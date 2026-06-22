Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Werken vanuit een strandtent of café? Dit zijn de 5 fouten die veel mensen maken

Even je laptop openklappen in een strandtent, café of op de camping: dankzij hybride werken kan het tegenwoordig bijna overal. Maar die vrijheid brengt ook risico’s met zich mee.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Volgens technologiebedrijf Sharp ontstaan de grootste cyberproblemen niet door ingewikkelde hacks, máár door alledaagse gewoontes waar veel mensen nauwelijks bij stilstaan. Veiligheidsspecialist Marco van Vliet van Sharp Benelux ziet dat cybercriminelen juist steeds vaker op zoek zijn naar momenten waarop mensen minder alert zijn – zoals lekker ontspannen met je laptop op het terras, verbonden aan een openbaar wifi-netwerk.

Zo’n openbaar wifi-netwerk is één van de veel voorkomende fouten die Van Vliet mensen ziet maken. Maar er kan ook nog meer mis gaan.

1. Gratis wifi blind vertrouwen

Een openbaar wifi-netwerk lijkt handig, maar is niet altijd veilig. In een café, hotel of luchthaven weet je vaak niet wie het netwerk beheert of wie mogelijk mee kan kijken.

Werk je met gevoelige informatie? Dan is een persoonlijke hotspot via je telefoon vaak een veiligere keuze. Een VPN kan extra bescherming bieden, maar maakt een onveilig netwerk niet automatisch betrouwbaar.

2. Zonder nadenken QR-codes scannen

QR-codes zijn overal: op tafels in cafés, informatieborden op stations en schermen op luchthavens. Toch kunnen ze gebruikers ook naar nagemaakte websites leiden die bedoeld zijn om gegevens te stelen. Controleer daarom altijd eerst naar welke website een QR-code verwijst voordat je persoonlijke of zakelijke informatie invoert.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

3. Vergeten dat anderen kunnen meekijken

Cyberveiligheid draait niet alleen om technologie. Wie werkt in een trein, koffiebar of gedeelde werkruimte, loopt ook het risico dat anderen meekijken op het scherm of vertrouwelijke gesprekken kunnen horen. Een privacyfilter voor je laptop kan helpen, net als het vermijden van gevoelige telefoongesprekken in openbare ruimtes.

4. Werk en privé door elkaar gebruiken

Veel mensen openen werkdocumenten op hun privételefoon of gebruiken hun eigen laptop voor zakelijke taken. Dat lijkt praktisch, maar privéapparaten zijn vaak minder goed beveiligd dan zakelijke toestellen.

Bedrijven raden daarom meestal aan om werk zoveel mogelijk te doen op apparaten die centraal worden beheerd en regelmatig beveiligingsupdates ontvangen.

5. Een fout niet direct melden

Per ongeluk op een verdachte link geklikt? Een vreemd inlogscherm gezien op een openbaar netwerk? Of bedrijfsinformatie ingevoerd in een AI-tool?

Volgens Sharp is het belangrijk om dit direct te melden bij de IT-afdeling. Hoe sneller een mogelijk incident wordt onderzocht, hoe kleiner de kans dat het uitgroeit tot een serieus beveiligingsprobleem.

Ook thuiswerken vraagt aandacht

Hoewel thuiswerken doorgaans veiliger is dan werken op een openbare locatie, zijn ook daar basismaatregelen belangrijk. Denk aan een sterk wifi-wachtwoord, actuele software-updates en duidelijke afspraken over welke apparaten voor werk gebruikt mogen worden.

Volgens Sharp draait veilig thuis- en hybride werken uiteindelijk vooral om bewustzijn. De technologie kan veel risico’s opvangen, maar alert blijven is minstens zo belangrijk.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

Reacties