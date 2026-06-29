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Financiële val na een scheiding: Jelka (45) bouwde 9000 euro schuld op en leefde drie jaar onder bewind

Na haar scheiding bleef Jelka* (45) achter met schulden, zat ze maanden zonder toeslagen en bleef er slechts 925 euro per maand over om van te leven. Nu vertelt ze hoe die periode haar voorgoed anders met geld liet omgaan.

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Is je relatie uit, loop je opeens met een rekenmachine door de supermarkt. Omdat je geen cent kunt verspillen. Vooral vrouwen blijven vaak berooid achter. In Blut na de break-up spreekt Metro met lezers die in financieel zwaar weer belandden na hun scheiding.

Jelka: “We waren vijf jaar getrouwd en hadden twee kinderen van 3 en 6 toen ik verliefd werd op iemand anders. Ik heb daar niks mee gedaan, maar daardoor kwam ik er wel achter dat mijn relatie niet goed was. We gingen uit elkaar. Eerst sliep ik met de kinderen soms bij mijn ouders en zwierven we wat rond, maar toen greep Veilig Thuis in en zorgde dat ik in ons huis mocht blijven tot ik wat anders gevonden had. Gelukkig kwam ik vrij snel aan een eigen woning, na een paar maanden had ik de sleutel.

Hoe Jelka na haar scheiding moest rondkomen van 925 euro per maand

Omdat ik wist dat ik wegging, had ik een beetje geld op een eigen rekening gezet, ik had het stiekem apart gehouden. Maar de rest ging tijdens onze relatie naar een gezamenlijke rekening. Op de avond dat ik het huis verliet, heeft mijn ex een lening van 6000 euro aangevraagd op ons beider namen. Daar kwam ik pas veel later achter, maar die schuld was wel voor mij. Ik moest de peuterspeelzaal voor onze dochter betalen en sleutelgeld voor mijn huis, dat heb ik deels kunnen lenen. Meubels mocht ik niet meenemen van mijn ex, dus heb ik zelf mijn huis opnieuw ingericht.

Ondertussen weigerde hij de scheidingspapieren te tekenen en daardoor had ik geen recht op huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget. Ik moest rondkomen van 925 euro per maand en al vrij snel constateerde ik dat ik hier niet zelf uit ging komen. Eerst heb ik mijn bankpas bij mijn vader neergelegd, die me wekelijks 50 euro gaf voor eten. Uiteindelijk heb ik een bewindvoerder ingeschakeld, ook omdat je niet weet hoelang het duurt. Uiteindelijk heeft mijn ex er twee jaar over gedaan om de scheidingspapieren te tekenen.

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Drie jaar onder bewind: zo hield Jelka haar gezin overeind

Mijn schuld bleek opgelopen tot 9000 euro. Drie jaar lang heb ik onder bewind gestaan en heel streng geleefd. Ik kwam eruit met 10.000 euro in de plus op mijn naam, dus dat heb ik netjes gedaan. Die drie jaar in armoede waren niet leuk. Een keer barstte ik in huilen uit toen ik in de haast de rits van mijn zoontjes jas kapottrok. Geld voor een nieuwe rits was er immers niet. Een moeder van school heeft toen stiekem een groepsapp aangemaakt en andere ouders gevraagd samen een jas voor mijn zoontje te kopen.

Scheidingen in Nederland Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trouwden er in 2024 68.700 stellen en eindigden in totaal 25.386 huwelijken in een scheiding. Dat zijn er iets minder dan in 2023 en past in de trend van de afgelopen jaren.

Waarom Jelka nog altijd koopjes inslaat en haar vriezer vol ligt

Je leert veel van zo’n periode. Ik ben heel creatief geworden en ik let goed op mijn geld, zelfs nu dat geen noodzaak meer is. Inmiddels ben ik weer getrouwd en financieel gaat het goed, maar ik blijf zuinig. Sommige mensen gaan de stad in omdat ze iets zoeken, ik loop ergens tegenaan: is het goedkoop, dan koop ik het alvast. Ik heb nu al nieuwe winterschoenen voor mijn jongste zoontje in huis, die in het voorjaar afgeprijsd waren van 80 naar 15 euro.

