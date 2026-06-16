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Haar afstudeerproject kreeg slechts een 6, nu leidt Myrthe (25) een team van 12 mensen met stadstours in 9 steden

Waar de één op ‘oudere’ leeftijd nog studeert of dagelijks naar de baas op kantoor rijdt, besluit een ander jong en ondernemend te zijn. Zo begon Myrthe als begin twintiger met een onderneming in stadstours. Nog geen twee jaar later zijn er twaalf mensen in dienst bij Smaakverkenners.

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Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend. Deze keer aan Myrthe, die in 2024 voor haar afstudeerproject over stadstours in Deventer een magere 6 van haar opleiding kreeg. Toch zette zij dat project om in een eigen bedrijf en het bleek een voltreffer, zesje of niet. Stadstours worden nu op negen plekken in Nederland geregeld en liefst twaalf mensen hebben er hun werk gevonden.

Myrthe in Jong en Ondernemend

Naam: Myrthe Seynaeve

Leeftijd: 25

Woont in: Deventer („na de opleiding daar gebleven, maar geboren in Apeldoorn”)

Functie: sinds 2024 founder/mede-eigenaar van het bedrijf Smaakverkenners

Aantal medewerkers: „Twaalf, waaronder mensen van digitaal marketingbureau Brandeniers.”

Studie na de middelbare school: Tourism Management, Hogeschool Saxion in Deventer

Wat was je afstudeeropdracht precies?

Myrthe: „Ik studeerde af bij fine dining-restaurant The Lemon Tree in Deventer. Ze hebben ook hotelsuites. Gasten die overdag al kwamen, wilden voor het inchecken iets leuks doen en de stad leren kennen. Ik kreeg het vraagstuk: verzin nou eens iets wat we die mensen kant-en-klaar kunnen meegeven en waarbij ze niet alleen op A-locaties terechtkomen. Op het grote plein Brink gaat iedereen al zitten, terwijl in lokale horecazaken met veel passie wordt gewerkt. Mooie bezienswaardigheden vind je juist in zijstraatjes. Na lang nadenken is daar de Smaakverkenners-tour uitgerold.”

Je werkt met een team van twaalf mensen, binnen twee jaar. Heb je je op Google goed kunnen positioneren, dat het zo snel gaat?

„Ja precies. Als je op Google bijvoorbeeld op ‘wat is er te doen in Zwolle?’ zoekt, dan verschijnt Smaakverkenners als het goed is ergens bovenaan. We werken daar hard voor en adverteren via Meta, dus Instagram en Facebook, en ook wel wat op TikTok.”

Heb je veel financiële of andere hulp gehad om jong en ondernemend te kunnen zijn?

„Eigenlijk heb ik alles zelf gedaan, maar ik had natuurlijk wel de hulp van Brandeniers, waar ik mee werk. Dit bureau heeft in het begin in marketing geïnvesteerd, maar dan hebben we het niet over grote bedragen.”

🚶 Waar vind je Myrthes stadstours? Via je Smaakverkenners kun je een groepstour boeken in Deventer, Alkmaar, Amersfoort, Zutphen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Vlieland en Zwolle. Je kunt het ook cadeau geven.

Max 50 wandelaars per stad per dag: ‘Daar zitten we wel aan’

Stel, ik wil met collega’s naar Alkmaar. Hoe werkt jouw tour dan?

„Via de website kun je een box voor Alkmaar bestellen, per twee personen krijg je er eentje. Die kun je bij een vaste winkel in Alkmaar ophalen, of thuis opgestuurd krijgen. Vervolgens moet je een reservering maken, zodat de horeca op de hoogte gebracht wordt. Dat moet ook omdat we een maximum van vijftig lopers per dag hebben. Daar zitten we zo richting de zomermaanden momenteel echt wel aan. In de box zitten allemaal doosjes voor horecastops en wat lokale lekkernijen. In een routeboekje vind je de weg en lees je van alles over bezienswaardigheden.”

Je tour kost ruim 59 euro p.p. Dat klinkt als een pittig bedrag. Hoe leg je dat aan eventuele wandelaars uit?

„Dat is een terechte vraag, dat moeten we zelf ook vaak toelichten. Ik zeg dan altijd: ga zelf maar eens een dag op stap met koffie, gebak, een lunch, een wijntje en borrelhapjes. Dan zit je al snel op dat bedrag. Bij Smaakverkenners krijg je dan ook nog een box, extra informatie en een beleving. Achteraf horen we dan altijd ‘nee, voor dat bedrag hadden we het niet zelf kunnen doen’.”

Jong en ondernemend vanaf dat Myrthe 10 was

Heb je vroeger bijbaantjes gehad?

„Vanaf mijn 10e al of zo, bij vrienden van mijn ouders. Zij bedrukten kleding, met name voor voetbalclubs. Daar deed ik klusjes als opvouwen en kleding in dozen doen. Later heb ik lange tijd in een kledingwinkel gewerkt.”

Dat je jong en ondernemend bent, heeft dat er altijd al in gezeten? En weet je waar dat vandaan komt?

„Het grappige is dat mijn ouders helemaal geen ondernemers zijn. Het zit niet in de familie of zo. Zelf was ik echter altijd bezig. Als kind al probeerde ik oude kranten langs de deur te verkopen. Als we op vakantie waren, zocht ik steentjes om die te beschilderen. Die verkocht ik dan ook weer, zittend op een kleedje voor ons huis. In een bos bij ons huis stond een walnotenboom. Je raadt het al: die walnoten deed ik in zakjes en die verkocht ik langs de deur. Dat soort dingetjes vond ik altijd heel leuk om te doen.”

