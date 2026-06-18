Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Liza (36) betaalde ruim 3500 euro voor een personal trainer: ‘Na één week verdween hij compleet’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Liza hoe haar droom om weer fit te worden met de hulp van een personal trainer eindigde in een dure teleurstelling. Marianne Bendixen van Geld101 geeft tips.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Liza (36): „Na twee zwangerschappen wilde ik mezelf eindelijk weer eens op één zetten. Ik was ongeveer vijftien kilo aangekomen en zat gewoon niet meer lekker in mijn vel. Natuurlijk probeerde ik zelf wel wat af te vallen, maar met kinderen, werk en een druk huishouden schoot sporten er steeds bij in.

Back in shape

Via Instagram stuitte ik op een personal trainer. Op zijn pagina stonden veel voor- en na-foto’s: het zag er allemaal heel professioneel uit. Hij beloofde vrouwen weer helemaal ‘back in shape’ te krijgen en dat sprak me enorm aan.

Ik besloot een proefles te doen en daar werd ik meteen enthousiast van. Hij was aardig, motiverend en gaf me echt het gevoel dat ik dit eindelijk ging volhouden. Na die training zat ik vol met energie. Hij zei dat hij nog plek had voor een intensief traject van drie maanden: drie keer per week anderhalf uur trainen, inclusief begeleiding en voedingsadvies.

Het was duur, ruim 3500 euro, maar ik dacht: dit is een investering in mezelf. Dus ik besloot het te doen en maakte het bedrag over. De eerste week was ook echt fantastisch. Ik had spierpijn, voelde me gemotiveerd en dacht eindelijk: yes, dit gaat werken.

Privéomstandigheden

Maar daarna begon het gedoe. Een week later appte hij ineens dat hij de personal training moest afzeggen vanwege privéomstandigheden. Of we de training konden verplaatsen naar de volgende dag. Prima, dacht ik nog. Alleen kwam hij die volgende dag helemaal niet opdagen.

Ik stond daar te wachten in mijn sportkleding, maar er kwam niemand. Eerst dacht ik nog dat hij misschien in de file stond. Ik stuurde een appje, maar kreeg geen reactie. Ik besloot na een kwartier wachten weer naar huis te gaan. Een uur later kreeg ik ineens een bericht terug dat mijn personal trainer door privéomstandigheden met spoed naar het buitenland moest en daarna werd het stil.

Van de aardbodem verdwenen

Ik heb hem na een week, ik wilde hem eerst wat tijd geven, iedere dag wel geprobeerd te bellen en appen. Wat ik ook deed: ik kreeg nergens meer antwoord op. Zijn Instagram bleef eerst nog online staan, maar een paar weken later was ook die verdwenen. Het was alsof mijn personal trainer van de aardbodem was verdwenen, mét mijn geld.

Ik voelde me zó dom. Achteraf denk je natuurlijk: waarom heb ik alles in één keer betaald? Maar op dat moment vertrouw je iemand gewoon. Zeker omdat hij zo professioneel overkwam.

Het ergste vond ik nog niet eens dat geld, maar dat ik eindelijk iets voor mezelf wilde doen en daar zo hard in teleurgesteld werd. Ik had echt het gevoel dat ik een goede stap zette. Inmiddels sport ik gewoon bij een normale sportschool. Niet zo intensief als tijdens die ene week, maar wel bij mensen waarvan ik zeker weet dat ze de volgende dag nog bestaan.”

Tips van Marianne van Geld101

Marianne Bendixen van Geld101 is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Juist bij dit soort trajecten zit er vaak veel emotie achter. Je wilt je weer goed voelen, je wilt investeren in jezelf en als iemand dan professioneel en motiverend overkomt, is het logisch dat je vertrouwen krijgt. Maar een mooi Instagram-profiel is helaas geen garantie dat iemand betrouwbaar is.

Nooit het volledige bedrag betalen

Bij een traject van ruim 3500 euro zou ik nooit het volledige bedrag in één keer vooruitbetalen. Spreek liever af dat je per maand betaalt, per blok van een paar weken of bijvoorbeeld een deel vooraf en de rest pas als de trainingen daadwerkelijk plaatsvinden. Zo beperk je je verlies als iemand ineens niet meer levert.

Kijk daarnaast verder dan alleen social media. Controleer of iemand staat ingeschreven bij de KvK, of er een duidelijke website is, of er algemene voorwaarden zijn en of je reviews kunt vinden buiten de eigen Instagram-pagina om. Voor- en na-foto’s kunnen professioneel lijken, maar zeggen niet alles. Vraag eventueel ook of je contact mag opnemen met eerdere klanten, zeker als het om zo’n groot bedrag gaat.

Leg afspraken duidelijk vast

Zorg ook dat afspraken zwart op wit staan. Laat duidelijk vastleggen wat je precies koopt: hoeveel trainingen, op welke dagen of binnen welke periode, wat er gebeurt bij afzeggingen en of je geld terugkrijgt als de trainer niet komt opdagen. Als iemand daar moeilijk over doet, is dat eigenlijk al een waarschuwing.

Investeren in jezelf kan heel waardevol zijn, maar je hoeft daarbij je gezonde financiële voorzichtigheid niet los te laten. Een betrouwbare trainer zal het niet gek vinden als jij duidelijke afspraken wilt maken of niet alles vooraf wilt betalen.

Juist bij iets persoonlijks als gezondheid en zelfvertrouwen is het extra zuur als iemand misbruik maakt van je motivatie. Dus gun jezelf die investering, maar bescherm jezelf ook.”

Meer verhalen in de rubriek Opgelicht lezen? Deze artikelen waren favoriet bij onze lezers:

Meld je aan voor Opgelicht Wil je ook (anoniem) meedoen aan Opgelicht van Metro en jouw verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

Reacties