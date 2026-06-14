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De Financiële fout van Gio (35): ‘Ik leende 3500 euro aan een vriend die een auto wilde kopen’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Gio (35), die een vriend hielp aan een auto, maar zelf met een openstaande rekening bleef zitten. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

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Gio (35): „Een goede vriend van mij zat zonder auto. Zijn oude was ermee opgehouden en om op zijn werk te komen, had hij echt een auto nodig. Hij had wel wat spaargeld, maar niet genoeg om iets fatsoenlijks te kopen. We hadden het er een paar keer over en op een gegeven moment vroeg hij of ik hem kon helpen. Een lening van 3500 euro zou genoeg zijn om het gat te dichten.

Ik twijfelde wel even, maar omdat het om een goede vriend ging en het bedrag niet gigantisch was, besloot ik hem te helpen. We maakten geen ingewikkelde afspraken: hij zou het netjes terugbetalen, binnen drie maanden, vertelde hij.

Geen terugbetaling

Nog geen week later had hij een auto gekocht, het was duidelijk een flinke stap vooruit ten opzichte van wat hij had. Ik gunde het hem. In het begin dacht ik nog: prima, hij heeft het geld nodig gehad, dat komt straks wel goed.

Die drie maanden gingen voorbij en ik had nog steeds niks van mijn geld gezien. Eerst dacht ik nog dat hij het was vergeten. Daarom stuurde ik hem een appje. Ik kreeg als reactie: ‘Komt volgende maand goed.’ Maar inmiddels zijn we wéér weken verder en er is nog steeds geen euro teruggestort.

Wat wel doorgaat, is zijn dagelijkse leven met die auto. Hij rijdt erin naar zijn werk, naar vrienden en naar familie. En elke keer als ik hem erin zie rijden, denk ik toch even aan dat bedrag dat nog openstaat.

Moeilijke situatie

Het lastige is dat het geen onbekende is. Het is iemand die ik al jaren ken, dus je wilt ook niet meteen zwaar gaan doen over geld. Maar ondertussen blijft het wel mijn geld dat daar vastzit. En het voelt steeds minder als ‘even helpen’ en steeds meer als iets wat gewoon is blijven hangen.

Achteraf had ik dit natuurlijk heel anders moeten aanpakken. Nu zit ik helaas in een situatie waarin ik niet goed weet hoe ik het moet benoemen zonder dat het ongemakkelijk wordt. Maar niets zeggen voelt ook niet goed.”

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Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Veel mensen denken dat geld lenen aan vrienden vooral risico’s oplevert voor hun portemonnee, maar het grootste risico zit vaak in de vriendschap zelf. Vanaf het moment dat Gio die 3500 euro overmaakte, veranderde de relatie. Heel subtiel, maar ook heel wezenlijk. Ineens was hij niet alleen een vriend, maar ook een schuldeiser. En zijn vriend was niet alleen een vriend, maar ook iemand die nog iets moest terugbetalen.

Steeds meer afstand

Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang beide mensen zich aan de afspraak houden. Maar zodra dat niet gebeurt, ontstaat er iets vervelends. De één voelt zich bezwaard om ernaar te vragen. De ander voelt zich mogelijk ongemakkelijk, omdat hij weet dat hij eigenlijk zou moeten betalen. Dat creëert steeds meer afstand.

Daarom geef ik mensen vaak een simpele vuistregel mee: leen alleen geld uit dat je kunt missen én waarvan je weet dat je het ook helemaal oké zou vinden als je het nooit meer terug zou krijgen.

Niet omdat je er vanuit moet gaan dat mensen je oplichten, maar omdat geld enorme druk kan zetten op een relatie.

Wat kan Gio nu doen?

Allereerst: stop met hopen dat het vanzelf goedkomt. Dat gebeurt meestal niet. Zijn vriend heeft inmiddels laten zien dat de oorspronkelijke afspraak niet wordt nagekomen. Dan is het tijd voor een concreet gesprek.

Niet: “Wanneer krijg ik mijn geld terug?” Maar: “We hadden drie maanden afgesproken. Daar zitten we inmiddels ruimschoots overheen. Wat is op dit moment een realistisch tijdspad voor terugbetaling?” Dan heb je het niet meer over het verleden, maar kijk je naar wat in de toekomst mogelijk is.

Direct eerste betaling doen

Daarnaast is het slim als Gio zijn vriend vraagt direct een eerste betaling te doen. Al is het maar 100 of 200 euro. Niet vanwege het bedrag, maar omdat gedrag meer zegt dan woorden. Iemand die wil terugbetalen, begint meestal meteen. Iemand die alleen blijft beloven, blijft vaak beloven, en doet uiteindelijk niks.

En voor de toekomst? Besef dat helpen niet altijd betekent dat je geld moet geven. Soms help je iemand juist meer door mee te denken over een oplossing, dan door zelf de oplossing te financieren. Want hoe goed je intenties ook zijn: een vriendschap wordt zelden sterker van een openstaande schuld.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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