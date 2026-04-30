Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kwartaalgroei Nederlandse economie afgezakt tot 0,1 procent

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van een eerste berekening. De Nederlandse economie groeide daarmee aanzienlijk minder sterk dan in voorgaande kwartalen, vooral door een daling van de export. De impact van de Iranoorlog lijkt vooralsnog beperkt.

„Dit is een tegenvaller in vergelijking met de periode hiervoor”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. In het vierde kwartaal van 2025 groeide het bruto binnenlands product (bbp) nog met 0,4 procent. Het is volgens hem echter nog te vroeg om te zeggen dat er sprake is van een omslag. „Het is maar één kwartaal. Dit kan ook incidenteel zijn.”

De export van goederen nam in het eerste kwartaal met 1,2 procent af, waarbij met name minder machines en transportmiddelen werden uitgevoerd. Vooral de export naar landen buiten de Europese Unie nam af, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en China. Bij de VS is het mogelijk dat er sprake is van een uitgesteld effect door de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump aan zijn handelspartners wereldwijd heeft opgelegd. „Maar of het daar iets mee te maken heeft of dat er ook andere zaken spelen, is op basis van één kwartaal eigenlijk lastig te zeggen”, aldus Van Mulligen.

Investeringen (plus 0,7 procent) en consumptie van de overheid (plus 0,5 procent) groeiden in de eerste drie maanden het hardst

ANP

Reacties