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Luc (24) en Teun (22) brachten samen pakketjes rond, nu leveren zij videodeurbellen aan 100.000 klanten

Waar de één op wat oudere leeftijd nog studeert of dagelijks naar de baas op kantoor rijdt, besluit een ander jong en ondernemend te zijn. Zoals Luc en Teun. Zes jaar geleden brachten ze samen pakketjes rond en ontdekten altijd hetzelfde euvel bij videodeurbellen. Die verkopen ze als jonge twintigers nu zelf: aan 100.000 klanten.

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Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend. Deze keer aan Luc en Teun, tot 2023 collega’s bij PostNL, nu de bazen van FinexHome. „Elke dag zagen we hetzelfde. Videodeurbellen die niet werkten, vastliepen, of alleen fatsoenlijk functioneerden als je een abonnement afsloot. We raakten er veel over in gesprek met mensen en merkten hoe groot hun frustratie was. Op een gegeven moment dachten we: dit moeten wij beter kunnen.” Aldus geschiedde met slimme beveiliging in Nederland en België en inmiddels ook in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Luc en Teun in Jong en Ondernemend

Namen: Luc Smits en Teun Dieperink

Leeftijd: 24 en 22

Wonen in: Enschede (Luc) en Haaksbergen (Teun), beiden geboren in Enschede

Functie: oprichters en founders van FinexHome in Enschede

Aantal medewerkers: vier fulltime in Enschede, waaronder zijzelf. Teun: „We werken veel remote, met freelancers in bijvoorbeeld de Filippijnen, Roemenië en Polen. In totaal zijn we met 14 of 15 mensen.”

Studie na de middelbare school: Luc begon aan een ondernemersopleiding, maar heeft die niet afgemaakt. Teun heeft versneld Junior Accountmanager gedaan. „Ik was voornemens om daarna nog een hbo-vervolgopleiding te doen, maar we hadden te veel tijd nodig voor ons bedrijf.”

Wat gaat het snel met FinexHome.

Luc: „Ja, vooral de laatste twee jaar. Daarvoor hebben we naast FinexHome ook nog pakketjes bezorgd en Teun zat nog op school. Sinds 2024 zijn we al onze tijd in het bedrijf gaan stoppen. En toen ging het inderdaad heel snel.”

Al snel jong en ondernemend in booming Instagramtijd

Hebben jullie naast die pakketjes nog bijbaantjes gehad?

Teun: „Ik heb veel in de horeca gewerkt en nog een half jaartje als accountmanager bij een groothandelpartij. Dat was om sales te leren en wat extra bij te verdienen.”

Luc: „Ik eigenlijk niet, of anders. Ik was al snel jong en ondernemend en verkocht altijd dingetjes online. Instagram was destijds helemaal booming. Ik had veel volgers en bedrijven kochten dan promotie bij me in. Zo verdiende ik thuis mijn geld en hoefde ik geen ander bijbaantje te hebben.”

Wat is in het kort het verhaal van ‘van postpakketjes tot videodeurbellen’?

Teun: „We hadden met die pakketjes aparte routes, maar troffen elkaar vaak in het depot aan de band bij het inpakken van pakketjes. Het gesprek kwam op videodeurbellen, dat dat best een handige uitvinding was. We kwamen ook tot de conclusie dat die videodeurbellen vaak leeg waren of een trage verbinding hadden, zodat je niet goed kon communiceren. We hoorden als mensen opendeden ook verhalen over dure abonnementskosten. Lang verhaal kort: we dachten ‘dat kan beter’. We besloten te gaan voor videodeurbellen die het altijd doen, zonder abonnement, en zijn toen aan de tekentafel gaan zitten.”

Honderdduizend mensen hebben die videodeurbellen al

Da’s één, maar dan moet je ‘nog even’ honderdduizend klanten vinden, zoals jullie die nu hebben.

Teun: „Dat was in het begin best lastig, want we hadden niet veel geld. Met ons eigen geld hebben we vooral geïnvesteerd in online marketing, dat doen we nog steeds. We plaatsen bijvoorbeeld advertenties op Facebook. Dan flansten we een mooie reclamefoto in elkaar en deden daar een goede aanbieding bij. Het begon snel te lopen, dus op een of andere manier deden we iets goed.”

Luc: „We losten gewoon een probleem op dat we tijdens de pakketbezorging hadden gezien. Dat was het belangrijkste. Kennis over videodeurbellen maken en hoe je ze moest verkopen hadden we nog niet, daar zijn we druk mee bezig geweest. In eerste instantie deden we alles met z’n tweeën, omdat er weinig geld was. Maar gaandeweg konden we mensen aannemen die bijvoorbeeld veel verstand van advertenties hebben, dat doen we nu niet meer zelf.”

Installeren jullie die videodeurbellen ook, of moeten de afnemers dat zelf doen?

Teun: „We hebben er bewust voor gekozen om het zo makkelijk mogelijk te maken. De mensen kunnen het eenvoudig zelf doen. Stel je voor… ga maar eens bij honderdduizend mensen langs, haha. Dan kun je nooit in massa’s verkopen. Bij nieuwe modellen zijn we telkens bezig om het installeren nóg makkelijker te maken. We leveren er sowieso een duidelijke handleiding en instructievideo bij.”

