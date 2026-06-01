Deel dit artikel: Share App Mail Pin

1 op de 3 Nederlanders leeft van salaris naar salaris: is loon rond de 25ste nog van deze tijd?

Eén op de drie werkenden in ons land geeft aan van salaris naar salaris te leven. Het (voor het gevoel lange) wachten op dat salaris heeft een directe impact op ons betaalgedrag. Veel mensen zouden altijd toegang tot hun tot dan toe verdiende geld willen.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

43 procent geeft aan het betalen van bepaalde rekeningen uit te stellen tot het loon is gestort. Dat blijkt uit onderzoek van payroll- en HR-platform Deel onder duizend Nederlanders. Voor een kwart van de ondervraagden leidt hun ‘salarisleven’ ertoe dat zij onverwachte rekeningen van meer dan 1000 euro niet kunnen betalen. Dit nieuws geldt ondanks het feit dat veel salarissen in 2026 hoger zijn dan vorig jaar.

Wil je meer over salaris lezen? Bekijk dan deze Metro-artikelen.

Is wachten op 1 keer salaris per maand nog van deze tijd?

Deze financiële krapte aan het einde van de maand roept de vraag op of de traditionele loonstructuur nog wel past bij de realiteit van werkend Nederland. 35 procent vindt de maandelijkse uitbetaling van het salaris niet meer passen bij hoe zij hun leven inrichten. Onder jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar loopt dit zelfs op tot 46 procent.

Op de vraag of werknemers liever vandaag toegang hebben tot het salaris dat zij al hebben verdiend, in plaats van te wachten tot de officiële betaaldag, geeft ruim een kwart (26 procent) aan dit te willen. Ook is deze behoefte groter onder mannen dan vrouwen: zo geeft 33 procent van de mannen aan dit te willen, tegenover 19 procent van de vrouwen.

💶 Waarom krijgen we ons salaris rond de 25ste? Jessica Pillow, Global Total Rewards Leader bij Deel: „Dat we ons salaris allemaal rond de 25ste van de maand krijgen, is geen toeval. Vroeger werden de meeste vaste lasten aan het begin van de maand afgeschreven en zorgde uitbetalen net daarvoor ervoor dat mensen genoeg geld op hun rekening hadden staan. Maar dat patroon klopt niet meer. Mensen betalen tegenwoordig flexibel, hebben uitgaven die over de hele maand verspreid zijn en willen daar ook hun inkomen op kunnen afstemmen.”

Flexibele uitbetaling helpt bij dagelijks geldbeheer

De redenen om je salaris eerder te ontvangen lopen uiteen, maar wijzen vooral op praktische beheersbaarheid van de eigen financiën. 21 procent zou flexibele uitbetaling inzetten om persoonlijke uitgaven gedurende de maand beter te plannen en 20 procent om sneller te kunnen sparen of investeren.

Daarnaast zou 17 procent het gebruiken om onverwachte uitgaven direct te kunnen opvangen en nog eens 17 procent om vaste lasten zoals huur, hypotheek en rekeningen op tijd te kunnen betalen. 10 procent geeft aan dat de belangrijkste reden zou zijn om aan het einde van de maand niet in de rode cijfers te belanden.

Wat vind jij? Is altijd bij je salaris kunnen – het deel dat je op dat moment hebt verdiend – een goed idee? Laat het hieronder weten!

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





Reacties