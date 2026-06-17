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Steeds minder jongeren lenen geld, maar deze groep heeft juist de meeste betalingsachterstanden

Jongvolwassenen lenen minder vaak geld dan een paar jaar geleden, maar wie denkt dat dat automatisch tot minder financiële problemen leidt, heeft het mis. Uit cijfers van de BKR Monitor 2025 blijkt namelijk dat vooral jongvolwassenen relatief vaak kampen met betalingsachterstanden door kopen met krediet.

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Met name Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar springen eruit. Van alle kredietnemers in die leeftijdsgroep heeft 11,1 procent een betalingsachterstand. Daarmee scoren zij hoger dan alle andere leeftijdscategorieën.

Eerder sprak Metro al met gerechtsdeurwaarder en directeur van Flanderijn Michel van Leeuwen over de schuldenlast onder jongeren.

BKR: jongeren lenen minder, maar betalingsproblemen nemen niet af

Volgens de nieuwste cijfers van Stichting BKR heeft ruim één op de tien kredietnemers tussen de 25 en 30 jaar moeite om betalingsverplichtingen na te komen. Ter vergelijking: bij 31- tot 40-jarigen ligt dat percentage op 9,5 procent en bij 51- tot 60-jarigen op 4,1 procent.

Ook onder de jongste groep volwassenen, van 18 tot 24 jaar, komen betalingsachterstanden relatief vaak voor. Daar gaat het om 8,1 procent van de kredietnemers. De cijfers vallen extra op omdat het aantal jongeren met een lening juist al jaren afneemt.

Minder leningen, maar problemen blijven

Waar in 2021 nog 16,2 procent van de 18- tot 24-jarigen een krediet had, is dat aandeel in 2025 gedaald naar 10,3 procent. Ook onder 25- tot 30-jarigen is een duidelijke daling zichtbaar: van 34,4 procent naar 25,2 procent in dezelfde periode.

Met andere woorden: minder jongeren lenen, maar degenen die dat wel doen, lopen relatief vaker tegen betalingsproblemen aan. Dat suggereert dat de omvang van een lening niet per se de belangrijkste factor is. Financieel overzicht lijkt minstens zo belangrijk.

Welke rol spelen Klarna, Riverty en In3 bij financieel overzicht?

Een mogelijke verklaring ligt in de manier waarop consumenten tegenwoordig betalen. Diensten als Klarna, Riverty en In3 hebben het de afgelopen jaren eenvoudiger gemaakt om aankopen pas later af te rekenen, zegt het Nederlands Krediet Collectief.

Voor veel consumenten voelt zo’n betaaloptie anders dan een traditionele lening. Toch ontstaat er ook hierbij een financiële verplichting. En als meerdere aankopen, abonnementen en andere betalingsregelingen naast elkaar lopen, kan het overzicht snel verdwijnen.

Naast achteraf betalen kunnen ook creditcards, private leasecontracten, telefoons op afbetaling en rood staan bijdragen aan een stapeling van maandelijkse lasten. Individueel lijken die bedragen vaak beperkt, maar samen kunnen ze een flinke aanslag op het budget vormen.

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Wat veranderen de nieuwe Europese BNPL-regels vanaf november 2026?

De discussie over verantwoord lenen speelt niet alleen onder consumenten. Ook beleidsmakers kijken kritisch naar de groei van zogenoemde Buy Now Pay Later-diensten.

Vanaf november 2026 worden Europese regels aangescherpt. Aanbieders van achterafbetaaldiensten moeten consumenten beter toetsen voordat zij gebruik kunnen maken van dergelijke betaalopties.

Daarnaast mogen minderjarigen vanaf dat moment geen gebruik meer maken van populaire achterafbetaaldiensten. Met die maatregel willen beleidsmakers voorkomen dat jongeren al op jonge leeftijd financiële verplichtingen aangaan zonder de gevolgen goed te overzien.

Hoewel de BKR-cijfers geen direct verband leggen tussen betalingsachterstanden en achteraf betalen, onderstrepen ze wel dat financiële kwetsbaarheid onder jongvolwassenen een actueel thema blijft.

Grip op geld en krediet

Volgens financiële experts van het Nederlands Krediet Collectief draait verantwoord lenen niet alleen om de hoogte van een schuld, maar vooral om overzicht. Weten hoeveel er maandelijks uitgaat, welke verplichtingen lopen en wanneer schulden zijn afgelost, kan helpen om financiële problemen te voorkomen.

Juist in een tijd waarin woonlasten en dagelijkse uitgaven blijven stijgen, wordt die financiële duidelijkheid voor veel huishoudens steeds belangrijker.

De conclusie uit de BKR-cijfers is dan ook opvallend: de generatie die opgroeide met flexibele betaaloplossingen en digitale betaalgemakken blijkt tegelijkertijd de groep die het vaakst moeite heeft om kredietverplichtingen op tijd na te komen.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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