). De beurs in Shanghai bleef achter met een min van 0,3 procent, na een tegenvallende groei van de Chinese economie in het tweede kwartaal.

ASMI

Chiptoeleverancier ASMI ging mee omhoog met ASML en steeg 1,9 procent. Branchegenoot Besi, die dit jaar ook sterk in waarde is gestegen, bleef wat achter met een plus van 0,1 procent. Supermarktbedrijf Ahold Delhaize en levensmiddelenconcern Unilever stonden onderaan in de AEX, met minnen tot 1,5 procent.

TomTom kelderde 10 procent na tegenvallende resultaten. De navigatiespecialist boekte afgelopen kwartaal minder omzet. Dankzij kostenbesparingen boekte het bedrijf wel weer winst, na een fors verlies een jaar eerder. Ook herhaalde TomTom de omzetverwachting voor het hele jaar.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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