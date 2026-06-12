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Vrouwelijke ondernemers krijgen nog altijd minder financiering dan mannen

Ondanks jarenlange aandacht voor gelijke kansen in het bedrijfsleven krijgen vrouwelijke ondernemers in Nederland nog altijd aanzienlijk minder financiering dan mannen.

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Dat blijkt uit het tweede jaarlijkse nationale onderzoek van Code-V, de Nederlandse Code Stimuleren Vrouwelijk Ondernemerschap.

Verschil ontstaan in het proces

Opvallend genoeg ligt het probleem niet zozeer bij de kans op goedkeuring van een aanvraag. Vrouwen die financiering aanvragen, krijgen bij de meeste financiers ongeveer even vaak groen licht als mannen. Het verschil ontstaat al eerder in het proces: vrouwen dienen minder vaak een aanvraag in en ontvangen daarnaast gemiddeld lagere bedragen.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 8,6 procent van de vrouwelijke ondernemers een financieringsaanvraag doet. Bij mannen ligt dat percentage op 13,2 procent. Daardoor gaat uiteindelijk slechts 26 procent van alle toegekende financiering naar vrouwelijke ondernemers. Bovendien ontvangen vrouwen per goedgekeurde aanvraag gemiddeld bijna 25.000 euro minder dan hun mannelijke collega’s.

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Verschillen tussen vrouwelijke ondernemers

De verschillen zijn niet overal even groot. Bij banken en andere financiers van het midden- en kleinbedrijf (mkb) ontvangen vrouwelijke ondernemers gemiddeld 12 procent minder financiering per toekenning. De grootste kloof is zichtbaar bij venture capital, waarbij investeerders geld steken in start-ups en snelgroeiende bedrijven.

Daar ontvangen vrouwelijke ondernemers gemiddeld bijna 750.000 euro minder per investering dan mannen. Ook worden aanvragen minder vaak gehonoreerd. Van het kapitaal dat vrouwen aanvragen, wordt slechts 9,1 procent daadwerkelijk toegekend. Bij mannen ligt dat aandeel op 16 procent.

Huidige situatie een ‘systeemfout’

Volgens Chantal Korteweg, directeur van Code-V, gaat het niet om een diversiteitskwestie, maar om een economisch probleem. Zij noemt de huidige situatie een systeemfout die Nederland veel geld kost. Onderzoekers van ABN AMRO en McKinsey becijferen dat de Nederlandse economie hierdoor jaarlijks tot wel 139 miljard euro aan groeipotentieel misloopt.

De resultaten laten volgens Code-V zien dat er nog veel werk nodig is om vrouwelijke ondernemers dezelfde toegang tot financiering te geven als mannen.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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