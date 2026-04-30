Leven in Nederland is weer wat duurder geworden: hier komt dat door

Boodschappen doen, tanken of een weekendje weg: het leven in Nederland is opnieuw iets duurder geworden.

In april kwam de inflatie uit op 2,8 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee zet de stijging van de afgelopen maanden door.

Inflatie loopt weer op

Na een periode waarin de prijsstijgingen wat leken af te vlakken, is er weer een lichte stijging zichtbaar. In maart lag de inflatie nog op 2,7 procent, begin dit jaar zelfs rond de 2,4 procent.

De inflatie geeft aan hoeveel duurder het leven is geworden ten opzichte van een jaar eerder. Alles bij elkaar zijn consumentenprijzen in april dus bijna 3 procent hoger dan in april 2025.

Ook ten opzichte van maart gingen de prijzen omhoog. In één maand tijd stegen ze met 1,1 procent, al spelen seizoenseffecten daarbij ook een rol.

Vooral energie en brandstof duurder

De belangrijkste oorzaak van de stijging ligt bij energie en brandstoffen. Die werden in april maar liefst 7,8 procent duurder dan een jaar eerder. Vooral de prijs aan de pomp speelt daarin een grote rol.

Voeding, drank en tabak stegen juist minder hard in prijs dan eerder dit jaar. Toch liggen ook die kosten nog altijd hoger dan vorig jaar.

Oorlog drijft prijzen Nederland op

De oplopende prijzen hangen samen met de spanningen in het Midden-Oosten, met name rond Iran. Door de onrust varen er minder olietankers uit de Perzische Golf, waardoor de olieprijs stijgt.

En een hogere olieprijs werkt vrijwel overal door. Niet alleen in benzine en diesel, maar ook in transport, productie en uiteindelijk de prijs van producten in de winkel.

Dat zit zo: een hogere olieprijs maakt vervoer duurder, omdat vrachtwagens, schepen en vliegtuigen brandstof nodig hebben. Daardoor stijgen de kosten voor het transport van producten. Bedrijven rekenen die extra kosten vaak door in hun prijzen. Zo worden uiteindelijk ook spullen in de winkel duurder, zelfs als ze niets met olie te maken hebben.

Economen houden er rekening mee dat de inflatie verder kan oplopen als de situatie aanhoudt. Denk bijvoorbeeld aan duurdere vakantievluchten, hogere voedselprijzen en stijgende kosten voor verpakkingen.

Verschil met Europese inflatie

Volgens de Europese meetmethode ligt de inflatie in Nederland iets lager, op 2,5 procent. Dat verschil komt doordat Europa bepaalde woonkosten anders meerekent dan Nederland zelf doet.

Voor consumenten verandert dat weinig: de algemene trend is duidelijk, het dagelijks leven wordt weer wat duurder.

Wat kun je merken in je portemonnee?

Hoeveel je van de prijsstijging merkt, verschilt per situatie. Wie veel rijdt, voelt de hogere brandstofprijzen direct. Wie minder afhankelijk is van energie of vervoer, merkt het mogelijk minder snel.

Wel valt op dat Nederlanders ook in het buitenland meer kwijt zijn, bijvoorbeeld aan vakanties en uitgaven over de grens. Zelfs tanken buiten Nederland is niet meer automatisch goedkoper dan voorheen.

De verwachting is dat de prijsstijgingen voorlopig nog niet verdwijnen. Hoe sterk ze doorzetten, hangt vooral af van ontwikkelingen op de energiemarkt en de situatie in het Midden-Oosten.

