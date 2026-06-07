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De Financiële fout van Gijs (32): ‘Ik leende geld om te kunnen beleggen’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Gijs (32), die zijn eerste stappen in de wereld van beleggen iets te enthousiast zette, met geleend geld. Nicole van Roekel van spaar- en beleggingsplatform Raisin geeft tips.

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Gijs (32): „Mijn vrienden waren er al een tijdje mee bezig: beleggen. In groepsapps ging het over rendementen, aandelen die altijd zouden stijgen en mensen die in korte tijd winst maakten. Het klonk allemaal vrij simpel. Ik had zelf nog niet echt ervaring, maar het begon te kriebelen. Als iedereen het deed en er blijkbaar geld mee verdiende, waarom ik dan niet? Alleen had ik één probleem: ik had geen vrij kapitaal liggen om te beginnen.

Geld lenen van een vriend

In plaats van te wachten tot ik zelf genoeg had gespaard, besloot ik geld te lenen van een vriend: 10.000 euro, specifiek bedoeld om te investeren. Die vriend was zelf ook druk aan het beleggen en hij had het geld op dat moment niet nodig, zei hij.

We spraken af dat ik het bedrag later zou terugbetalen en ik ging meteen aan de slag. Ik wilde immers veel geld gaan verdienen. In mijn hoofd kon het eigenlijk niet misgaan. De markt ging al een tijd omhoog en iedereen om me heen leek winst te maken.

Daling

Dat beeld hield niet lang stand. Waar ik hoopte op groei, begon alles in mijn portefeuille juist te dalen. Eerst langzaam, daarna steeds harder. Ik dacht nog: het komt vanzelf wel goed, dit is tijdelijk. Dat hoorde ik altijd van mijn vrienden. Helaas bleek dat nu niet zo te zijn. Binnen korte tijd was een groot deel van mijn investering verdampt. Van de 10.000 euro die ik van mijn vriend had geleend, is er nu nog ongeveer 3750 euro over. Echt verschrikkelijk.

Wat het extra zwaar maakt, is dat het niet mijn eigen geld was. Die 10.000 euro moet ik natuurlijk nog steeds terugbetalen, alleen is dat op dit moment simpelweg niet realistisch. Dat geeft stress. Niet alleen financieel, maar ook in onze vriendschap. Hij doet er nu nog niet moeilijk over, maar wat als hij het zelf wél nodig heeft?

Slechte combinatie

Achteraf zie ik vooral hoe scheef het idee was. Ik ben niet alleen ingestapt zonder ervaring, maar heb ook nog eens geld geleend om risico te nemen. Dat is misschien wel de slechtste combinatie die je kunt maken. Ik dacht dat ik slim bezig was door snel te starten, maar eigenlijk ben ik gewoon te snel begonnen met geld dat ik niet kon missen. Of in dit geval: niet eens had.”

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Tips van Nicole van Raisin

Nicole van Roekel van Raisin is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Gijs’ zijn probleem begint bij een modern fenomeen: FOMO (the Fear of Missing Out). Als het lijkt alsof iedereen om je heen succesvol belegt en zonder moeite indrukwekkende rendementen behaalt, dan wil jij dat natuurlijk ook.

Toch is beleggen nooit zonder risico en is de kans groot dat je alleen maar de succesverhalen kent. Dat zijn immers de verhalen die leuk zijn om te delen. Verhalen over enorme beleggingsverliezen deel je toch iets minder snel op een verjaardag.

Beleggingsrisico’s

Het lijkt erop dat Gijs zich onvoldoende heeft laten informeren over beleggingsrisico’s en te impulsief was door geld te lenen en daarmee te beleggen. Hij maakte de fout door te beleggen met geld dat hij helemaal niet had.

De belangrijkste regel bij beleggen is misschien wel: beleg alleen met geld dat je kunt missen. Het Nibud is er kraakhelder over: „Als de belegging in het slechtste geval weinig of niets oplevert, moet je nog gewoon rond kunnen komen. Je moet nog boodschappen kunnen doen en de huur of de hypotheek kunnen betalen.”

Beleggen met geleend geld valt logischerwijs niet onder ‘geld dat je kunt missen.’ Beleggen met geleend geld zorgt voor rendementsdruk: je móét winst maken om alleen al het geleende bedrag te kunnen betalen. Gijs heeft het nog niet eens over rente, wat vaak ook van toepassing is op een lening.

Basis moet op orde zijn

Terwijl het geleende geld grote verliezen maakt op de beurs, moet jij nog steeds een groot bedrag terug betalen en blijft de rente doorlopen. Ook de vriendschap kan onder druk komen te staan, waardoor het überhaupt de moeite waard is om je af te vragen hoe slim het is om geld te lenen van een goede vriend.

Voordat Gijs ooit weer aan beleggen denkt, moet de basis op orde zijn. Dat betekent: eerst je schulden afbetalen, dan een buffer opbouwen op je spaarrekening voor onvoorziene kosten en dán pas beleggen met geld dat je voor een langere tijd (zeker vijf tot tien jaar) niet nodig hebt.

Let op

De bovenstaande tips zijn bedoeld als algemene informatie en reflectie op de situatie, niet als specifiek financieel advies. Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee; je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Het is essentieel om je eigen financiële situatie te kennen en eventueel onafhankelijk advies in te winnen.”

Nicole van Roekel is goed onderlegd in geldzaken en is financieel copywriter bij spaarplatform Raisin. Nederlandse spaarders kunnen via dit platform gratis onbeperkt spaarrekeningen en spaardeposito’s openen bij banken in Europa tegen hoge spaarrentes.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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