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Onderzoek onder 800.000 werknemers: déze werkfout veroorzaakt meer stress dan werkdruk (en de oplossing is simpel)

Heb je weleens een werkdag afgesloten met een uitgeput gevoel, zonder precies te weten waarom? Geen onhaalbare deadlines, geen overvolle agenda, maar toch leeggezogen? Volgens nieuw onderzoek is daar vaak een verrassende verklaring voor: onduidelijkheid over je rol op het werk.

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Uit een grootschalige analyse van ruim zestig jaar onderzoek blijkt dat onduidelijke verwachtingen op de werkvloer de grootste bron van werkstress zijn. Nog meer dan een te hoge werkdruk of tegenstrijdige opdrachten.

Onduidelijkheid blijkt grootste stressfactor

Voor de studie analyseerden onderzoekers 515 wetenschappelijke onderzoeken onder in totaal 800.000 werknemers. Daarbij werd gekeken naar drie bekende oorzaken van werkstress: te veel werk, tegenstrijdige verwachtingen en onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden.

Juist die laatste factor bleek het meest schadelijk. Werknemers die niet precies weten wat er van hen wordt verwacht, ervaren meer stress, raken sneller opgebrand, presteren minder goed en denken vaker na over een vertrek.

Volgens de onderzoekers behandelt ons brein onzekerheid als een bedreiging. Wanneer medewerkers niet weten hoe succes wordt gemeten of welke verantwoordelijkheden bij hun functie horen, gaat veel energie verloren aan het zoeken naar duidelijkheid.

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Waarom dit probleem nu groter wordt

Dat rol-onduidelijkheid bestaat, is niet nieuw. Toch lijkt het probleem de laatste jaren toe te nemen. Onderzoekers wijzen onder meer op de terugkeer naar kantoor na de coronapandemie. Veel organisaties worstelen nog met vragen over hybride werken, bereikbaarheid en samenwerking. Daardoor zijn verwachtingen vaak minder helder dan voorheen.

Ook de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) speelt een rol. Nieuwe technologieën nemen taken over, terwijl functiebeschrijvingen vaak achterblijven. Werknemers weten daardoor niet altijd meer welke taken precies onder hun verantwoordelijkheid vallen. Daarnaast zorgen reorganisaties en ontslagrondes ervoor dat medewerkers regelmatig extra werkzaamheden krijgen zonder dat hun functie officieel verandert.

Meer duidelijkheid zorgt voor minder stress

Volgens de onderzoekers ligt de oplossing voor een groot deel bij werkgevers en leidinggevenden. Hoe duidelijker medewerkers weten wat hun doelen zijn, hoe beter ze functioneren. Daarvoor zijn volgens de studie drie vragen cruciaal:

Hoe ziet succes eruit? Welke beslissingen mag ik zelfstandig nemen? Hoe worden prioriteiten bepaald als omstandigheden veranderen?

Wanneer werknemers daar duidelijke antwoorden op krijgen, neemt de ervaren controle toe en daalt de stress.

Kleine aanpassingen, groot effect

De onderzoekers stellen dat veel leidinggevenden onderschatten hoeveel onduidelijkheid zij onbedoeld creëren. Wat voor managers logisch lijkt, kan op de werkvloer voor verwarring zorgen. Juist daarom kan meer helderheid een van de meest effectieve manieren zijn om stress te verminderen. Niet door medewerkers strenger te controleren, maar door beter uit te leggen wat er van hen wordt verwacht.

De conclusie van de onderzoekers is dan ook helder: wie werkstress wil aanpakken, moet beginnen met duidelijkheid. Want uit zestig jaar aan onderzoek blijkt dat onduidelijke verwachtingen een grotere rem vormen op prestaties en werkplezier dan welke andere werkstressfactor ook.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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