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De Financiële fout van Florine (35): ‘Ik kocht samen met familie een appartement in Zuid-Frankrijk, nu hebben we ruzie over de zomerweken’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Florine (35), die samen met haar broer en neef een appartement in Zuid-Frankrijk kocht als investering, maar daar nu vooral familieruzies aan overhoudt. Akky van der Goot is geldcoach voor ondernemers en deelt haar tips over deze financiële misser.

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Florine (35): „Mijn broer, mijn neef en ik zijn alle drie ondernemers. Door de jaren heen hadden we allemaal een aardig geldbedrag opgebouwd op onze spaarrekening. We wilden ons geld daar niet laten staan, maar het investeren, en dan het liefst in stenen. Stenen in het buitenland, welteverstaan.

We komen al jaren in Zuid-Frankrijk en droomden regelmatig over een eigen plek daar. Een appartement waar we zelf vakantie konden vieren, maar dat tegelijkertijd ook een investering voor later zou zijn. ‘Dat is ons pensioen’, zeiden we vaak. Toen er een mooi appartement met twee slaapkamers én zwembad in de binnentuin te koop kwam, besloten we ervoor te gaan.

Profiteren van waardestijging

Omdat we de kosten met z’n drieën deelden, leek het een ideale constructie. Niemand hoefde een groot bedrag neer te leggen in z’n eentje en we zouden allemaal kunnen profiteren van een eventuele waardestijging. Bovendien konden we er met onze gezinnen ondertussen heerlijk vakantie vieren.

Tijdens de aankoop hebben we uren gepraat over de financiering, de kosten, het onderhoud en de belastingen. Waar we totaal niet over hebben gesproken, is misschien wel het belangrijkste onderdeel gebleken: wanneer we er eigenlijk naartoe wilden. Dat bleek namelijk exact hetzelfde moment te zijn.

Mijn broer heeft kinderen, mijn neef heeft kinderen en ik heb kinderen. En kinderen hebben schoolvakanties. Niemand zit eind november in Zuid-Frankrijk. Iedereen wil in de kerst-, voorjaars-, mei-, zomer- of de herfstvakantie. En laat dat nu precies het probleem zijn.

Iedereen wil dezelfde weken

Al vrij snel ontstonden er discussies. Wie mocht er in de zomervakantie? Wie kreeg de meivakantie? En wat als twee gezinnen dezelfde weken wilden? Het appartement was met twee slaapkamers veel te klein voor ons allemaal.

Iedereen had wel een reden waarom juist hij of zij recht had op een bepaalde periode. Mijn broer vond dat hij er meer gebruik van moest kunnen maken, mijn neef vond dat ook over zichzelf. En ik wilde ook gewoon graag met mijn gezin naar Zuid-Frankrijk als de kinderen vrij waren.

Kosten lopen door

Het meest frustrerende vind ik dat de kosten gewoon doorlopen. Iedere maand betalen we mee aan onderhoud, belastingen, verzekeringen en andere vaste lasten. Daar zijn we ineens weer wél gelijk in.

Alleen als het gaat om het gebruik van het appartement voelt dat heel anders. Ik heb inmiddels meerdere zomers gehad waarin ik thuis zat terwijl mijn broer of neef foto’s stuurde vanaf het zwembad in Zuid-Frankrijk. Ik keek op dat moment naar buiten, het regende keihard en ik kon alleen maar denken: ik betaal hier óók gewoon voor. Dat gevoel zorgt inmiddels voor irritatie. Niet alleen bij mij, maar bij ons allemaal.

Vast in een investering

Het liefst zou ik mijn aandeel verkopen en iets voor mezelf kopen. Desnoods een kleiner appartement waarvan ik zelf kan bepalen wanneer ik ga, maar ook dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan.

Mijn broer en neef willen mijn deel niet overnemen. En voor een buitenstaander is het ook niet bepaald aantrekkelijk om een derde van een vakantieappartement te kopen en vervolgens met familieleden te moeten overleggen wanneer je er gebruik van mag maken, dus voorlopig zit ik vast.

