ING verbreekt verkoopovereenkomst Russische activiteiten

ING heeft de verkoopovereenkomst van zijn activiteiten in Rusland verbroken. De bank was van plan deze onderdelen te verkopen aan Global Development, omdat ING na de Russische inval in Oekraïne geen toekomst meer ziet in het land. Maar ING stelt nu dat het niet verwacht dat de koper de benodigde goedkeuringen van de Russische autoriteiten zal krijgen.

ING en Global Development sloten in januari vorig jaar een overeenkomst voor de verkoop. Het afronden van die verkoop werd eerder al uitgesteld. Ook toen was de reden dat de koper nog niet alle noodzakelijke goedkeuringen binnen had. ING stelt nu dat het niet verwacht dat die goedkeuringen komen en heeft de overeenkomst verbroken.

De bank zegt dat het nog steeds de Russische activiteiten wil verkopen. „Wij zien geen toekomst voor ING in Rusland en blijven gericht op het beëindigen van onze activiteiten op de Russische markt.” ING onderzoekt hier momenteel de beste alternatieve actie voor, laat een woordvoerder weten.

Internationaal betalingsverkeer

De beoogde koper was Global Development, een bedrijf van een investeerder uit Moskou met een achtergrond in financieringsdiensten. Het FD meldde een maand geleden al dat de bank voorlopig nog niet van het Russische dochterbedrijf af is. Volgens de krant verhindert het Kremlin dat westerse banken vertrekken, om zo voor Rusland de aansluiting te houden op het internationale betalingsverkeer.

ING heeft na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 besloten geen nieuwe zaken te doen met Russische bedrijven. Ook ondernam de bank actie om het Russische onderdeel apart te zetten van de systemen en netwerken van ING.

ANP

