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ECB verhoogt rente voor het eerst sinds 2023 om hoge inflatie

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt de rente in de eurozone om de hoge inflatie onder controle te krijgen. Het belangrijkste rentetarief gaat met een kwart procentpunt omhoog naar 2,25 procent. Het is de eerste renteverhoging sinds september 2023 en de eerste rentewijziging in een jaar tijd.

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Economen hadden de renteverhoging verwacht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen wereldwijd flink opgelopen, waardoor de kosten van het levensonderhoud zijn gestegen. In het eurogebied liep de inflatie in mei op tot 3,2 procent, het hoogste niveau sinds september 2023. In februari, voor de Iranoorlog, bedroeg de inflatie in de eurozone nog 1,9 procent. De inflatie ligt nu ruim boven de doelstelling van de ECB van rond de 2 procent.

Met de verhoging van de leenkosten wil de centrale bank in Frankfurt de inflatie weer terugdringen tot rond de 2 procent. Een hogere rente maakt het voor banken duurder om geld te lenen bij de ECB. De banken zullen de rente voor het geld dat zij uitlenen aan consumenten, bedrijven en overheden daardoor verhogen. Die gaan daardoor mogelijk minder uitgeven en investeren.

Hypotheekrentes

Consumenten zullen de impact voelen van de renteverhoging door de ECB. Zo kunnen de hypotheekrentes stijgen. Sparen levert juist meer op.

De beleidsmakers van de ECB waren tot nu toe terughoudend met het verhogen van de leenkosten in de hoop dat de recente inflatiegolf door de Iranoorlog van korte duur zou zijn. Maar nu de vredesbesprekingen weinig vooruitgang boeken en er tekenen zijn dat de prijsstijgingen blijven toenemen, groeit de verwachting dat de ECB de rente dit jaar nog een keer met een kwart procentpunt gaat verhogen.

ECB-president Christine Lagarde licht het rentebesluit later op de dag nog toe, waarbij vooral wordt gelet of ze iets gaat zeggen over eventuele verdere rentestappen. Volgens kenners zit de ECB wel in een lastig parket, omdat de centrale bank de zorgen over de inflatie moet afwegen tegen de bezorgdheid over de economie, die door hogere leenkosten wordt afgeremd. Onlangs werd al bekend dat de economie van de eurozone in de eerste drie maanden van 2026 met 0,2 procent is gekrompen, na een groei van 0,2 procent in de laatste drie maanden van 2025.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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