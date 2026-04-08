Opluchting door staakt-het-vuren: wanneer dalen de prijzen aan de pomp en van gas?
Vannacht werden veel mensen opgelucht wakker: de Straat van Hormuz gaat naar verwachting weer open. Dat betekent dat de olie- en gasprijzen naar hoogstwaarschijnlijk zullen dalen.
De gevolgen van de wapenstilstand is goed nieuws voor huishoudens in Nederland. Als de prijzen op de energiemarkt omlaag gaan, kan dat uiteindelijk ook schelen in je energierekening en de prijs aan de pomp. Volgens UnitedConsumers kan dit effect al op termijn merkbaar worden, zo laten zij weten aan Hart van Nederland.
Dalende prijs
De olieprijs zakte met zo’n 17 procent naar minder dan 95 dollar per vat, meldt Hart van Nederland. Volgens UnitedConsumers reageren brandstofprijzen meestal een dag later op die daling. Dat betekent dat automobilisten waarschijnlijk vanaf morgen iets zullen merken aan de pomp. „We hopen en verwachten dat er morgen al een prijsdaling aan de pomp zal zijn”, zegt brandstofexpert Derk Foolen van consumentenorganisatie UnitedConsumers. „De daling zal niet gelijk 5 of 10 cent zijn, maar enkele centen.”
Als de olieprijs verder zakt, kunnen de brandstofprijzen in de loop van de week nog verder dalen. Wel liggen de prijzen nog duidelijk hoger dan voor het begin van het conflict.
Opening van Straat van Hormuz
De Europese gasprijs daalde vanochtend met ongeveer 20 procent. De verwachting is nu dat de Straat van Hormuz weer opengaat, een belangrijke route voor olie en gas. Daardoor kan de aanvoer richting Europa herstellen.
Toch zijn de prijzen nog niet terug op het oude niveau. Volgens UnitedConsumers duurt het dus langer voordat consumenten weer dezelfde tarieven zien als voor de oorlog in het Midden-Oosten.
Tanken goedkoper?
Ook qua brandstofprijzen zien we dus nog geen directe verlaging. De prijs van Euro95-benzine steeg vandaag licht tot 2,599 euro per liter. Vóór de Iranoorlog was dat nog 2,284 euro per liter. Dat prijzen langzamer dalen dan stijgen, heeft te maken met de voorraden. „Tankstations hebben hun voorraden duur ingekocht en die zullen ze zonder verlies willen verkopen. Maar ze hebben te maken met concurrentie”, zegt Erik de Vries van NOVE, de brancheorganisatie van zelfstandige brandstofhandelaren tegen NU.nl
Het is lastig te voorspellen hoe snel die brandstofprijzen dalen, benadrukt De Vries. „Het heeft met speculatie te maken. De fysieke situatie van vandaag is niet anders dan gisteren, maar er is sprake van een staakt-het-vuren. De olieprijs reageert daarop.” Het valt De Vries op dat de prijzen voor benzine en diesel bij groothandelaren behoorlijk zijn gedaald. „Als we dit hier al zien, kunnen we op korte termijn verlagingen aan de pomp verwachten.”
