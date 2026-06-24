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Hitte zorgt voor recordprijs stroom: sommige klanten betalen vanavond de hoofdprijs

Een wasje doen kan vanavond misschien behoorlijk duur uitpakken. Mensen met een dynamisch energiecontract betalen vanavond namelijk een recordprijs voor een kilowattuur elektriciteit. Door de extreme hitte en de grote vraag naar verkoeling schieten de stroomprijzen op de groothandelsmarkt fors omhoog.

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De stroomprijs schiet vanavond naar een recordhoogte en loopt morgenavond nog verder op. Het gaat om de hoogste niveaus ooit gemeten. Vooral huishoudens met een dynamisch contract merken deze piek direct terug in hun energierekening.

Hoger tarief voor stroom

Hoe hoog die prijzen dan ongeveer gaan uitvallen? Klanten met een dynamisch energiecontract met kwartierprijzen betalen tussen 20.45 en 21.00 uur minimaal 1,20 euro per kilowattuur inclusief belastingen en btw. De piek voor mensen met uurprijzen is iets minder hoog. Zij betalen woensdag tussen 21.00 en 22.00 uur minimaal 1,08 euro per kilowattuur inclusief belasting en btw, schrijft NU.nl.

Maar, dit geldt niet voor iedereen. Ongeveer 8 procent van de Nederlandse huishoudens heeft volgens de Autoriteit Consument & Markt een dynamisch energiecontract.

Hoogste prijs ooit

Dat is volgens Jeroen Bakker, expert op het gebied van dynamische energiecontracten en -prijzen, de hoogste dynamische stroomprijs ooit. „We hebben een nieuwe nummer één te pakken. Zo hoog is de prijs nog nooit geweest.” Mensen met een dynamisch contract kunnen volgens hem vanavond op de dure momenten maar beter even hun grote verbruikers uitzetten.

De hoge prijs komt door een samenloop van omstandigheden, legt woordvoerder Maria Schubotz van EPEX Spot uit. In grote delen van Europa is het extreem warm, waardoor huishoudens en bedrijven meer stroom gebruiken voor verkoeling. Tegelijkertijd is er minder aanbod, onder meer doordat het nauwelijks waait. Dat drijft de elektriciteitsprijs op.

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Windenergie speelt mee

Wat ook meespeelt: voor Nederland en Duitsland is windenergie belangrijk. „Vanavond wordt dan ook weinig wind verwacht. Ook valt in de loop van de avond de zonnestroom weg. Maar juist dan gebruiken veel mensen thuis nog stroom voor bijvoorbeeld airco’s. Dan moeten bijvoorbeeld gascentrales bijspringen om aan de vraag te voldoen, wat de stroomprijs verder omhoog drijft”, legt Schubotz uit.

Netbeheerders Enexis, Liander en Stedin zeggen tegen NU.nl dat ze geen zorgelijke pieken of overbelasting zien door airco’s. De druk door airco’s en warmtepompen is volgens de regionale netbeheerders veel kleiner dan de druk in de winter. Dan gebruiken huishoudens juist veel stroom om elektrisch te verwarmen. Ook elektrische auto’s en elektrische kachels zorgen dan voor extra vraag.

Overdag stroom gebruiken gunstig

Netbeheerders zien het daarom juist als gunstig wanneer huishoudens overdag stroom verbruiken. Het gebruik van bijvoorbeeld een airco op momenten van veel zon helpt om opgewekte zonne-energie direct te benutten.

Dat geldt ook voor huishoudens zonder zonnepanelen: zij verbruiken dan stroom die lokaal wordt opgewekt door anderen in de buurt.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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