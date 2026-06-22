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Na haar scheiding kreeg Chantal (40) geen alimentatie: met minder dan 800 euro per maand voedt ze haar kinderen op

Chantal* (40) voedt haar kinderen alleen op en krijgt (en wil) geen kinderalimentatie van haar ex-partner. Na een relatie die volgens haar werd gekenmerkt door controle en angst, houdt ze minder dan 800 euro per maand over voor boodschappen, kleding en onverwachte kosten.

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Is je relatie uit, loop je opeens met een rekenmachine door de supermarkt. Omdat je geen cent kunt verspillen. Vooral vrouwen blijven vaak berooid achter na een scheiding. In Blut na de break-up spreekt Metro met lezers die financieel in zwaar weer belandden na hun scheiding.

Chantal: “Op mijn zeventiende leerde ik de vader van mijn kinderen kennen. We zouden uiteindelijk veertien jaar bij elkaar blijven. Toen ik hem ontmoette, was hij een attente jongeman die behulpzaam en geïnteresseerd leek. Had ik maar meer ervaring gehad met types zoals hij… want hij bleek heel anders te zijn. Toen onze jongste een peuter was, ben ik eindelijk vertrokken. Mijn ex bleek namelijk helemaal geen fijne man. De druppel was dat hij ging dreigen richting de kinderen. Onze dochter had een koemelkallergie en huilde heel veel. Dan zei hij dingen als: ‘Ze moet haar bek houden, ik ben er klaar mee.’

Berooid na de scheiding: het regelen van de financiën

Qua geld bestond ‘samen’ niet tijdens mijn relatie. Ik mocht nooit iets inzien wat betreft zijn vermogen en we hielden alles gescheiden. Hij betaalde de huur en nutsvoorzieningen en ik alle andere vaste lasten. Daardoor ging de financiële afwikkeling van het uit elkaar gaan relatief simpel. Dat was het enige voordeel, het nadeel is dat hij geen alimentatie betaalt.

Hoogstens wat euro’s als er op school voor een verjaardag moet worden getrakteerd, maar hij draagt niet consistent bij. Ik betaal alles voor de kinderen. Toch wil ik alimentatie niet afdwingen, omdat ik zie dat hij constant controle probeert te krijgen over mij. Nu heb ik alle vrijheid over mijn eigen financiën, ook al heb ik niet veel. Liever dit dan zijn bemoeienis.

Hoe leef je van minder dan 800 euro per maand na een scheiding?

Toen we uit elkaar gingen, was ik net gestopt met mijn werk in een winkel vanwege gezondheidsklachten. Eerst dacht ik dat ik nog steeds last had van zwangerschapssymptomen, maar nu zit ik al negen jaar thuis en zegt een psycholoog dat het PTSS (posttraumatische stressstoornis, red.) kan zijn. Het komt waarschijnlijk door al die jaren spanning en angst in mijn relatie.

Ik leef van een WIA-uitkering en heb minder dan 800 euro per maand te besteden, voor eten en al het andere nadat de vaste lasten betaald zijn. Op vakantie gaan of leuke dingen doen, zit er gewoon niet in. Vakantiegeld heb ik nodig voor als er iets stukgaat zoals de wasmachine of vaatwasser. Met de kinderen ga ik soms naar gratis festivals, die zijn er gelukkig wel in mijn omgeving. Dan nemen we ons eigen brood mee.

Scheidingen in Nederland Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trouwden er in 2024 68.700 stellen en eindigden in totaal 25.386 huwelijken in een scheiding. Dat zijn er iets minder dan in 2023 en past in de trend van de afgelopen jaren.

PTSS na een relatie: waarom werken niet vanzelfsprekend is

Ik hoop beter te worden en weer aan het werk te kunnen. Ik merk dat veel mensen oordelen over mensen die in de bijstand zitten. Ze denken dat wij de hele dag zitten te roken en drinken. Iemand zei laatst tegen me: ‘Dan ga je toch ergens schoonmaken?’ Helaas werkt het niet zo. De PTSS maakt het heel moeilijk voor mij om te werken.

Als bij jou in de buurt een auto op de claxon drukt, dan schrik je even en ga je weer door. Bij mij blokkeert mijn hele ‘systeem’, ik bevries. Dan functioneer ik gewoon niet meer. Heel frustrerend en ik herken mezelf er niet in. ‘Doe niet zo belachelijk’, denk ik dan. Maar dat moet ik leren loslaten: ik moet stoppen mezelf te veroordelen over mijn reactie op bepaalde situaties.

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Tips

Bedenk gezonde grenzen voordat je een relatie instapt, zeker voordat je gaat samenwonen. En wijk niet van je eigen grenzen af. Leg je vermogen vast en leen geen geld uit aan je partner: geld leen je van een bank, punt. Bespreek ook eens met je bank hoe jij je geld veilig kunt stellen voor een partner. Schakel eventueel een financieel adviseur in om te bekijken wat je hebt en wat je wilt. Als je dit allemaal al duidelijk hebt voordat je een relatie aangaat of gaat samenwonen, geloof ik dat je er veel sterker in gaat. Je wilt niet eindigen zoals ik.”

Wat zegt financieel expert Wendy Struijk over alimentatie?

Wendy: “In Nederland ben je verplicht om kinderalimentatie te betalen, ook als je geen gezag hebt. Gezag en de onderhoudsplicht – dat is het financieel onderhouden van je kind – zijn in de wet volledig van elkaar losgekoppeld. Iedere juridische ouder, die het kind erkend heeft, is verplicht om bij te dragen in de kosten van zijn kind, ongeacht of die ouder het gezag heeft of omgang heeft met het kind.

Zelfs als het kind niet erkend is en er geen sprake van gezag is, kan een ex-partner worden verplicht om bij te dragen in de kosten, dat noemen we een ‘vergoeding door de verwekker’. In de situatie van Chantal bestaat natuurlijk wel het risico dat haar ex-partner gezag aanvraagt als zij een alimentatieverzoek indient, wat zij duidelijk niet wil. Dit is een persoonlijke keuze voor haar.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Eva Munnik Eva is freelance verslaggever en (eind)redacteur bij televisieprogramma’s, daarnaast schrijft ze en doet ze eindredactie voor magazines. Eva schreef zeven non-fictie boeken, haar nieuwste vormt een kritische filering van de corona-aanpak: De Covidstaat. Als het even kan doet ze dat schrijven vanuit bed, in haar heerlijke appartement aan de mooiste gracht van Amsterdam. Daar woont ze met haar man, dochter en twee katten.

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