En hij heeft al een winterjas liggen voor 20 euro, die normaal 100 euro kost. Dat zuinige gaat, denk ik, niet meer weg. We zijn zelfs een keer op vakantie geweest van koopzegels, die ik spaar. Bij je boodschappen kun je voor elke euro een koopzegel aanschaffen van tien cent. Bij de Jumbo kijk ik nog steeds in de bakken met verlopen THT-data. Of ik doe boodschappen bij de Aldi voor het vlees met de 30 procent-kortingstickers. Zo leef ik nu nog ja, en ik geniet er gewoon van.

En nu

Je wordt heel dankbaar als je een tijdje zo arm bent geweest. Het is heel schandalig, maar vroeger gooide ik alles weg wat tegen de houdbaarheidsdatum aan zat. Stond een pak melk drie dagen open? Hup, de prullenbak in. Nu koop ik dingen die al dicht bij de houdbaarheidsdatum zijn en vries het in.

Laatst ging mijn koelkast kapot en zei die reparateur verbaasd: ‘Ik heb nog nooit mensen ontmoet wiens vriezer zo vol ligt.’ Wij kunnen wel drie weken uit de diepvries eten. En we hebben alles op voorraad. Zaterdag zag mijn man deodorant voor 50 cent per fles en hij heeft ze gelijk allemaal gekocht, het hele schap. Nu geef ik spullen aan de voedselbank omdat ik daar zelf zoveel aan heb gehad.

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Tips

Goed je financiën regelen heb ik van huis uit niet echt meegekregen. Mijn oudste zoon is nu bijna 18 en ik voed hem heel anders op, ik probeer hem prijsbewust te maken. Als hij kleding wil kopen, laat ik zien dat het online goedkoper kan. Ook met goede merken. Laatst vond ik voor hem drie broeken, vier shirts en schoenen van merken die hij leuk vindt, voor bij elkaar 150 euro. Verbaasd dat hij was! Dus: leer budgetteren, overzicht houden en dan zul je genieten van wat je kunt kopen.”

Wat zegt financieel expert Wendy Struijk van Revolution Finance?

Wendy: “Gelukkig had Jelka redelijk snel een woning. Het is altijd verstandig om bij een woningstichting ingeschreven te blijven staan, zelfs als je in een gelukkig huwelijk zit. In Nederland moet je behoorlijk wat jaren ingeschreven staan om een huurwoning toegewezen te krijgen. Mijn advies is dan ook om de jaren op een wachtlijst al tijdens je relatie op te bouwen. Dat vergroot aanzienlijk je kansen op een woning, mocht het alsnog mis gaan in het huwelijk.

Over het niet ontvangen van huurtoeslag omdat de ex-partner er lang over deed om de scheiding te tekenen: dat is vreemd. Want zodra je niet meer bij elkaar ingeschreven staat en de scheiding is aangevraagd, heb je recht op huurtoeslag. Hiervoor kun je contact opnemen met de Belastingdienst. Zelfs als je ex-partner weigert om zich uit te schrijven, maar wel elders woont, kun je toeslagen krijgen, Je moet dan wel aan kunnen tonen dat jouw ex-partner feitelijk niet meer in jouw huis verblijft via bijvoorbeeld een adres op een bankafschrift bij de betaling van alimentatie, wat dan een ander adres is dan het jouwe.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Eva Munnik Eva is freelance verslaggever en (eind)redacteur bij televisieprogramma’s, daarnaast schrijft ze en doet ze eindredactie voor magazines. Eva schreef zeven non-fictie boeken, haar nieuwste vormt een kritische filering van de corona-aanpak: De Covidstaat. Als het even kan doet ze dat schrijven vanuit bed, in haar heerlijke appartement aan de mooiste gracht van Amsterdam. Daar woont ze met haar man, dochter en twee katten.

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