De Financiële fout van Werner (43): ‘Mijn schoonouders boekten op mijn creditcard een businessclass vlucht’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Werner (43), die dacht dat zijn schoonouders op zijn kosten een economy vlucht zouden boeken, maar flink schrok toen dat niet het geval bleek te zijn. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

Werner (43): „Mijn vrouw en ik waren toe aan wat tijd samen. Het was een hectisch jaar geweest: werk, kinderen en sociale verplichtingen. Het was allemaal veel te druk geweest. We wilden echt even een paar dagen ontladen en daarom leek een familievakantie naar Curaçao perfect. We besloten er met z’n tweetjes ook nog een weekje Bonaire aan vast te plakken. Heerlijk zonder kinderen. We wilden onze kinderen natuurlijk niet bij een onbekende oppas achterlaten, dus vroegen we of de ouders van mijn vrouw een weekje over konden komen.

Oppassen op Curaçao

Zij zijn gek op de kinderen. Ik belde ze op en vroeg of ze een weekje op wilden passen op Curaçao, terwijl mijn vrouw en ik wat tijd samen konden doorbrengen. Natuurlijk zouden wij de tickets betalen, dat was geen probleem. Ze reageerden erg enthousiast, gelukkig.

Een paar maanden voor vertrek gaf mijn vrouw tijdens een bezoekje aan haar ouders haar vader mijn creditcard, zodat hij de tickets kon boeken. Ik dacht dat hij gewoon economy zou boeken, zoals iedereen zou doen, maar dat bleek niet het geval te zijn.

Twee businessclass retourtickets

Een paar dagen later kreeg ik de schrik van mijn leven toen er een groot bedrag van mijn creditcard werd afgeschreven. Wat bleek? Hij had geen economy, maar businessclass tickets geboekt. Het totaalbedrag? 10.393 euro. Mijn hart stond even stil.

Toen ik er iets van zei, reageerde mijn schoonvader droog: ‘Ja, jij wilde dat wij op de kinderen passen. Wij gaan echt niet tien uur in een opklapstoel zitten. Wij vliegen lekker businessclass.’ Ik stond perplex. Ik ging online kijken wat dezelfde vluchten in economy hadden gekost: bijna 8000 euro goedkoper. Het voelde alsof ik een gigantisch bedrag had weggegooid.

Nu, maanden later, moet ik nog steeds bijkomen van de schrik en de rekening. Mijn vrouw en ik hebben genoten van ons weekje Bonaire en de tijd samen, en mijn schoonouders zijn helemaal tevreden dat ze businessclass hebben gevlogen, maar ik blijf achter met een harde financiële les: geef nooit zomaar iemand toegang tot je creditcard, ook niet als het je schoonouders zijn. En ja, je kunt nog zo vertrouwen hebben, maar doe het gewoon niet.”

Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Ai, dit is er eentje die je even voelt in je portemonnee… Meer dan 10.000 euro aftikken voor een ‘oppasweek’ is niet bepaald wat je voor ogen had. Maar goed: het geld is uitgegeven, dus de winst zit ‘m nu vooral in de les die je hieruit haalt.

De financiële les van vandaag

Je denkt dat je iets praktisch regelt (in dit geval tickets boeken), maar zonder duidelijke afspraken kan dat compleet anders uitpakken. En dat is precies wat hier gebeurde.

Mijn tips

Allereerst: geef nooit, maar dan ook nooit je creditcard aan iemand anders. Echt niet. Ook niet aan familie. Ook niet ‘even snel’. Doe je het toch? Maak dan héle duidelijke afspraken.

In dit geval kregen je schoonouders een creditcard zonder concrete instructies. Dan hebben ze, hoe gek het ook voelt, in principe vrij spel. Jij dacht: ‘Economy class is logisch’. Zij dachten: ‘Wij gaan comfortabel in businessclass vliegen.’ En dat verschil kostte je dus bijna 8000 euro extra.

Les: wat voor jou vanzelfsprekend is, is voor een ander niet zo. Wees dus altijd duidelijk:

Welke vluchtklasse?

Wat is het budget?

Welke maatschappij?

Eventueel: eerst overleggen vóór boeken

Over wat je schoonouders hebben gedaan kun je natuurlijk van alles vinden… maar daar heb je nu weinig meer aan. Zie het vooral als een duur, maar waardevol leermoment.

En misschien nog wel de belangrijkste: probeer het los te laten en focus op wat het je óók heeft gebracht: tijd samen, rust en een mooie vakantie. Die herinneringen zijn uiteindelijk meer waard dan die rekening (al voelt dat nu misschien nog niet zo).”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