Beide opa’s zorgden voor het ondernemersbloed

Kunnen jullie, jong en ondernemend als jullie zijn, al van de videodeurbellen leven?

Luc: „Ja, maar we hebben nog niet het gevoel dat we er al zijn. We moeten ons assortiment uitbreiden, ons merk breder op de kaart zetten en we gaan uitbreiden in meerdere landen. Wat we verdienen investeren we daarom vooral weer in FinexHome.”

Mijn opa had een groothandel in sanitair en centrale verwarming. Toen cv opkwam, was hij er als een van de eersten bij.

Waar komt jullie ondernemersbloed vandaan eigenlijk, weten jullie dat?

Teun: „Onze ouders zijn geen ondernemers, maar het komt toevallig van ons beider opa’s. Mijn opa had een groothandel in sanitair en centrale verwarming. Toen cv opkwam, was hij er als een van de eersten bij. Hij verkocht aan loodgieters.”

Luc: „Mijn opa reed vroeger met een grote tankwagen langs de huizen om petroleum en huisbrandolie te leveren voor oliekachels. Daarnaast leverde hij ook gasflessen aan boerderijen, schuren en campings. Dat zie je tegenwoordig bijna niet meer.”

Als jullie op een verjaardag aan tante Annie moeten vertellen wat jullie op een werkdag zoal doen, wat vertellen jullie tante dan?

Teun: „Luc is vooral bezig met front-end, dus zaken als marketing, de website en social media. Ik doe de back-end: contact hebben met leveranciers, inkopen en de boekhouding.”

Luc: „Eigenlijk zorg ik ervoor dat er orders zijn en dat er geld binnenkomt. En als dat zo is, dan zorgt Teun ervoor dat alles in goede banen verloopt. Dat is een goede manier om het aan tante uit te leggen denk ik.”

Jong en ondernemend, maar eerst onwetend

Als je jong en ondernemend bent, kun je in het begin kuilen in de weg tegenkomen. Hoe was dat bij jullie, of ging alles van een leien dakje?

Teun: „Het is niet allemaal van een leien dakje gegaan, moet ik zeggen. Omdat we onwetend waren, hebben we in het begin wel fouten gemaakt. We deden alles met ons boerenverstand en ondernamen gewoon actie.”

Luc: „Dat heeft niet per se verkeerd uitgepakt, maar sommige dingen hebben langer geduurd dan nodig. We zitten nu in een netwerkgroepje van jongens van dezelfde leeftijd die ook jong en ondernemend zijn. Daar leren we heel veel van. Wij komen uit Enschede en de mensen met wie we nu sparren, wonen allemaal in het westen van het land. Onwetendheid is in het begin de grootste valkuil geweest.”

Jong en ondernemend zijn kan ook betekenen dat je 80-urige werkweken gaat draaien. Hoe is dat bij jullie?

Teun: „Eigenlijk houdt het nooit op. Het is wel zo dat we in het weekend nu wat meer rust proberen in te plannen dan doordeweeks. Als we dat niet doen, dan raken we overwerkt.”

Luc: „We hebben nu meer het gevoel dat we de controle hebben. En we hebben het gevoel dat we lekker bezig zijn en goed verder bouwen. Onze tijden kunnen we wat beter indelen. In het begin was het alleen maar vol gas geven, elke dag, ook in het weekend. Als we in het weekend al werken, dan is dat niet meer op kantoor. Dat is een verschil.”

Altijd voor het maximale gaan, dan krijg je geen spijt

Als jullie écht vrij zijn, wat vinden jullie dan leuk om te doen?

Teun: „Van de zon genieten en qua hobby vind ik sporten heel leuk.”

Luc: „Ook ik houd van sporten en we gaan gewoon lekker wat dingen doen met vrienden. Eigenlijk is het zo simpel als wat.”

Altijd voor het maximale gaan, dat zit wel in ons allebei.

Wat is je levensmotto, hebben jullie die apart van elkaar?

Teun: „Die van mij is ‘alles uit het leven halen’, ik wil alles doen waar ik van droom en wat ik voor ogen heb. Zo kan ik later nergens spijt van krijgen.”

Luc: „Altijd streven naar het hoogste niveau, dat zit in ons allebei. Durf daarbij uit je comfortzone te stappen, verder te kijken dan je eigen omgeving en écht groots te denken. De mogelijkheden zijn eindeloos.”

Gas erop en kijken wat ervan komt

Als er nu een kleine Luc en kleine Teun in Enschede rondlopen die ook jong en ondernemend willen zijn, wat vertellen jullie ze dan met de kennis van nu?

Teun: „Dan zou ik zeggen: ga het gewoon doen, ook al heb je de kennis nog niet. Begin wel meteen met kennis vergaren. Lees een boek, luister naar mensen en een podcast, vraag informatie aan mensen die al een beetje hetzelfde doen. Geld verdienen hoeft niet meteen, zorg er eerst voor dat je de kennis krijgt.”

Luc: „Ik zou zeggen: gas erop. Over ondernemen heb ik nooit heel erg nagedacht. Teun en ik hadden allebei iets van ‘gas erop en kijken wat ervan komt’. En onderschat het belang van netwerken niet, iets wat wij in het begin niet hebben gedaan.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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