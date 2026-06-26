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Week lang 35 graden? Dit kost een airco die tien uur per dag draait tijdens de hittegolf

Door de extreme hitte zetten miljoenen Nederlanders hun airco aan. Maar wat betekent dat voor je energierekening? Voor een week koelen lopen de stroomkosten op tot ongeveer 22 euro.

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In 2016 hadden ongeveer 100.000 huishoudens een airco in huis, anno 2026 is dit toegenomen tot 1,7 miljoen huishoudens. Dat is 20 procent van het totaal. Maar wat kost het nou om je airco te laten loeien tijdens een hittegolf? Onze collega’s van Manners rekenen het uit voor een split-unit én mobiele airco.

Energieverbruik split-level vs mobiele airco

Om je huis te koelen, maken de meeste mensen gebruik van een split-unit airco (die bestaat uit een binnen- en buitenapparaat) of een mobiele airco (die je met een slang uit het raam hangt). De mobiele unit is goedkoper in aanschaf, mede doordat er geen installateur aan te pas hoeft te komen. Hij is echter ook onzuiniger in gebruik en slechter voor het milieu, onder meer doordat een deel van de koelvloeistof kan weglekken. De kosten per dag zijn berekend met een elektriciteitsprijs van 0,26 euro per kWh.

Type airco Verbruik per uur Kosten per dag Split-unit airco ± 0,5–0,8 kWh ± € 1,00–€ 1,70 Mobiele airco ± 1,0–1,5 kWh ± € 2,00–€ 3,10 Bron: Milieu Centraal

Een split-unit airco heeft vaak een maximaal koelvermogen van 2,5 kW, maar verbruikt dit alleen bij het terugkoelen van een kamer. Als de ruimte eenmaal op temperatuur is, verbruikt hij rond de 0,5 tot 0,8 kWh per draaiuur. Een mobiele airco is minder efficiënt en moet daardoor harder werken, met een hoger verbruik tot gevolg.

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Kosten van een airco tijdens hittegolf van een week

Zou je tijdens deze hittegolf een week lang, tien uur per dag, één ruimte koelen, dan komt het verbruik uit op 56 kWh voor een split-unit en 84 kWh voor een mobiele airco. Daar hoort het volgende kostenplaatje bij.

Type / gebruik Verbruik per uur Verbruik per week Kosten per week Split-unit 0,8 kWh 56 kWh €14,56 Mobiele airco 1,2 kWh 84 kWh €21,84

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Geschreven door Michiel Hekkens Michiel studeerde filosofie, woonde enige tijd in China en gaf les op een middelbare school. Als veelvraat van media en journalistiek dompelt hij zich net zo graag onder in de longreads van The Economist als in de onderbuik van Johan Derksen. Die brede interesse is terug te zien in zijn werk als redacteur.

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