Maar wacht even… er bestaan mensen die oude kranten kopen?

„Haha, ja. Maar toen was ik 6 jaar of zo. De mensen, vast mijn buren, vonden het blijkbaar lief wat ik deed en gaven me dan 20 cent.”

Myrthe moet bij alles een doel hebben

Maar je bent niet jong en ondernemend omdat je bijvoorbeeld Dagobert Duck in de Donald Duck in een pakhuis vol geld zag zitten?

„Nee. Ik vond het gewoon leuk dat als ik een beetje geld had, ik er zelf een zakje snoep of iets anders van kon kopen. Bovendien: ik kon niet stilzitten. Ik vind het ook altijd belangrijk om iets met een doel te doen. Ik wilde als kind heus wel een tekening maken, maar dan moest dat ook ergens voor zijn. Dat heb ik nog steeds, alles wat ik doe moet resultaat hebben. Stilzitten kan ik ook nog steeds niet, trouwens. Ik doe mijn werk met passie, waardoor het niet als echt werken voelt. Ik vind het gewoon heel leuk om iets te ondernemen.”

Kun je er inmiddels goed van leven?

„Jazeker.”

De stadstours zijn nu op negen plekken in het land. Is het buitenland – nu je toch altijd een doel wilt hebben – ook een doel?

„Tuurlijk. Ik wil in ieder geval eerst nog tien andere steden in eigen land aansluiten. Als we dat doel behaald hebben, dan sluit ik het buitenland zeker niet uit.”

‘Op leuke dagen slenter ik door nieuwe steden’

Als je aan tante Annie op een verjaardag moet uitleggen wat je op een werkdag doet, wat vertel je tante dan?

„Dat ik soms het idee heb dat alle problemen die er zijn, bij mij terechtkomen, haha. Dan krijg ik steeds de vraag: hoe lossen we dit op en hoe zie jij dit voor je? Maar zonder gekheid, problemen zijn er om opgelost te worden. Dat zijn iets minder leuke dagen, maar ik heb ook veel hele léúke dagen. Dan slenter ik door nieuwe steden, wandel ik een VVV binnen voor tips en ga ik op zoek naar mooie horecaplekjes.”

Als je jong en ondernemend bent, kun je allerlei valkuilen op je pad tegenkomen. Hoe is dat bij jou gegaan?

„Ik wil niet zeggen vlekkeloos, maar het ging wel in sneltreinvaart. De eerste dagen dat de stadstour in Deventer beschikbaar was, stond er bij horecazaken honderd man voor de deur. Horecamensen zeiden: ‘Myrtje, leuk bedacht, maar op deze manier gaat het niet werken voor ons.’ Toen moest er snel geprofessionaliseerd worden met bijvoorbeeld een reserveringssysteem. Dat heb ik dus heel vlug moeten doen, maar toen werkte ik gelukkig al met Brandeniers. Maar over het algemeen: vlekkeloos loopt zelden iets, maar ik ben erg tevreden over hoe het is gegaan.”

Als ik op de bank zit, dan kan ik geen Netflix-serie kijken. Ik vind het belangrijk om iets nuttigs te doen.

Wie jong en ondernemend is, kan snel vervallen in 80-urige werkweken. Hoe is dat bij jou?

„Dat is bij mij het geval, hoewel het de laatste tijd iets minder is geworden. Het team staat, waardoor ik iets meer vrije tijd krijg. Het maakt me eerlijk gezegd niet veel uit. Als ik op de bank zit, dan kan ik geen Netflix-serie kijken. Nogmaals, ik vind het belangrijk om iets nuttigs te doen. Dan beantwoord ik nog liever mailtjes van onze klantenservice. Ik verkoop liever een box, dan dat ik een serie kijk. En ach, ik woon alleen. Niemand heeft er last van. Als ik naar mijn ouders ga, krijg ik van mijn moeder wel regelmatig te horen ‘laat die laptop maar even thuis’.”

Drie keer per week hockeytraining, dat is er niet meer bij

Als je wél echt even vrij bent, want vind je dan leuk om te doen?

„Horeca! Lekker overal zitten. Eten, drinken, dat vind ik fantastisch. Afgelopen weekend was er in de buurt een wijnproeverij in een tuin, dat vind ik dan een hele leuke middag. Drie weken geleden ben ik teruggekomen uit Zuid-Afrika, ik bezocht mijn ouders die daar op vakantie zijn. Op vakantie gaan vond ik door het eigen bedrijf vroeger nogal spannend, maar deze keer is het me goed bevallen. Ik heb best serieus hockey gespeeld, met drie keer trainen per week. Door Smaakverkenners ging dat echter niet meer. Ik heb toen lang niet gesport, maar ben onlangs begonnen met personal kickbokstraining. Dat is een heerlijke uitlaatklep.”

Wat is je levensmotto? ‘Als het maar nut heeft’?

„Hahaha, best een goeie. Ik denk dat dat wel bij me past. Zelf was ik vroeger een groot Pippi Langkous-fan. Zij zei altijd ‘ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’. Die uitspraak vond ik heel mooi.”

Als er nu in Apeldoorn een kleine Myrthe rondloopt die jong en ondernemend wil zijn, wat vertel je haar dan met de kennis van nu?

„Dan zeg ik ‘ga ervoor en wees niet bang om fouten te maken’. En daarnaast: het komt je echt niet allemaal aanwaaien als je een raampje openzet. Een plantje moet je ook water geven om te groeien, dat moet je zelf doen.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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