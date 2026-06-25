Energiedeskundige ziet torenhoge prijzen voor stroom, maar: ‘Het kan nog erger’
Recordprijzen voor stroom… Die werden afgelopen nacht werkelijkheid. Voor mensen met een dynamisch contract betekende dat op z’n zachtst gezegd ‘een nadelig moment’. In de studio van Nieuws van de Dag ging energiedeskundige Remco de Boer gisteravond op de kosten van stroom in. Hij vertelde ook wat de verwachting is.
Metro schreef het gisteren al: hitte zorgt voor recordprijs stroom. Er wordt ook best wat verbruikt, denk alleen al aan de 1,7 miljoen airco’s die Nederland rijk is. Experts begrijpen best dat we die allemaal draaien, maar zien ook een keerzijde aan deze verkoelende apparaten.
‘Soms krijg je zelfs geld toe als je stroom verbruikt, maar…’
„Je kon de airco gisteravond beter uitzetten en in je nakie op de bank zitten”, klonk het gisteren in Nieuws van de Dag. En dat zal vandaag en morgen niet anders zijn. Energiedeskundige Remco de Boer over de torenhoge prijs voor stroom voor mensen met een dynamisch contract: „Dat is een minderheid, de meeste mensen hebben een vast contract. Er zijn toch best veel mensen die het leuk vinden om bezig te zijn met hun zonnepanelen, hun batterij en elektrische auto. Soms is het een lucratieve hobby en heel goedkoop, soms krijg je zelfs geld toe als je stroom verbruikt. Maar nu krijg je een recordhoogte.”
Prijzen in België en Frankrijk nóg hoger
In de video hierboven worden de huidige prijs van stroom en de pieken en dalen uitgelegd. „Windturbines staan redelijk stil op dit moment. Als straks de zon ondergaat dan doen de zonnepanelen het ook niet. Dat betekent dat de gas- en kolencentrales aan moeten springen.” Volgens De Boer is het rivierwater, wat gas- en kolencentrales koelt, warmer dan normaal. En daarmee is het rendement van de centrales lager.
Het kan echter nog erger, weet De Boer echter. Hij ziet dat de prijs in België – dat is weer eens wat anders dan alle juichende berichten over bijvoorbeeld benzine en boodschappen over de grens – nóg hoger is. „Die importeren veel kernenergie. En in Frankrijk ook, daar zijn een aantal kerncentrales in onderhoud.”
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