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Nieuwe pensioenregel vanaf 2029: 10 procent direct uitbetaald, maar let op deze verborgen gevolgen

Wie vanaf 2029 met pensioen gaat, mag dankzij nieuwe wetgeving maximaal 10 procent van zijn pensioenpot in één keer opnemen. Dat geld kun je vrij besteden, maar de keuze kan later invloed hebben op je inkomen, hypotheekmogelijkheden en belastingaanslag.

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De Hypotheekshop waarschuwt voor de risico’s als je 10 procent van je pensioen in één keer opneemt. Een eenmalige uitkering kan namelijk gevolgen hebben voor je toekomstige pensioeninkomen, belastingen, toeslagen én zelfs je mogelijkheden om later een hypotheek af te sluiten.

Wet herziening bedrag ineens: wat verandert er vanaf 2029?

De Eerste Kamer stemde onlangs in met de Wet herziening bedrag ineens. Daardoor kunnen mensen vanaf 2029 bij pensionering een deel van hun pensioenvermogen direct laten uitbetalen.

Dat klinkt aantrekkelijk, maar volgens De Hypotheekshop is het belangrijk om te beseffen dat het niet om extra geld gaat. Het bedrag dat je in één keer ontvangt, wordt namelijk van je pensioen afgehaald. Daardoor ontvang je de rest van je leven een lagere maandelijkse pensioenuitkering.

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Hypotheek aflossen kan aantrekkelijk zijn

Voor sommige huiseigenaren kan de regeling interessant uitpakken. Wie bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek heeft of hoge maandlasten betaalt, kan met een extra aflossing zijn woonlasten verlagen.

Ook mensen die hun woning willen verduurzamen of levensloopbestendig willen maken, kunnen het geld gebruiken voor een verbouwing. Volgens hypotheekadviseurs kan de regeling daarom helpen bij de financiële planning rond pensionering.

Waarom kan een pensioenuitkering ineens leiden tot meer belasting?

Toch zitten er volgens experts ook belangrijke nadelen aan de regeling. Het opgenomen bedrag telt namelijk mee als inkomen in het jaar waarin het wordt uitgekeerd.

Daardoor kan iemand tijdelijk in een hogere belastingschijf terechtkomen. Ook kan het gevolgen hebben voor heffingskortingen en inkomensafhankelijke regelingen, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag. Het uiteindelijke netto bedrag kan daardoor lager uitvallen dan vooraf wordt verwacht. Daarnaast kan de keuze invloed hebben op het partnerpensioen.

👵 Gemiddelde pensioenleeftijd De gemiddelde pensioenleeftijd in Nederland is dit jaar opnieuw gestegen. De gemiddelde werknemer in ons land gaat met pensioen met 66 jaar en 4 maanden. Zelfstandigen houden er gemiddeld drie jaar later mee op, wanneer zij richting de 70 gaan.

Kan een lagere pensioenuitkering je toekomstige hypotheek beperken?

De nieuwe regeling roept volgens De Hypotheekshop ook vragen op voor de hypotheekmarkt. Wie een deel van zijn pensioen vroegtijdig opneemt, ontvangt later immers een lager pensioeninkomen.

Dat kan gevolgen hebben voor de maximale hypotheek die iemand in de toekomst kan krijgen, bijvoorbeeld bij een verhuizing, verbouwing of aanvullende financiering. Geldverstrekkers zullen moeten bepalen hoe zij hiermee omgaan bij het beoordelen van hypotheekaanvragen.

Dat raakt niet alleen gepensioneerden. Bij hypotheekaanvragen van vijftigplussers wordt namelijk al gekeken naar het inkomen na pensionering.

Waarom adviseren pensioenexperts om eerst een berekening te maken?

Volgens De Hypotheekshop laat de nieuwe wet zien dat financiële maatregelen vaak gevolgen hebben op andere gebieden. Daarom is het volgens de organisatie belangrijk dat mensen zich goed laten adviseren voordat ze besluiten een deel van hun pensioen in één keer op te nemen.

Wie van die mogelijkheid gebruik wil maken, doet er verstandig aan niet alleen naar het bruto bedrag te kijken, maar ook de gevolgen voor pensioeninkomen, belastingen, toeslagen en toekomstige hypotheekruimte in kaart te brengen.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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