Op papier leek het een geweldig plan, maar ik heb me eigenlijk vooral blindgestaard op het idee van een slimme investering en totaal niet nagedacht over hoe dat er in de praktijk uit zou zien.”

Tips van geldcoach Akky

Akky van der Goot van Akky.nl is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Hier zijn per ongeluk twee doelen door elkaar gehaald: pensioen regelen en vakanties vieren in een ‘eigen’ huisje. We kunnen nu heel boos terug kijken naar wat er allemaal verkeerd ging, of we kunnen de doelen beter uit elkaar trekken.

Je hebt vastgoedmensen en je hebt beleggingsmensen. Zelf voel ik mij het meest comfortabel bij beleggen, omdat je daar niet naar om hoeft te kijken. Deze mensen dachten dat ze vastgoedmensen waren.

Mensen die echt goed zijn met vastgoed, rekenen alles van te voren helemaal door, ook het onderhoud, de servicekosten, verhuur, verzekeringen, etc. Zij hebben feeling met hoe solide een huis is en hoe makkelijk de verhuur geld oplevert. Geld laten groeien met behulp van vastgoed is een ondergewaardeerde vaardigheid waar veel mensen zich op verkijken. Vastgoed als pensioen betekent levenslang aan de bal blijven bij het object, maar wel genoeg emotionele afstand houden om op het juiste moment te cashen.

Dromers hebben deze afstand niet altijd. Door zelf vakantie te willen vieren in het appartement, lopen ze huurinkomsten mis op de duurste momenten van het jaar. Als alle deelnemers besluiten om het als pensioen te zien en niet meer als vakantiewoning, dan kan er daadwerkelijk nu ook geld verdiend worden aan het appartement, in plaats van ‘ooit’ bij de verkoop. Natuurlijk kunnen ze het huisje ook voor zichzelf boeken, maar dan moet er gewoon huur betaald worden aan alle drie eigenaren.

Terug naar de tekentafel

Ze moeten terug naar de tekentafel: wat is het doel van het huis? Pensioen of vakantiewoning voor onszelf?

Als het pensioen is, dan neem je meer afstand van het huis, behandel je het zakelijk en verhuur je het om minimaal quitte te spelen qua kosten, maar hopelijk ook wat winst te behalen (en niet pas over 40 jaar te cashen bij de verkoop).

Als het doel is dat het appartement fungeert als vakantiehuis, dan accepteer je dat je met schaarste moet leven. Door middel van een roulatieschema kan elk gezin er elke drie jaar een zomervakantie in vieren. Bizar hè, hoe rijkdom toch een gevoel van tekort kan geven.

Op zoek naar een oplossing

Het moeilijkste is eigenlijk om alle drie de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ik zou zelf de relatie bespreekbaar maken en boven het geld stellen. ‘Jongens, we hebben iets over het hoofd gezien, onze relatie vind ik belangrijker dan een lading geld. Zullen we op zoek gaan naar een oplossing die ons allemaal lucht geeft?’

Het kapitaal wordt in principe niet vernietigd, het pensioen blijft redelijk intact. Mocht een van de deelnemers het geld belangrijker vinden dan de relatie, dan weet je ook waar je aan toe bent. Zelf zou ik deze ‘fout’ als leergeld accepteren en doorgaan met mijn leven. Er kan nieuw geld verdiend worden en dat op een makkelijkere manier investeren om te laten groeien. Eentje die niet zo veel aandacht en geregel kost.”

Geldcoach Akky van der Goot van akky.nl helpt ondernemers om financieel vaardiger te worden. Vanuit haar achtergrond in psychologisch marktonderzoek kijkt ze niet alleen naar cijfers, maar vooral naar het gedrag en de emoties achter geld. Op Instagram inspireert ze andere vrouwelijke ondernemers om hun eerste 100k vermogen te behalen.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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