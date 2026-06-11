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Mark (39) maakte 346 euro over naar een ‘nieuw’ rekeningnummer: ‘De tandartsrekening bleek nep’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Mark hoe hij een tandartsrekening betaalde, maar aan de verkeerde partij. Danielle Heesbeen van Happy met Geld geeft tips.

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Mark (39): „Ik was net bij de tandarts geweest voor een vervelende behandeling aan een kies. Na een afspraak krijg ik de tandartsrekening altijd netjes in mijn inbox en heb ik vier weken de tijd om te betalen. Dat gaat al jaren zo. Een paar dagen na mijn afspraak kreeg ik een rekening van mijn tandarts, precies zoals ik gewend was.

Het ging om een bedrag van 346 euro, 40 euro hoger dan de prijs die voor de behandeling was doorgegeven. Toch dacht ik er verder niet bij na. Ik verwachtte dat er misschien iets meer tijd in was gestoken. In het mailtje stond: ‘Let op: wij hebben een nieuw rekeningnummer.’ Bij het betalen voerde ik het bedrag van 346 euro en het nieuwe rekeningnummer in.

Opnieuw een tandartsrekening

Een week later kreeg ik opnieuw een mail van de tandarts. Dit keer met een tandartsrekening van 306 euro. Mijn eerste gedachte was: huh? Hoe kan dit nou weer? Ik had toch al 346 euro betaald? Dus ik heb meteen de praktijk gebeld om te vragen hoe dat zat.

De assistente reageerde direct: ‘Ik denk dat ik weet hoe het zit. Er hebben deze week namelijk meerdere mensen een e-mail ontvangen met een factuur van een oplichter. Hij of zij gebruikt bijna hetzelfde e-mailadres, onze naam en ons logo. Ik ben bang dat u ook slachtoffer bent geworden.’

E-mail van de tandarts

Die middag kreeg ik een mail van de tandarts, gericht aan alle patiënten. Daarin stond dat meerdere mensen waren opgelicht. Ze vonden het heel vervelend en riepen iedereen op om alert te blijven. Ondertussen zouden zij de politie inschakelen en bekijken hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.



Ik baalde als een stekker, want die 346 euro was ik kwijt. De tandarts kon hier niets mee, omdat de praktijk zelf ook slachtoffer was geworden.

Dubbele betaling

Ik had dus 346 euro overgemaakt, maar niet naar mijn tandarts. En het meest frustrerende? De echte rekening van 306 euro moest ik óók nog betalen. Want ja, die behandeling had ik natuurlijk gewoon gehad. Ik wilde geen gedoe met mijn tandartspraktijk, dus die heb ik uiteindelijk ook maar betaald. Sindsdien check ik echt alles dubbel. Maar ja, die 346 euro? Die zie ik nooit meer terug.”

Tips van Danielle van Happy met Geld:

Danielle Heesbeen van Happy met Geld is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Een hogere rekening dan verwacht. Een nieuw rekeningnummer. En dat gevoel van: ik wil hier gewoon snel vanaf zijn. Precies daar slaan oplichters hun slag. Want als iets ongemakkelijk voelt, zoals een behandeling die pijn deed of een rekening die hoger uitvalt dan verwacht, dan wil je er vaak niet te lang bij stilstaan. Veel mensen denken: ik betaal het gewoon even, dan ben ik er vanaf.

Blijf alert

Mark deed wat bijna iedereen waarschijnlijk zou doen. De mail zag er betrouwbaar uit, kwam op het juiste moment en bevatte informatie die logisch leek. Toch is het verstandig om extra alert te zijn zodra er iets verandert, zoals een nieuw rekeningnummer of een afwijkend bedrag.

Bel tandartspraktijk op

Krijg je een mail over een gewijzigd rekeningnummer? Zeker als het bedrag ook nog eens afwijkt, bel dan altijd zelf de tandartspraktijk op. Via het nummer dat je zelf opzoekt, niet via de contactgegevens in diezelfde mail. Op die manier weet je zeker dat je de juiste persoon aan de lijn hebt. Het kost misschien een halve minuut extra, maar die korte controle kan je zomaar honderden euro’s besparen.”

Danielle Heesbeen is financieel gedragscoach en oprichter van Happy met Geld. Ruim twintig jaar in geldzaken leerde haar één ding: de meeste financiële problemen zitten niet in de cijfers, maar in het gedrag erachter. Ze helpt vrouwen een geldsysteem bouwen dat past bij wie ze zijn, niet bij wie ze zouden moeten zijn. Volg haar ook op Instagram en Facebook.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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